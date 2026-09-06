Surya Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना गया है। सूर्य आत्मविश्वास, मान-सम्मान, नेतृत्व क्षमता, करियर और सरकारी क्षेत्र से जुड़े मामलों के कारक ग्रह माने जाते हैं। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन पर देखने को मिलता है। पंचांग अनुसार 17 सितंबर 2026 को सूर्य देव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के इस गोचर से कुछ राशियों के लिए धन, करियर और आर्थिक स्थिति के लिहाज से सकारात्मक परिस्थितियां बन सकती हैं।

ज्योतिष अनुसार सूर्य का कन्या राशि में गोचर खासतौर पर उन लोगों के लिए लाभकारी माना जा सकता है जो नौकरी, व्यापार या आर्थिक क्षेत्र में नई संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। इस दौरान मेहनत का बेहतर परिणाम मिलने, आय के नए स्रोत बनने और आर्थिक योजनाओं में सफलता मिलने के योग बन सकते हैं। आइए जानते हैं सूर्य के कन्या राशि में गोचर से किन राशियों को आर्थिक उन्नति के संकेत मिल सकते हैं।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य देव 17 सितंबर को सुबह 7 बजकर 53 मिनट पर कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं। साथ ही सूर्य देव यहां पर 17 अक्टूबर तक रहेंगे, उसके बाद तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

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सिंह राशि पर सूर्य गोचर का प्रभाव (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। इस दौरान आय बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। व्यापार करने वाले जातकों को किसी नई डील या प्रोजेक्ट से लाभ हो सकता है। पुराने निवेश से भी फायदा मिलने की संभावना बन सकती है।

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कन्या राशि पर सूर्य गोचर का प्रभाव (Virgo Zodiac)

सूर्य का गोचर आपकी ही राशि में होने जा रहा है, इसलिए इसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व और कार्यक्षमता पर विशेष रूप से पड़ सकता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप महत्वपूर्ण फैसले लेने में सक्षम होंगे। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बनाई गई योजनाएं सफल हो सकती हैं। नौकरी में पद और जिम्मेदारी बढ़ने के साथ आय में वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं।

मकर राशि पर सूर्य गोचर का प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश करियर और आर्थिक प्रगति के लिहाज से शुभ संकेत दे सकता है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। नौकरी बदलने या बेहतर अवसर की तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है। व्यापार में विस्तार की योजना बना रहे जातकों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है। धन कमाने के साथ-साथ बचत पर भी ध्यान देना लाभकारी रहेगा।

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मिथुन राशि पर सूर्य गोचर का प्रभाव (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों को सूर्य गोचर के दौरान आर्थिक मामलों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। नौकरी और व्यापार में प्रगति के अवसर बन सकते हैं। आपकी मेहनत और कार्यकुशलता की सराहना होगी, जिसका सकारात्मक असर करियर पर पड़ सकता है। आय के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं और अटका हुआ पैसा भी वापस मिलने की संभावना बन सकती है।

सूर्य गोचर से क्या होगा बदलाव?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सूर्य का गोचर व्यक्ति के आत्मविश्वास, करियर, पद-प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। हालांकि किसी व्यक्ति के लिए गोचर का वास्तविक फल उसकी जन्मकुंडली में सूर्य की स्थिति, लग्न और अन्य ग्रहों के प्रभाव पर भी निर्भर करता है। इसलिए ऊपर बताए गए राशिफल को सामान्य ज्योतिषीय संकेत के रूप में देखना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।