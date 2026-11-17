Surya Mangal Rashi Parivaratan Yog 2026: ग्रहों के राजा सूर्य को नौ ग्रहों में से कापी महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक माना जाता है। सूर्य एक अवधि के बाद राशि परिवर्तन करता है। जिसका असर 12 राशियों के साथ वैश्विक स्तर में देखने को मिलता है। बता दें कि इस समय सूर्य अपनी नीच राशि तुला राशि में विराजमान है। वहीं सूर्य 16 नवंबर राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इस राशि में आते ही सूर्य की नीचता समाप्त हो जाएगी। सूर्य के वृश्चिक राशि में आना काफी लाभकारी माना जाता है। दरअसल, सूर्य मंगल की राशि वृश्चिक में विराजमान है और मंगल सिंह राशि में संचरण करेंगे। ऐसे में मंगल और सूर्य दोनों मिलकर ‘राशि परिवर्तन योग’ बना रहे हैं। दोनों ग्रहों के बीच परस्पर राशि परिवर्तन योग बन रहा है। इस योग के बनने से कुछ राशि जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। खासकर तुला, मकर, मेष और कर्क राशि के जातकों को अचानक धन लाभ के साथ नौकरी, बिजनेस में अपार सफलता हासिल हो सकती है। ये विश्लेषण चंद्र राशिके आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं मंगल और सूर्य के संयोग से बना राशि परिवर्तन योग किन राशियों के लिए लाभकारी हो सकता है।

द्रिक पंचांग के अनुसार, 12 नवंबर को मंगल सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं सूर्य की बात करें, तो 16 नवंबर, सोमवार को 07:48 पी एम बजे तुला राशि में वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में मंगल और सूर्य के एक-दूसरे के राशि में होने से राशि परिवर्तन योग का निर्माण हो रहा है। ये योग 16 दिसंबर 2026 तक बना रहेगा। जब सूर्य वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

मेष राशि पर सूर्य-मंगल के राशि परिवर्तन योग का असर (Aries Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए सुर्य मंगल का राशि परिवर्तन योग महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंगल आपके पंचम भाव के स्वामी होकर केतु के साथ स्थिति है। इसके साथ सूर्य अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को अचानक धन लाभ हो सकता है। आय के नए स्त्रोत खुल सकता है। ऐसे में आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकता है। संतान से जुड़े मामलों में भी लाभ मिल सकता है। शिक्षा क क्षेत्र की बात करें, तो विद्यार्थियों के लिए ये अवधि लाभकारी हो सकती है। संतान को लेकर कोई निर्णय ले सकते हैं।

कर्क राशि पर सूर्य-मंगल के राशि परिवर्तन योग का असर (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के जातकों के लिए राशि परिवर्तन योग लाभकारी हो सकता है। आपके जीवन में सकारात्मक संदेश देखने को मिल सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो सकता है। करियर के क्षेत्र की बात करें, तो आपको नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। आपके काम की सराहना हो सकती है। व्यापारियों के लिए ये समय अच्छा हो सकता है। नए आर्डर या फिर क्लाइंट मिल सकते हैं। बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को लाभ मिल सकता है। हालांकि, मानसिक बैचेनी या अनावश्यक चिंता बढ़ सकती है।

मकर राशि पर सूर्य-मंगल के राशि परिवर्तन योग का असर (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के जातकों के लिए ये समय अच्छा हो सकता है। इस राशि के जातकों के आय के ने स्त्रोत खुल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के योग बन रहे हैं। व्यापार क्षेत्र की बात करें, तो कारोबार में तेजी से प्रगति के साथ साथ आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। समाज में मान सम्मान वृद्धि हो सकती है। इसके आलवा नए लोगों से संपर्क और प्रभावशाली लोगों से संपर्क हो सकता है। हालांकि, बड़े भाई के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहें।

तुला राशि पर सूर्य-मंगल के राशि परिवर्तन योग का असर (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए राशि परिवर्तन योग लाभकारी हो सकता है। इस राशि के व्यापार और आर्थिक स्थिति में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। सूर्य आपके धन भाव में संचरण करेंगे। ऐसे में व्यापार के माध्यम से अचानक धन लाभ हो सकता है। आपकी स्थिति मज़बूत होने के संकेत बन रहे हैं। कारोबार विस्तार करने और नए आर्थिक अवसर प्राप्त करने की संभावना बन रही है। बड़े भाई -बहन के साथ अच्छा वक्त बीतेगा। परिवार के साथ लंबे समय से चली आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती है। हालांकि खुद के गुस्से को कंट्रोल में रखें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।