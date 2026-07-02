वैदिक ज्योतिष में सूर्य ग्रह को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। यह आत्मबल, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, सम्मान, सरकारी क्षेत्र, पिता, स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा और जीवन ऊर्जा के कारक माने जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि जन्मकुंडली में सूर्य की स्थिति व्यक्ति के व्यक्तित्व और जीवन की दिशा पर गहरा प्रभाव डालती है। यदि जन्मकुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत हो तो व्यक्ति को समाज में मान-सम्मान, सफलता और नेतृत्व के अवसर मिलते हैं, जबकि कमजोर या अशुभ सूर्य जीवन में कई तरह की परेशानियां ला सकता है। आइए जानते हैं कि जन्म कुंडली में सूर्य का क्या महत्व है, इसके शुभ-अशुभ प्रभाव क्या होते हैं और सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए कौन-से उपाय…

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जन्म कुंडली में सूर्य का महत्व

जन्म कुंडली में सूर्य व्यक्ति की आत्मा, इच्छाशक्ति, निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। यह सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवा, राजनीति, उच्च पद, सामाजिक प्रतिष्ठा और पिता के साथ संबंधों का भी कारक माना जाता है। यदि सूर्य शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति में नेतृत्व करने की क्षमता, साहस और प्रभावशाली व्यक्तित्व देखने को मिलता है।

मजबूत सूर्य के शुभ प्रभाव

यदि जन्म कुंडली में सूर्य बलवान हो तो व्यक्ति को कई सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है।

सरकारी कार्यों में सफलता मिलने की संभावना रहती है।

नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास मजबूत होता है।

करियर में पदोन्नति और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

पिता का सहयोग और पारिवारिक सम्मान प्राप्त होता है।

स्वास्थ्य और ऊर्जा बेहतर बनी रहती है।

कमजोर या अशुभ सूर्य के प्रभाव

जब सूर्य कमजोर, नीच राशि में या पाप ग्रहों से पीड़ित होता है तो व्यक्ति को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

आत्मविश्वास में कमी आ सकती है।

सरकारी कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं।

करियर में पहचान मिलने में देरी हो सकती है।

पिता के साथ मतभेद या उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है।

आंखों, हड्डियों या हार्ट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

बार-बार अपमान या मान-सम्मान में कमी महसूस हो सकती है।

सूर्य देव को मजबूत करने के उपाय

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को मजबूत करने के लिए कुछ सरल उपाय किए जा सकते हैं।

प्रतिदिन सुबह उगते सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।

जल अर्पित करते समय “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का कम से कम 11 या 108 बार जाप करें।

रविवार के दिन गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र या तांबे का दान करें।

नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र या सूर्य चालीसा का पाठ करें।

पिता, गुरु और सरकारी अधिकारियों का सम्मान करें।

रविवार के दिन सात्विक भोजन करें और क्रोध व अहंकार से बचें।

ध्यान रखें

किसी भी ग्रह का शुभ या अशुभ फल केवल सूर्य की स्थिति से तय नहीं होता। संपूर्ण जन्म कुंडली, ग्रहों की दृष्टि, दशा, महादशा और गोचर का भी महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। इसलिए किसी भी विशेष उपाय को अपनाने से पहले योग्य ज्योतिषाचार्य से व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण कराना उचित माना जाता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।