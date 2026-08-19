Budhaditya Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों के राजकुमार बुध एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। बुध को शिक्षा,व्यापार, तर्क-वितर्क, एकाग्रता आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में बुध की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर में देखने को मिलता है। पंचांग के अनुसार बुध 22 अगस्त को कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। जहां पर सूर्य पहले से ही विराजमान है। ऐसे में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। ये राजयोग काफी शुभ माना जा रहा है, क्योंकि सूर्य अपनी ही राशि में विराजमान है। ऐसे में हर राशि के जातकों के जीवन में शुभ प्रभाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में कर्क, सिंह और वृश्चिक राशि के जातकों को भाग्य का साथ मिलने के साथ आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं सिंह राशि में बुधादित्य राजयोग बनने से किन राशियों के लिए हो सकता है शुभ…

द्रिक पंचांग के अनुसार, 22 अगस्त को शाम 7 बजकर 33 मिनट पर बुध सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 7 सितंबर तक इसी राशि में रहेंगे। इसके बाद कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में बुधादित्य राजयोग 7 सितंबर तक बना रहेगा।

कर्क राशि पर बुधादित्य राजयोग का असर (Cancer Zodiac)

कर्क राशि की गोचर कुंडली के दूसरे भाव में बुध और सूर्य की युति से बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों के धन में वृद्धि हो सकती है। आपको लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी होने के योग बन रहे हैं। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि काफी लाभकारी हो सकती है। इस राशि के लग्न भाव में उच्च के गुरु विराजमान है। ऐसे में शिक्षा, परामर्श, लेखन या सिखाने के काम से जुड़े हैं तो यह विशेष उन्नति का समय है। पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आपको नौकरी में पदोन्नति के साथ-साथ वेतन में वृद्धि हो सकती है। हालांकि अपनी वाणी पर थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि उग्रता बढ़ सकती है। इसलिए आपके साधारण शब्दों को भी सामने वाला गलत टोन में समझ सकता है।

सिंह राशि पर बुधादित्य राजयोग का असर (Cancer Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए बुधादित्य राजयोग अत्यंत शुभ माना जा रहा है। इस राशि के लग्न भाव में बुध और सूर्य की युति हो रही है। ऐसे में इस राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। प्रतिष्ठा में भी वृद्धि के योग बन रहे है। आपको कई क्षेत्रों में सफलता हासिल हो सकती है। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं। इसके साथ ही आपके काम से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में आपकी उन्नति के साथ कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। व्यापार में आपके द्वारा बनाई गई रणनीति कारगर साबित हो सकती है। आप जितनी मेहनत करें उसी के हिसाब से आप फल पाने में सफल हो सकते हैं।

वृश्चिक राशि पर पर बुधादित्य राजयोग का असर (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि वालों के लिए ये अवधि अनुकूल मानी जा रही है। इस राशि के जातकों के लिए नौकरी के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही आपको कई क्षेत्रों में सफलता के साथ प्रगति मिल सकती है। आपको किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है, जिससे आप नौकरी-बिजनेस में अपार सफलता के साथ खूब मुनाफा कमा सकते हैं। सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे, तो सफल होंगे। छात्रों के लिए भी ये अवधि अच्छी जाने वाली है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।