Surya Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, ग्रहों के राजा सूर्य 17 अगस्त 2026 को सुबह लगभग 7:58 बजे अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश करेंगे। सूर्य का अपनी ही राशि में गोचर विशेष प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि इससे आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, प्रशासनिक सफलता, पद-प्रतिष्ठा और निर्णय लेने की शक्ति में वृद्धि होती है। इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन सिंह, तुला, वृश्चिक और मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में विशेष रूप से लाभकारी माना जा रहा है।

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सूर्य गोचर का सिंह राशि पर प्रभाव (Leo Zodiac)

सूर्य का गोचर आपकी ही राशि में होने से व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा और आत्मविश्वास नई ऊंचाइयों पर रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां, प्रमोशन या वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। व्यापारियों को नए प्रोजेक्ट और विस्तार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। समाज में मान-सम्मान बढ़ने के साथ आर्थिक स्थिति भी पहले से मजबूत होने की संभावना है।

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सूर्य गोचर का तुला राशि पर प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि वालों के लिए यह गोचर आय और लाभ के नए अवसर लेकर आ सकता है। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने के योग बनेंगे। नौकरी में पदोन्नति या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है। कारोबार में मुनाफा बढ़ सकता है और प्रभावशाली लोगों से संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं। निवेश से भी अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं।

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सूर्य गोचर का वृश्चिक राशि पर प्रभाव (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश करियर में नई उपलब्धियां दिला सकता है। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी और पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन सकते हैं। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए विस्तार का समय अनुकूल रहेगा। सरकारी कार्यों और प्रशासनिक क्षेत्रों में भी सफलता मिलने की संभावना है।

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सूर्य गोचर का मिथुन राशि पर प्रभाव (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि वालों की नेतृत्व क्षमता और संवाद कौशल में वृद्धि हो सकती है। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं और आय के नए स्रोत बनने की संभावना रहेगी। व्यापार में विस्तार, नई साझेदारी और ग्राहकों की संख्या बढ़ने के संकेत हैं। विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को भी सकारात्मक परिणाम मिलने के योग बन सकते हैं।

क्या रखें ध्यान?

हालांकि यह गोचर कई राशियों के लिए शुभ संकेत दे सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के वास्तविक फल उसकी जन्मकुंडली, दशा, अंतरदशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करते हैं। इसलिए इसे सामान्य ज्योतिषीय आकलन के रूप में ही देखें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।