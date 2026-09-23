Surya Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, पद-प्रतिष्ठा, प्रशासन और करियर का कारक माना जाता है। पंचांग अनुसार 17 अक्टूबर को सूर्य देव अपनी राशि परिवर्तन करते हुए नीच राशि तुला में प्रवेश करेंगे। तुला राशि सूर्य की नीच राशि मानी जाती है। ज्योतिष में सूर्य के इस गोचर को कुछ ग्रह स्थितियों के साथ नीचभंग की स्थिति से जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही इस नीचभंग राजयोग के बनने से कुछ राशियों को लाभ हो सकता है।

कैसे बनता है नीचभंग राजयोग

वैदिक ज्योतिष अनुसार नीचभंग राजयोग तब बनता है जब कोई ग्रह अपनी नीच राशि में स्थित होने के बावजूद कुंडली में मौजूद कुछ विशेष ग्रह स्थितियों के कारण अपनी नीचता का प्रभाव खो देता है या उसका प्रभाव काफी कम हो जाता है। वहीं नीच ग्रह का केंद्र में होना, नीच राशि के स्वामी का केंद्र में होना या उच्च राशि के स्वामी का केंद्र में होना जैसी स्थितियां भी नीचभंग राजयोग की स्थितियां बनाती हैं।

हालांकि नीचभंग राजयोग का वास्तविक निर्माण व्यक्ति की जन्मकुंडली में ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है, इसलिए केवल राशि परिवर्तन के आधार पर हर व्यक्ति की कुंडली में यह योग बनना निश्चित नहीं माना जा सकता। लेकिन वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों की गोचर कुंडली में यह राजयोग बन रहा है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार सूर्य देव 17 अक्टूबर को शाम 7 बजकर 51 मिनट पर अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करके नीचभंग राजयोग बनाएंगे। साथ ही सूर्य यहां पर 16 नवंबर तक विराजमान रहेंगे। वहीं इसके बाद वृश्चिक राशि में गोचर कर जाएंगे। ऐसे में नीचभंग राजयोग लगभग 1 महीने तक बना रहेगा।

वृषभ राशि पर नीचभंग राजयोग का प्रभाव (Taurus Zodiac)

सूर्य का तुला राशि में गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए काम-कारोबार और आर्थिक मामलों में बदलाव का समय ला सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है और व्यापार से जुड़े जातकों को नए संपर्कों से लाभ के अवसर मिल सकते हैं। धन से जुड़े मामलों में प्लानिंग तरीके से आगे बढ़ना लाभकारी रह सकता है।

सिंह राशि पर नीचभंग राजयोग का प्रभाव (Leo Zodiac)

सिंह राशि के स्वामी खुद सूर्य देव हैं, इसलिए सूर्य का यह गोचर आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। कार्यक्षेत्र में अपनी पहचान मजबूत करने के अवसर मिल सकते हैं। रुके हुए आर्थिक मामलों में स्पीड आने और आय के नए सोर्स बनने की संभावना है। निवेश से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। साथ ही इस दौरान आपको आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा।

वृश्चिक राशि पर नीचभंग राजयोग का प्रभाव (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नीचभंग राजयोग आर्थिक मामलों में लाभ दे सकता है। पुराने काम पूरे होने के साथ कुछ नए अवसर सामने आ सकते हैं। व्यापार करने वालों को नए ऑर्डर मिलने से अच्छा धनलाभ हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसका आगे लाभ मिलने के योग हैं।

कुंभ राशि पर नीचभंग राजयोग का प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सूर्य गोचर करियर और आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है। नौकरी में नई भूमिका, जिम्मेदारी या अवसर मिलने के संकेत बन सकते हैं। व्यापारियों को नए प्रोजेक्ट या ग्राहकों से लाभ मिल सकता है। धन कमाने के साथ बचत पर ध्यान देना भी जरूरी रहेगा।

ध्यान दें:

ज्योतिषीय फलित मान्यताओं पर आधारित है। नीचभंग राजयोग और आर्थिक लाभ के वास्तविक प्रभाव के लिए लग्न, चंद्र राशि और जन्मकुंडली में ग्रहों की स्थिति देखना आवश्यक होता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।