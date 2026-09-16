Navpancham Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को सबसे प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। ग्रहों के राजा सूर्य को आत्मा, आत्मविश्वास, मान-सम्मान, नेतृत्व क्षमता और पिता का मुख्य कारक माना जाता है। ऐसे में सूर्य की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य देखने को मिलता है। बात दें कि 17 सितंबर को सूर्य राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। जहां पर बुध के साथ युति करके बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। इसके अलावा सूर्य मकर राशि में विराजमान यम के साथ संयोग करके नवपंचम राजयोग का निर्माण करने वाले हैं। सूर्य-यम के संयोग से बना नवपंचम राजयोग कुछ राशि के जातकों के जीवन में खुशियां ही खुशियां ला सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ-साथ धन-धान्य की बढ़ोतरी हो सकती है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं सूर्य और यम के संयोग से बना नवपंचम राजयोग किन राशियों के लिए हो सकता है शुभ…

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों के राजा सूर्य 17 सितंबर, 2026, बृहस्पतिवार को 07:58 ए एम बजे अपनी राशि सिंह से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 17 अक्टूबर तक इसी राशि में रहेंगे और फिर तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य और यम एक-दूसरे से पांचवें और नौवें भाव में विराजमान है। ऐसे में सूर्य यम के संयोग से बना नवपंचम राजयोग इन राशियों के लिए लाभकारी हो सकता है।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, नवपंचम योग तब बनता है जब दो ग्रह एक-दूसरे से पांचवें (5th) और नौवें (9th) भाव में स्थित होते हैं या फिर दोनों ग्रहों के बीच 120 डिग्री (120°) की त्रिकोण स्थिति बनती है। सूर्य मकर राशि के नवम भाव और यम कन्या राशि के पंचम भाव में विराजमान है।

कर्क राशि पर नवपंचम राजयोग का असर (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के जातकों के लिए नवपंचम राजयोग बहुत शानदार है। इस राशि के तीसरे भाव में सूर्य और सातवें भाव में यम विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों को पूरी ताकत मिल सकती है। आपको संपूर्ण ऊर्जा, साहस से आगे बढ़ेंगे, तो आपको काफी लाभ मिल सकता है। लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याएं भी समाप्त हो सकती है। इसके साथ ही विदेश यात्रा के भी मौके मिल सकते हैं। अध्यात्म की ओर आपका झुकाव अधिक हो सकता है।

लंबे समय से रुका काम पूरा होने के साथ किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये समय काफी अच्छा जा सकता है। आपको विदेश या फिर आपकी मनचाही जगह से नौकरी का ऑफर आ सकता है। आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहने वाली है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी ये समय काफी अच्छा जा सकता हैं।

कन्या राशि पर नवपंचम राजयोग का असर (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के जातकों के लिए ये समय अच्छा जा सकता है। आपके द्वारा की जा रही मेहनत, लगन का पूरा फल मिल सकता है। सूर्य बुध के साथ लग्न अवस्था में विराजमान रहेंगे। ऐसे में आपको यश, प्रतिष्ठा के साथ मान-सम्मान की वृद्धि हो सकती है। आपका जो लंबे समय से धन संबंधित समस्याएं चल रही थी, तो अब वो समाप्त हो सकती है। आप चैन की नींद ले सकते हैं। आप खूब ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। इस राशि के सप्तम भाव में शनि, पंचम भाव में यम विराजमान है। ऐसे में बिजनेस के क्षेत्र में आपको लाभ मिल सकता है। पार्टनर के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। वैवाहिक जीवन और लव लाइफ की बात करें, तो अपने पार्टनर से खुलकर बात करें, जिससे आप दोनों के बीच चली आ रही गलतफहमी दूर हो। दोनों मिलकर बैठकर उसे हल करने की कोशिश करें।

नवपंचम राजयोग बनने से मान-प्रतिष्ठा में तेजी से वृद्धि हो सकती है। जिस काम में आप हाथ लगाएंगे, तो उसमें सफलता हासिल हो सकती है। हालांकि बेकार के क्रोध से बचकर रहें।

वृषभ राशि पर नवपंचम राजयोग का असर (Taurus Zodiac)

वृषभ राशि की बात करें, तो आपके पंचम भाव में सूर्य और नवम भाव में यम विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए नवपंचम राजयोग की मायनों में खास हो सकता है। इस राशि के जातकों को लंबे समय से चले आ रहे काम में आ रही रुकावटें दूर हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा लाभ मिल सकता है।पढ़ाई-लिखाई में आप फोकस कर पाने में सफल हो सकते हैं। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। सट्टेबाजी, लॉटरी, शेयर मार्केट आदि के द्वारा अच्छा लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों का सहयोग मिल सकता है। हालांकि किसी भी प्रकार का धन का निवेश करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें।

यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। इसमें बताई गई बातें सभी जातकों पर एक जैसी लागू हों, यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति की जन्मतिथि, जन्मसमय और जन्मस्थान के अनुसार परिणामों में अंतर हो सकता है। इसलिए राशिफल में बताए गए शुभ या चुनौतीपूर्ण समय को एक सामान्य मार्गदर्शन के रूप में लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी परिस्थिति, समझ और उचित सलाह को प्राथमिकता दें। सकारात्मक रहें, मेहनत करते रहें और परिस्थितियों के अनुसार समझदारी से निर्णय लें।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।