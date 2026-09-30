Surya Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजा सूर्य को शक्तिशाली ग्रहों में से एक माना जाता है, जो एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। इस समय सूर्य कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। वहीं अक्टूबर माह के मध्य में राशि परिवर्तन करके तुला राशि में प्रवेश करेंगे। जहां पर सूर्य नीच के हो जाएंगे। लेकिन यहां पर पहले से ही शुक्र और बुध विराजमान है। ऐसे में कुछ राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर लाभकारी हो सकता है और कुछ राशियों पर मिश्रित परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यह विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानिए सूर्य के तुला राशि में जाने से किन राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है…

वैदिक पंचांग के अनुसार, पिता के कारक सूर्य अक्टूबर 17, 2026, शनिवार को 07:57 पी एम बजे कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जहां पर 16 नवंबर 2026, सोमवार को 07:48 पी एम बजे तक रहने वाले हैं। इसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस राशि में शुक्र और बुध पहले से ही संचरण कर रहे हैं। ऐसे में सूर्य, बुध और शुक्र की युति से पावरफुल त्रिग्रही के अलावा शुक्रादित्य, बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। बता दें कि शुक्र इस राशि में 6 नवंबर तक रहेंगे।

सिंह राशि पर सूर्य के तुला राशि में जाने का असर (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर कई मायनों में खास हो सकता है। इस राशि के तीसरे भाव में सूर्य प्रवेश करेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों के साहस, परिश्रम में बढ़ोतरी हो सकती है। आपके द्वारा लंबे समय से किसी काम में किए जा रहे प्रयासों में सफलता हासिल हो सकती है। हालांकि थोड़ी सी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए भी ये समय अच्छा जा सकता है। इस राशि के जातकों को उनके द्वारा की जा रही मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। वेतन वृद्धि के साथ-साथ मान-सम्मान मिलने के योग बन रहे हैं। व्यापार के क्षेत्र में लाभ मिल सकते हैं। आपके संचार कौशल में वृद्धि के कारण आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट पाने में सफल हो सकते हैं। हालांकि, बेकार के क्रोध से बचकर रहें। इससे आपको नुकसान हो सकता है।

तुला राशि पर सूर्य के जाने का असर (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य का लग्न भाव में आना काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि के लग्न भाव में सूर्य के आने से इस राशि के जातकों को पद-प्रतिष्ठा और अधिकार से जुड़े मामलों में सफलता हासिल हो सकती है। कार्यस्थल में धैर्य के साथ काम करेंगे, तो आपको सफलता अवश्य मिल सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों से लंबे समय से चला रहा वाद-विवाद अब समाप्त हो सकता है। करियर में बदलाव के साथ कोई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आपके द्वारा की जा रही मेहनत का असर कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। कारोबारियों को नए संपर्कों से अच्छा लाभ मिल सकता है। आमदनी में सुधार के भी योग बन रहे हैं।

मकर राशि पर सूर्य के तुला राशि में जाने का असर (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर अत्यंत शुभ हो सकता है। इस राशि के जातकों को नौकरी में अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। हालांकि काम में दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन आने वाले समय में आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। आप पूरी जिम्मेदारियों के साथ अपने काम को करेंगे। ऐसे में कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों को आपका पूरा सहयोग मिल सकता है। व्यापार की बात करें, तो लंबे समय से अटका हुआ काम पूरा हो सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिल सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं।

यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। इसमें बताई गई बातें सभी जातकों पर एक जैसी लागू हों, यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति की जन्मतिथि, जन्मसमय और जन्मस्थान के अनुसार परिणामों में अंतर हो सकता है। इसलिए राशिफल में बताए गए शुभ या चुनौतीपूर्ण समय को एक सामान्य मार्गदर्शन के रूप में लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी परिस्थिति, समझ और उचित सलाह को प्राथमिकता दें। सकारात्मक रहें, मेहनत करते रहें और परिस्थितियों के अनुसार समझदारी से निर्णय लें।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।