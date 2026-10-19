Surya Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को ग्रहों का राजा और मान-सम्मान, आत्मविश्वास, पद-प्रतिष्ठा व नेतृत्व क्षमता का कारक माना जाता है। पंचांग अनुसार 16 नवंबर को सूर्य देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के इस राशि परिवर्तन का असर सभी 12 राशियों के जीवन पर देखने को मिल सकता है। ज्योतिष अनुसार, इस गोचर से कुछ राशि वालों को करियर में आगे बढ़ने, नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने और आर्थिक स्थिति में सुधार के अवसर मिल सकते हैं। खासतौर पर सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

16 नवंबर को होगा सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 16 नवंबर 2026 को सूर्य देव तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य देव शाम को 7 बजकर 39 मिनट पर गोचर करेंगे।

सूर्य के इस गोचर को नौकरी, कारोबार, सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक मामलों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान कुछ लोगों को अपने काम में नई पहचान बनाने और लंबे समय से रुके कार्यों को आगे बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं। हालांकि, सफलता पाने के लिए मेहनत, धैर्य और सही निर्णय लेना जरूरी होगा।

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सिंह राशि पर सूर्य गोचर का प्रभाव (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर कामकाज के लिहाज से महत्वपूर्ण रह सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलने और नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन सकती है। कारोबार करने वाले लोगों को नए संपर्कों से लाभ मिल सकता है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लेना फायदेमंद रहेगा।

वृश्चिक राशि पर सूर्य गोचर का प्रभाव (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि में सूर्य का प्रवेश इस राशि के जातकों के लिए खास माना जा रहा है। इस दौरान आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि महसूस हो सकती है। नौकरी में तरक्की के लिए प्रयास कर रहे लोगों को सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में नई योजनाओं पर काम करने का मौका मिल सकता है। आय बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाशने वालों को भी लाभकारी अवसर मिल सकते हैं।

कुंभ राशि पर सूर्य गोचर का प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। नौकरी में बदलाव, नई जिम्मेदारी या पद से जुड़े मामलों में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं। कारोबारियों को अपने काम का विस्तार करने के लिए नई योजनाओं पर विचार करने का मौका मिल सकता है। हालांकि, आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतना और बिना पूरी जानकारी के निवेश से बचना बेहतर रहेगा।

सूर्य गोचर के दौरान इन बातों का रखें ध्यान

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, सूर्य का राशि परिवर्तन आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकता है। इस दौरान सभी राशि के जातकों को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए। सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए करियर और आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने की संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन वास्तविक परिणाम व्यक्ति की परिस्थितियों, प्रयासों और जन्मकुंडली पर भी निर्भर करते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।