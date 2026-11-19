Surya Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। ऐसे में सूर्य की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के साथ वैश्विक स्तर में देखने को मिलती है। सूर्य हर माह राशि परिवर्तन करते हैं। इस समय सूर्य तुला राशि में संचरण कर रहे हैं और 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य राशि के अलावा नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। इस बार 20 नवंबर को देवउठनी के दिन सूर्य अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान, नेतृत्व क्षमता, पद-प्रतिष्ठा, सरकारी क्षेत्र आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में सूर्य के शनि के नक्षत्र अनुराधा में जाने से 12 राशियों के जीवन में प्रभाव देखने को मिल सकता है। हालांकि, मेष, मिथुन और कन्या राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। इन राशि के जातकों को नौकरी-कारोबार में लाभ मिलने के साथ आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर की जा रही है। आइए जानते हैं सूर्य के अनुराधा नक्षत्र में जाने से किन राशियों के लिए लाभकारी हो सकता है…

द्रिक पंचांग के अनुसार, सूर्य 20 नवंबर, शुक्रवार को सुबह 3 बजकर 9 मिनट पर विशाखा नक्षत्र से निकलकर अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इस नक्षत्र में 3 दिसंबर तक रहेंगे और फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। बता दें कि इस दौरान सूर्य वृश्चिक राशि में विराजमान होंगे, क्योंकि वह 16 नवंबर को तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

मेष राशि पर सूर्य के अनुराधा नक्षत्र में जाने का असर (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का अनुराधा नक्षत्र में जाना कई मायनों में खास हो सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली के आठवें भाव में सूर्य का गोचर होगा। ऐसे में इस राशि के जातकों को अचानक धन लाभ हो सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ-साथ धन-धान्य की बढ़ोतरी हो सकती है। किसी पुराने निवेश या फिर पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है।

नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में कोई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आपकी नेतृत्व क्षमता में भी वृद्धि हो सकती है। लंबे समय से अटके काम सुलझ सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक मामलों में भी लाभ मिल सकता है। हालांकि, किसी भी प्रकार का धन संबंधी निर्णय जल्दबाजी में न लें।

मिथुन राशि पर सूर्य के अनुराधा नक्षत्र में जाने का असर (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों के लिए भी सूर्य का अनुराधा नक्षत्र में जाना अनुकूल परिणाम दे सकता है। इस राशि के छठे भाव में सूर्य का गोचर होगा। इस भाव को शत्रु, रोग, कर्ज, प्रतियोगिता से लेकर सेवा का भाव माना जाता है। ऐसे में इस राशि के जातकों को नौकरी में उनके द्वारा की जा रही मेहनत का फल मिल सकता है। लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा में आपको सफलता हासिल हो सकती है।

पुराने कर्ज चुकाने में सफल हो सकते हैं और बेकार के खर्चो को भी नियंत्रण कर सकते हैं। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने के संकेत मिल सकते हैं। नई नौकरी तलाश रहे जातकों को सफलता हासिल हो सकती है। कारोबार से जुड़े जातकों को भी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। हालांकि, किसी भी प्रकार का निवेश सोच-समझकर करें। सेहत भी इस अवधि में अच्छी रह सकती है।

कन्या राशि पर सूर्य के अनुराधा नक्षत्र में जाने का असर (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के जातकों के जीवन में सूर्य के अनुराधा नक्षत्र में जाना अनुकूल प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य स्थित रहेंगे।। ऐसे में इस राशि के जातकों के साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। आप अपने भविष्य को लेकर कोई सही निर्णय ले सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों के लिए भी ये अवधि सकारात्मक हो सकती है। इस राशि के जातकों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती है।

मीडिया, मार्केटिंग, लेखन, व्यापार से लेकर संचार के क्षेत्र में काम कर रहे जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। व्यापारियों की दृष्टिकोण से बात करें, तो नए ग्राहक मिलने के साथ कई अच्छे संपर्क बन सकते हैं, जिससे आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। आप भविष्य के लिए भी बचत करने में सफल हो सकते हैं। भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिल सकता है। इसके अलावा कुछ छोटी यात्राएं कर सकते हैं।

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डिस्क्लेमर- ये लेख चंद्र राशि के आधार पर सामान्य ज्योतिषीय फलादेश है। वास्तविक व्यक्ति की जन्मकुंडली में बुध की स्थिति, महादशा, अंतर्दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति प्रभाव पर निर्भर है। इसलिए किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले किसी ज्योतिषी, पंडित को अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं।