Surya Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, पद, प्रतिष्ठा, नेतृत्व, प्रशासन और मान-सम्मान का कारक ग्रह माना जाता है। सितंबर में सूर्य राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। पंचांग आधारित गणना के अनुसार 17 सितंबर 2026 को सुबह करीब 7:58 बजे सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और करीब एक महीने तक इसी राशि में रहेंगे।

आपको बता दें कि सूर्य का यह गोचर सभी 12 राशियों को प्रभावित करेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह समय करियर और कारोबार के लिहाज से खास रह सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सिंह, मकर, धनु और मिथुन राशि के जातकों को इस दौरान पद-प्रतिष्ठा, कार्यक्षेत्र में प्रगति और आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि वास्तविक फल जन्मकुंडली में सूर्य की स्थिति और अन्य ग्रहों के प्रभाव पर भी निर्भर करता है।

12 महीने बाद बुध करेंगे अपनी स्वराशि कन्या में प्रवेश, सिंह, वृष, वृश्चिक और मिथुन राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

सूर्य गोचर का सिंह राशि पर प्रभाव (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का कन्या राशि में गोचर आर्थिक मामलों को सक्रिय कर सकता है। नौकरी करने वालों को अपनी मेहनत का बेहतर परिणाम मिलने और वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। आय के नए स्रोत तलाशने वालों को अवसर मिल सकते हैं। कारोबारियों के लिए भी कोई महत्वपूर्ण डील या नया संपर्क फायदेमंद साबित हो सकता है। इस दौरान अपनी नेतृत्व क्षमता का सही इस्तेमाल करना लाभकारी रहेगा।

सूर्य गोचर का मकर राशि पर प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और आपके काम को पहचान मिल सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों या प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलने की संभावना है। नौकरी में प्रमोशन या पद में बदलाव की कोशिश कर रहे जातकों को अच्छे संकेत मिल सकते हैं। कारोबार में भी योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने पर लाभ मिलने के योग हैं।

सूर्य गोचर का धनु राशि पर प्रभाव (Sagittarius Zodiac)

धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर भाग्य और उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों को मजबूत कर सकता है। नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिलने के साथ मान-सम्मान बढ़ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी सलाह और अनुभव को महत्व मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं या उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए भी समय उत्साह बढ़ाने वाला रह सकता है। धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर रुचि बढ़ सकती है।

सूर्य गोचर का मिथुन राशि पर प्रभाव (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर घर-परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों के साथ पेशेवर जीवन पर भी असर डाल सकता है। नौकरी में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिल सकता है। कारोबारियों को पुराने संपर्कों से फायदा मिलने की संभावना है। प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य का मार्गदर्शन भी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है।

सूर्य गोचर क्यों माना जाता है खास?

ज्योतिष में सूर्य को सत्ता, प्रशासन, पिता, आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा से जोड़ा जाता है। इसलिए सूर्य के राशि परिवर्तन को करियर और सामाजिक स्थिति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। 17 सितंबर को सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश के साथ ही कामकाज में अनुशासन, व्यावहारिकता और जिम्मेदारियों पर ध्यान बढ़ने की ज्योतिषीय मान्यता है। सूर्य 17 अक्टूबर 2026 को तुला राशि में प्रवेश करेंगे।

क्या रखें ध्यान?

हालांकि यह गोचर कई राशियों के लिए शुभ संकेत दे सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के वास्तविक फल उसकी जन्मकुंडली, दशा, अंतरदशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करते हैं। इसलिए इसे सामान्य ज्योतिषीय आकलन के रूप में ही देखें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।