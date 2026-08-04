Sun Transit in Leo 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य देव 17 अगस्त 2026 को अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का अपनी ही राशि में गोचर बेहद प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि इस दौरान सूर्य पूर्ण शक्ति में रहते हैं। ज्योतिषीय मान्यता है कि सूर्य का यह राशि परिवर्तन आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, पद-प्रतिष्ठा और सरकारी कार्यों में सफलता दिलाने वाला हो सकता है। इस गोचर का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 4 राशियों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी माना जा रहा है। इन समय इन राशि से जुड़े लोगों को मान- सम्मान की प्राप्ति हो सकती है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य देव 17 अगस्त को सुबह 7 बजकर 58 मिनट पर अपनी स्वराशि सिंह में गोचर करने जा रहे हैं। साथ ही यहां सूर्य देव 17 सितंबर तक विराजमान रहेंगे।

वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मबल, नेतृत्व, पिता, सरकारी पद, प्रतिष्ठा और ऊर्जा का कारक माना जाता है। जब सूर्य अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश करते हैं तो उनका प्रभाव और अधिक मजबूत हो जाता है। इस दौरान कई लोगों को करियर, प्रशासनिक कार्यों, सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

5 अगस्त से चंद्रमा की राशि में बनेगा बुधादित्य राजयोग, कर्क, सिंह, तुला और कन्या राशि पर पड़ सकता है सकारात्मक प्रभाव

सूर्य गोचर का सिंह राशि पर प्रभाव (Leo Zodiac)

सूर्य का गोचर आपकी ही राशि में होने से व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ सकता है। लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति आने के संकेत हैं। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति मिलने की संभावना बन सकती है। कारोबार में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। समाज में मान-सम्मान बढ़ने के योग भी बन रहे हैं।

सूर्य गोचर का तुला राशि पर प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि वालों के लिए यह गोचर आय और लाभ के नए रास्ते खोल सकता है। व्यापार में मुनाफा बढ़ने की संभावना है और पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। किसी बड़े प्रोजेक्ट में सफलता मिलने से करियर को नई दिशा मिल सकती है। मित्रों और प्रभावशाली लोगों से भी सहयोग मिलने के योग हैं।

सूर्य गोचर का वृश्चिक राशि पर प्रभाव (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश करियर के लिहाज से शुभ माना जा रहा है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। प्रमोशन या नई नौकरी का अवसर मिल सकता है। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो विस्तार की योजनाएं सफल हो सकती हैं। सरकारी कार्यों में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है।

सूर्य गोचर का मेष राशि पर प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि वालों के लिए यह गोचर भाग्य और आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला साबित हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। नौकरी और व्यापार में नई उपलब्धियां हासिल होने की संभावना है। निवेश से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं और पारिवारिक माहौल भी सुखद रह सकता है। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलने के भी संकेत हैं।

क्या रखें ध्यान?

हालांकि यह गोचर कई राशियों के लिए शुभ संकेत दे सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के वास्तविक फल उसकी जन्मकुंडली, दशा, अंतरदशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करते हैं। इसलिए इसे सामान्य ज्योतिषीय आकलन के रूप में ही देखें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।