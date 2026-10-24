Surya Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को अत्यंत शुभ ग्रह माना जाता है। ग्रहों के राजा होने के साथ-साथ सूर्य को आत्मा, आत्मविश्वास, ऊर्जा, प्रतिष्ठा से लेकर नेतृत्व क्षमता का कारक माना जाता है। ऐसे में सूर्य के किसी राशि में प्रवेश करने से केवल राशियों के जीवन में ही नहीं बल्कि सामाजिक और वैश्विक स्तर में भी दिखाई देता है। इस समय सूर्य तुला राशि में विराजमान है। वहीं नवंबर माह के मध्य में सूर्य राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य के इस राशि में जातकों के आत्मसम्मान, सरकारी कार्यों, नेतृत्व क्षमता से लेकर समाज में अपनी पहचान बनाने में सफल हो सकते हैं। सूर्य के वृश्चिक राशि में जाने से इन तीन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी होने के साथ-साथ आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी हो सकती है। यह विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश करने से किन राशियों को लाभ मिल सकता है…

द्रिक पंचांग के अनुसार, सूर्य 16 नवंबर 2026, सोमवार को 07:48 पी एम बजे वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 16 दिसंबर, बुधवार को 10:29 ए एम बजे तक इसी राशि में रहेंगे। इसके बाद धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसी बीत 2 दिसंबर को बुध भी वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे।

वृषभ राशि पर सूर्य के वृश्चिक राशि में जाने का असर (Taurus Zodiac)

वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का वृश्चिक राशि में जाना अनुकूल हो सकता है। इस राशि के चौथे भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में सूर्य प्रवेश करेंगे। इस भाव को विवाह, साझेदारी से लेकर सामाजिक संबंधों का माना जाता है। ऐसे में इस राशि के जातकों का घर-परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये समय अच्छा हो सकता है। आपको नई नौकरी मिलने के कई योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र में सकारात्मक असर देखने को मिल सकते हैं। व्यापार की बात करें, तो आपके द्वारा बनाई गई रणनीतियां कारगर साबित हो सकती हैं। साझेदारी में किए जा रहे व्यापार में लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति की बात करें, तो आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। हालांकि आपका खर्च भी अधिक हो सकता है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। जीवनसाथी के साथ अच्छा तालमेल रहने वाला है। आपके बीच प्रेम बना रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है।

मिथुन राशि पर सूर्य के वृश्चिक राशि में जाने का असर (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर शुभ परिणाम डाल सकता है। आपकी राशि के षष्ठम भाव में सूर्य गोचर करेंगे। ऐसे में आपके आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार की कमी नहीं देखने को मिलने वाली है। साहस, आत्मविश्वास में वृद्धि के कारण आप कई क्षेत्रों में सफलता पा सकते हैं। अध्यात्म की ओर झुकाव होगा। इसके साथ ही दूसरों की खूब मदद करेंगे। इससे आपको शांति मिल सकती है। करियर की बात करें, तो नौकरीपेशा जातकों को उनके द्वारा की जा रही मेहनत और लगन का फल मिल सकता है। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को भी लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। आमदनी के कई रास्ते खुल सकते हैं। इसके साथ ही भविष्य के लिए धन की बचत कर पाने में सफल हो सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी ये समय अच्छा जा सकता है। आप अपने प्रतिस्पर्धियों को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ सकते हैं। सही रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपको खूब लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है।

मकर राशि पर सूर्य के वृश्चिक राशि में जाने का असर (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के जातकों के लिए ये समय अच्छा जा सकता है। इस राशि के ग्यारहवें भाव में सूर्य प्रवेश करेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों की कई इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। समाज में मान-सम्मान में भी तेजी से वृद्धि हो सकती है। आपको अप्रत्याशित रूप से धन लाभ हो सकता है। आपको अचानक किसी पुराने निवेश, बीमा, पैतृक संपत्ति आदि से धन लाभ हो सकता है। जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। आपके द्वारा की जा रही मेहनत का फल आपको मिल सकता है। व्यापारियों के लिए ये समय अच्छा जा सकता है। फैमिली बिजनेस में भी अच्छा लाभ मिल सकता है। कोई बड़ी डील साइन हो सकती है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें, तो जीवनसाथी के साथ आपका समय अच्छा बीत सकता है। आपके रिश्ते मजबूत हो सकते हैं।

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यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। इसमें बताई गई बातें सभी जातकों पर एक जैसी लागू हों, यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति की जन्मतिथि, जन्मसमय और जन्मस्थान के अनुसार परिणामों में अंतर हो सकता है। इसलिए राशिफल में बताए गए शुभ या चुनौतीपूर्ण समय को एक सामान्य मार्गदर्शन के रूप में लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी परिस्थिति, समझ और उचित सलाह को प्राथमिकता दें। सकारात्मक रहें, मेहनत करते रहें और परिस्थितियों के अनुसार समझदारी से निर्णय लें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।