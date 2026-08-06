Navpancham Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 7 अगस्त 2026 को सूर्य और शनि की स्थिति से नवपंचम राजयोग का निर्माण होगा। सूर्य कर्क राशि में और शनि मीन राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे दोनों ग्रह एक-दूसरे से पंचम और नवम भाव के संबंध में होंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह योग करियर, नौकरी, कारोबार, प्रतिष्ठा और आर्थिक मामलों में कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं किन राशियों को इस राजयोग का सबसे अधिक लाभ मिलने की संभावना है।

पंचांग के अनुसार, 7 अगस्त 2026 को सूर्य और शनि देव एक-दूसरे से 120 डिग्री के कोण (Angle) पर स्थित होने जा रहे हैं। ग्रहों के इस विशेष त्रि-एकादश या नवपंचम योग का निर्माण ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत फलदायी और भाग्योदयकारी माना गया है।

नवपंचम राजयोग क्या होता है?

वैदिक ज्योतिष अनुसार जब दो ग्रह एक-दूसरे से पंचम और नवम भाव के संबंध में स्थित होते हैं, तब नवपंचम राजयोग बनता है। ज्योतिष में इसे भाग्य, बुद्धि, सफलता, उन्नति और नए अवसरों का योग माना जाता है। सूर्य आत्मविश्वास, नेतृत्व और सरकारी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शनि कर्म, अनुशासन, मेहनत और स्थायी सफलता के कारक ग्रह हैं। इन दोनों ग्रहों का यह विशेष संबंध कई लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।

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नवपंचम राजयोग का मेष राशि पर प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए यह राजयोग करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला साबित हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन सकते हैं। व्यापारियों को नए ग्राहकों और अच्छे मुनाफे की संभावना रहेगी। रुके हुए कार्यों में गति आएगी और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है।

नवपंचम राजयोग का सिंह राशि पर प्रभाव (Leo Zodiac)

सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का प्रभाव विशेष लाभकारी रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और नई परियोजनाओं में सफलता मिलने के संकेत हैं। व्यापार विस्तार की योजनाएं सफल हो सकती हैं। निवेश से भी लाभ मिलने की संभावना बन रही है।

नवपंचम राजयोग का तुला राशि पर प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों को करियर और कारोबार में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापार में नए प्रोजक्ट और साझेदारी के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आय के नए स्रोत भी बनने के योग हैं।

नवपंचम राजयोग का धनु राशि पर प्रभाव (Sagittarius Zodiac)

धनु राशि वालों के लिए नवपंचम राजयोग भाग्य का साथ लेकर आ सकता है। नौकरी में तरक्की और वेतन वृद्धि के योग बनेंगे। कारोबार में नई योजनाएं लाभदायक साबित हो सकती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को भी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।

क्या रखें ध्यान?

हालांकि यह गोचर कई राशियों के लिए शुभ संकेत दे सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के वास्तविक फल उसकी जन्मकुंडली, दशा, अंतरदशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करते हैं। इसलिए इसे सामान्य ज्योतिषीय आकलन के रूप में ही देखें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।