Sun Transit in Sagittarius 2026: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को ग्रहों का राजा और आत्मविश्वास, मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा, सरकारी क्षेत्र का कारक माना जाता है। जब भी सूर्य देव अपनी राशि बदलते हैं, तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर देखने को मिलता है। पंचांग के अनुसार साल 2026 में 16 दिसंबर को सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के इस गोचर को ज्योतिषीय दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान कुछ राशि वालों के करियर में तरक्की, नौकरी में प्रमोशन और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बन सकते हैं।

खास बात यह है कि सूर्य का यह राशि परिवर्तन वृश्चिक, मेष और कन्या राशि वालों के लिए विशेष फलदायी साबित हो सकता है। इन राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। वहीं, लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होने और अधिकारियों का सहयोग मिलने की संभावना है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार 16 दिसंबर को ग्रहों के राजा सूर्य देव सुबह 10 बजकर 25 मिनट पर धनु राशि में गोचर करने जा रहे हैं, यहां पर सूर्य देव 14 जनवरी तक रहेंगे। क्योंकि उसके बाद सूर्य देव मकर राशि में गोचर जाएंगे।

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वृश्चिक राशि पर सूर्य गोचर का प्रभाव (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर आर्थिक और सामाजिक मामलों में सकारात्मक परिणाम दे सकता है। इस दौरान आपकी वाणी और व्यक्तित्व का प्रभाव बढ़ सकता है। नौकरी करने वाले जातकों को अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं। व्यापार करने वालों को भी नए लोगों से संपर्क का लाभ मिल सकता है।

मेष राशि पर सूर्य गोचर का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का धनु राशि में गोचर भाग्य का साथ दिलाने वाला हो सकता है। इस दौरान करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन सकते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक परिणाम पाने के लिए मेहनत जारी रखनी चाहिए। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ सकती है।

कन्या राशि पर सूर्य गोचर का प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर कार्यक्षेत्र में नई पहचान दिला सकता है। नौकरी और व्यापार में आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं। इस दौरान अधिकारियों और वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलने की संभावना है। जो जातक लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आर्थिक मामलों में भी सोच-समझकर लिए गए फैसले लाभ दे सकते हैं।

सूर्य गोचर का ज्योतिषीय महत्व

वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, पिता, प्रशासन, सरकारी नौकरी, नेतृत्व क्षमता और मान-सम्मान का कारक माना गया है। इसलिए सूर्य के राशि परिवर्तन को करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति और अन्य ग्रहों के प्रभाव के आधार पर फल अलग-अलग हो सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।