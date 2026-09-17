Budhaditya Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों के राजा सूर्य हर माह राशि परिवर्तन करते हैं। ऐसे में किसी न किसी ग्रह के साथ संयोग करते हैं। सूर्य को आत्मा, पिता, मान-सम्मान, नेतृत्व क्षमता और आरोग्यता का मुख्य कारक ग्रह माना गया है। ऐसे में सूर्य की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के साथ-साथ देश-दुनिया में देखने को मिलता है। ग्रहों के राजा सूर्य आज यानी 17 सितंबर को 07:58 ए एम बजे कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कन्या राशि बुध महाराज की राशि होती है। जहां पर बुध भी विराजमान है। ऐसे में बुध देव सूर्य देवता के साथ बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में कुछ राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकते हैं। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें बुध-सूर्य की युति से बना बुधादित्य राजयोग किन राशियों के लिए लाभकारी हो सकता है।

द्रिक पंचांग के अनुसार, सूर्य देवता का कन्या राशि में 17 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। इसके बाद वह तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध की बात करें, तो कन्या राशि में 26 सितंबर तक रहने वाले हैं और फिर तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में बुध और सूर्य की युति 26 सितंबर तक रहेगी।

मेष राशि पर बुधादित्य राजयोग का असर (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए बुध-सूर्य की युति कई मायनों में खास हो सकती है। इस राशि के छठे भाव में बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में आपको नौकरी और बिजनेस में अच्छा फल देखने को मिल सकता है। आय के दृष्टिकोण से ये राजयोग काफी लाभकारी माना जा रहा है। आपको कई क्षेत्रों में सफलता हासिल हो सकती है। पॉजिटिव होकर आगे बढ़ेंगे,तो आपको सफलता हासिल हो सकती है। आप परिवार या दोस्तों के साथ किसी ट्रिप पर जा सकते हैं। बिजनेस के क्षेत्र में भी अच्छा असर देखने को मिल सकता है। काम के सिलसिले में यात्रा कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है।

कर्क राशि पर बुधादित्य राजयोग का असर (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के जातकों के लिए बुधादित्य राजयोग अच्छा जा सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य और बुध की युति हो रही है। साहसी, पराक्रमी और आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का अब समाधान मिल सकता है। धन में वृद्धि के भी अच्छा योग बन रहा है। आपके द्वारा की जा रही मेहनत, परिश्रम, भागदौड़ का अब फल मिल सकता है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। आपकी इनकम में अच्छी वृद्धि हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है। बौद्धिक क्षमता में भी तेजी से वृद्धि हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को भी सफलता हासुल हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों को नए अवसर मिल सकते हैं।

शश सहित इन पंच महापुरुषों में जन्मा व्यक्ति हो सकता है धनवान और भाग्यवान, जानें फलदीपिका में बताए गए फल

तुला राशि पर बुधादित्य राजयोग का असर (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए भी बुधादित्य राजयोग अच्छा जाने वाला है। इस राशि की गोचर कुंडली के बारहवें भाव में बुध और सूर्य की युति से बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों के पद-प्रतिष्ठा में प्राप्ति होती रहती है। नौकरी में भी सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। व्यापार के क्षेत्र में भी अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। आपको कोई बड़ा ऑर्डर, प्रोजेक्ट मिल सकता है। विदेश में करियर, व्यापार और उच्च शिक्षा पाने का सपना पूरा हो सकता है। इसके साथ ही विदेशी स्रोतों से धन लाभ के योग बन रहे हैं। अध्यात्म की ओर आपका अच्छा झुकाव होगा। ऐसे में आप धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़-चढ़ कर भाग ले सकते हैं। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। समाज में मान-सम्मान की तेजी से वृद्धि हो सकती है। हालांकि सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। पेट संबंधित समस्याओं से दो-चार होना पड़ता है।

वृश्चिक राशि पर बुधादित्य राजयोग का असर (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी बुधादित्य राजयोग अनुकूल हो सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली के ग्यारहवें भाव में सूर्य और बुध की युत हो रही है। ऐसे में इस राशि के जातकों को पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। प्रतिष्ठा में भी तेजी से वृद्धि हो सकती है। आपको कई क्षेत्रों में खूब सफलता हासिल हो सकती है। लंबे समय से काम में चली आ रही रुकावटें दूर हो सकती है। एकादश भाव में बुधादित्य राजयोग बनने से इस राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। व्यापार, शेयर मार्केट या फिर पुराने निवेश से आपको धन लाभ हो सकता है। व्यापार में भी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि हो सकती है। आपकी प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात हो सकती है। इससे आपके जीवन में तरक्की किसी न किसी तरह से मिल सकती है। आपकी निर्णय क्षमता अच्छी हो सकती है। ऐसे में आप वित्तीय मामलों को लेकर कोई सही निर्णय ले सकते हैं।

यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। इसमें बताई गई बातें सभी जातकों पर एक जैसी लागू हों, यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति की जन्मतिथि, जन्मसमय और जन्मस्थान के अनुसार परिणामों में अंतर हो सकता है। इसलिए राशिफल में बताए गए शुभ या चुनौतीपूर्ण समय को एक सामान्य मार्गदर्शन के रूप में लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी परिस्थिति, समझ और उचित सलाह को प्राथमिकता दें। सकारात्मक रहें, मेहनत करते रहें और परिस्थितियों के अनुसार समझदारी से निर्णय लें।

जानें जुलाई से लेकर दिसंबर का राशिफल

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।