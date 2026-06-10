Surya Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों के राजा सूर्य एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य को मान-सम्मान, आत्मा, पिता, सरकारी नौकरी, नेतृत्व क्षमता, और शारीरिक ऊर्जा का कारक माना जाता है। ऐसे में सूर्य की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर में देखने को मिलता है। बता दें कि इस समय सूर्य अपनी शत्रु राशि वृषभ राशि में विराजमान है। लेकिन जून माह के मध्य में राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस राशि परिवर्तन से सूर्य का बुध के साथ युति होगी, जिससे बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। ऐसे में कुछ राशि के जातकों के जीवन में काफी अधिक प्रभाव देखने को मिलने वाला है। इन 12 राशियों में से इन तीन राशि के जातकों को नौकरी-बिजनेस में काफी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें सूर्य के मिथुन राशि में जाने का असर…

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्य 15 जून 2026, सोमवार को 12:58 पी एम बजे मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 15 जुलाई तक इसी राशि में रहेंगे। इसके बाद कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि में प्रवेश करते ही सूर्य और बुध की युति होंगे, जिससे बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। ये राजयोग 22 जून तक बनेगा। इसके बाद बुध कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

मेष राशि पर सूर्य के मिथुन राशि में जाने का असर (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का मिथुन राशि में जाना लाभकारी हो सकता है। पंचम भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों के आत्मविश्वास, ऊर्जा और पराक्रम की तेजी से वृद्धि हो सकती है। लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। छोटी दूरी की यात्राएं करने से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। सरकारी, प्रशासनिक कामों में सफलता हासिल हो सकती है। बुधादित्य राजयोग बनने से नई नौकरी के कई योग बन रहे हैं। नई जिम्मेदारी से लेकर पद-प्रतिष्ठा के साथ समाज में मान-सम्मान की वृद्धि हो सकती है।

मिथुन राशि पर सूर्य के मिथुन राशि में जाने का असर (Gemini Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर कई मायनों में खास हो सकता है। इस राशि के तीसरे भाव के स्वामी होकर सूर्य लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो सकती है। आपके व्यक्तित्व में भी निखार आ सकता है। मान-सम्मान की तेजी से वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। परिवार का माहौल खुशनुमा रहने वाला है। समाज और कार्यक्षेत्र में आपको पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। निर्णय क्षमता मजबूत होने वाली है, जिससे आप भविष्य को लेकर कोई अच्छा निर्णय ले सकते हैं।

सिंह राशि पर सूर्य के मिथुन राशि में जाने का असर (Leo Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए सूर्य का मिथुन राशि में जाना लाभकारी हो सकता है। सूर्य लग्नेश के होकर एकादश भाव में स्थित होंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों के आय में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। आमदनी के कई नए जरिए खुल सकते हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। इसके साथ ही भविष्य के लिए बचत कर पाने में सफल हो सकते हैं। आपको मित्रों का पूरा सहयोग मिल सकता है, जिससे आप कई प्रभावशाली लोगों से संपर्क बना सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। लंबे समय से रुकी हुआ कोई इच्छा पूरी हो सकती है।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।