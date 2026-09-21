Surya Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा, नेतृत्व और करियर का कारक ग्रह माना जाता है। पंचांग के अनुसार सूर्य 17 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं सूर्य देव के गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। लेकिन तुला, मकर, कुंभ और मेष राशि वालों पद- प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही करियर और कारोबार में तरक्की मिल सकती है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य देव 17 अक्टूबर को शाम 7 बजकर 51 मिनट पर तुला राशि में प्रवेश करेंगे, साथ ही वो यहां 16 नवंबर तक रहने वाले हैं। इसके बाद वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे।

तुला राशि में सूर्य क्यों माने जाते हैं नीच?

वैदिक ज्योतिष में सूर्य की उच्च राशि मेष और नीच राशि तुला मानी जाती है। तुला राशि शुक्र के स्वामित्व वाली राशि है, जबकि सूर्य और शुक्र के संबंध को ज्योतिष में शुभ नहीं माना जाता। इसलिए तुला में सूर्य के गोचर को सूर्य की कमजोर स्थिति से जोड़ा जाता है। हालांकि किसी व्यक्ति पर गोचर का वास्तविक प्रभाव उसकी जन्मकुंडली, लग्न और चंद्र राशि सहित कई कारकों पर निर्भर करता है।

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मेष राशि पर सूर्य गोचर का प्रभाव (Aries Zodiac)

सूर्य का तुला राशि में गोचर मेष राशि वालों के लिए साझेदारी और काम- कारोबार के लिहाज से शुभ साबित हो सकता है है। नौकरी करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारी या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में काम करने का अवसर मिल सकता है। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए नए संपर्क आर्थिक लाभ के रास्ते खोल सकते हैं। करियर में आगे बढ़ने के लिए बातचीत और साझेदारी की भूमिका बढ़ सकती है।

तुला राशि पर सूर्य गोचर का प्रभाव (Libra Zodiac)

सूर्य का गोचर तुला राशि में ही होगा, इसलिए इस राशि के जातकों के लिए यह समय आत्मविश्वास से भरा रह सकता है। साथ ही मान- सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर मिल सकते हैं। कारोबार करने वाले लोगों को नए व्यावसायिक संपर्कों से फायदा मिलने की संभावना है। इनकम के नए सोर्स बन सकते हैं।

मकर राशि पर सूर्य गोचर का प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर करियर और कामकाज से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ पद और प्रतिष्ठा से जुड़े अवसर मिल सकते हैं। कारोबारी लोगों को नए प्रोजेक्ट या प्रभावशाली लोगों से संपर्क का लाभ मिल सकता है। धन से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक बदलाव के संकेत मिल सकते हैं।

कुंभ राशि पर सूर्य गोचर का प्रभाव (Aqurius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का तुला गोचर भाग्य को चमकाने वाला साबित हो सकता है। नौकरी में नई संभावनाएं सामने आ सकती हैं और उच्च अधिकारियों से संपर्क मजबूत हो सकता है। देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए नए रास्ते बनने की संभावना है।

किन बातों का रखें ध्यान?

सूर्य के तुला राशि में नीच होने का अर्थ यह नहीं है कि गोचर सभी लोगों के लिए नकारात्मक रहेगा। गोचर का फल व्यक्ति की जन्मकुंडली के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। इसलिए करियर, निवेश या बड़े आर्थिक फैसले केवल राशिफल के आधार पर नहीं लेने चाहिए। ज्योतिषीय दृष्टि से इस अवधि में अहंकार से बचना, वरिष्ठों के साथ संतुलित व्यवहार रखना और साझेदारी में स्पष्ट संवाद करना महत्वपूर्ण माना जाता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।