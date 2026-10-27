Surya Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा होने के साथ-साथ पिता, आत्मा, आंतरिक आत्मविश्वास, और इच्छाशक्ति का कारक माना जाता है। ऐसे में सूर्य के राशि या फिर नक्षत्र परिवर्तन का असर सभी राशियों पर किसी न किसी तरह से देखने को मिलता है। वर्तमान में सूर्य की स्थिति की बात करें, तो तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में विराजमान है। वहीं, सूर्य 6 नवंबर को नक्षत्र परिवर्तन कर विशाखा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य के गुरु के नक्षत्र में आने से कुछ राशि के जातकों की कई इच्छाएं पूरी होने के साथ-साथ सुख-समृद्धि, धन-ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती हैं। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं सूर्य के विशाखा नक्षत्र में जाने से किन राशियों के जातकों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है…

द्रिक पंचांग के अनुसार, सूर्य 6 नवंबर 2026, शुक्रवार को 09:08 पी एम बजे विशाखा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 20 नवंबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे और फिर अनुराधा नक्षत्र प्रवेश कर जाएंगे। इस दौरान 16 नवंबर को सूर्य राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आकाश मंडल के 27 नक्षत्रों में से विशाखा 16वां नक्षत्र है, जिसके स्वामी गुरु हैं।

कर्क राशि पर सूर्य के विशाखा नक्षत्र में गोचर का असर (Cancer Horoscope)

कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का विशाखा नक्षत्र में जाना लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ मिलने के साथ-साथ-साथ धन-धान्य की बढ़ोतरी हो सकती है। घर-परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। खुशहाली के साथ-साथ शांति का माहौल बना रहेगा। नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर अपनी योग्यता साबित करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहें। कारोबार से जुड़े जातकों के नए संपर्क बन सकते हैं। इससे आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। हालांकि आर्थिक स्थिति से संबंधित कोई बड़ा फैसला जल्दबाजी में बिल्कुल न करें।

धनु राशि पर सूर्य के विशाखा नक्षत्र में गोचर का असर (Sagittarius Horoscope)

धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करियर, शिक्षा से लेकर नए रास्ते तलाशने में मदद कर सकता है। आपको अनुभवी लोगों से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों का साथ मिल सकता है। ऐसे में आप अपने काम को सही तरीके से कर पाने में सफल हो सकते हैं। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो इस अवधि में आपको लाभ मिल सकता है। वहीं, कारोबार करने वाले जातकों की बात करें, तो आपके द्वारा बनाई गई रणनीतियां, योजनाओं के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को लाभ मिल सकता है। भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय मेहनत करते रहें।

मीन राशि पर सूर्य के विशाखा नक्षत्र में गोचर का असर (Pisces Horoscope)

मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य का विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करने से आर्थिक लाभ के साथ कामकाज में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों को अपनी कार्यक्षमता को बेहतर करने का अवसर मिल सकता है। इसके साथ ही लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। कारोबार से जुड़े व्यापारियों के पुराने ग्राहकों से संपर्क मजबूत हो सकता है। इसके साथ ही नए क्लाइंट भी मिल सकते हैं। लंबे समय से किसी काम में बाधा रही थी, तो अब योजनावृद्ध तरीके से काम करेंगे अब सफलता हासिल हो सकती है। हालांकि, काम का दबाव के कारण सेहत को लेकर सावधान रहें।

डिस्क्लेमर: यह सूर्य के विशाखा नक्षत्र में जाने का फल सामान्य ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। इसमें बताई गई बातें जरूरी नहीं है कि कर्क, धनु और मीन राशि के जातकों पर एक जैसी लागू हों। व्यक्ति की जन्मतिथि, जन्मसमय और जन्मस्थान के अनुसार परिणामों में अंतर हो सकता है। इसलिए राशिफल में बताए गए शुभ या चुनौतीपूर्ण समय को एक सामान्य मार्गदर्शन के रूप में लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी परिस्थिति, समझ और उचित सलाह को प्राथमिकता दें। सकारात्मक रहें, मेहनत करते रहें और परिस्थितियों के अनुसार समझदारी से निर्णय लें।