Surya Grahan 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, 12 अगस्त 2026 को पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह सूर्य ग्रहण कर्क राशि और आश्लेषा नक्षत्र में होगा, जिसके कारण इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग देखने को मिल सकता है। हालांकि खगोलीय दृष्टि से यह पूर्ण सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन ज्योतिषीय मान्यताओं में ग्रहण को परिवर्तन, आत्ममंथन और नई शुरुआत का संकेत माना जाता है। वैज्ञानिक रूप से ग्रहण का व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव सिद्ध नहीं है; नीचे दिए गए प्रभाव ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित हैं। आइए जानते हैं…

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ग्रहण का ज्योतिषीय महत्व

कर्क राशि चंद्रमा की राशि मानी जाती है, जबकि आश्लेषा नक्षत्र को गूढ़ चिंतन, रणनीति, भावनात्मक गहराई और परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में यह सूर्य ग्रहण कई लोगों के लिए पुराने कार्यों को समाप्त कर नई दिशा में आगे बढ़ने का अवसर दे सकता है। नौकरी, कारोबार, परिवार, स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेने की सलाह दी जाती है।

सूर्य ग्रहण का मेष राशि पर प्रभाव (Aries Zodiac)

यह सूर्य ग्रहण आपके लिए करियर और पारिवारिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों का संकेत दे सकता है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जबकि व्यापारियों को किसी बड़े निर्णय से पहले पूरी योजना बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए बजट पर नियंत्रण रखना बेहतर रहेगा। पारिवारिक मामलों में धैर्य से काम लें। स्वास्थ्य के लिहाज से सिरदर्द, थकान या तनाव महसूस हो सकता है। नियमित दिनचर्या और पर्याप्त आराम लाभकारी रहेगा।

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सूर्य ग्रहण का वृष राशि पर प्रभाव (Taurus Zodiac)

ग्रहण का प्रभाव आपकी योजनाओं और संपर्कों पर देखने को मिल सकता है। नई जगह से लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन जल्दबाजी में निवेश करने से बचें। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। कारोबार में पुराने ग्राहकों से लाभ हो सकता है। दांपत्य जीवन सामान्य रहेगा और परिवार का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक मेहनत करनी होगी। आर्थिक मामलों में संतुलित निर्णय लेना फायदेमंद रहेगा।

सूर्य ग्रहण का मिथुन राशि पर प्रभाव (Gemini Zodiac)

यह ग्रहण आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतने का संकेत देता है। आय के साथ-साथ खर्च भी बढ़ सकते हैं। रुका हुआ धन मिलने की संभावना बन सकती है, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में नई योजना लाभ दिला सकती है। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें और खान-पान पर विशेष ध्यान दें।

सूर्य ग्रहण का कर्क राशि पर प्रभाव (Cancer Zodiac)

यह ग्रहण आपकी ही राशि और आश्लेषा नक्षत्र में लग रहा है, इसलिए इसका प्रभाव सबसे अधिक महसूस हो सकता है। जीवन में नई दिशा मिलने के संकेत हैं, लेकिन भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। करियर में बदलाव या नई शुरुआत के अवसर मिल सकते हैं। परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है। मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान लाभकारी रहेगा। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें।

सूर्य ग्रहण का सिंह राशि पर प्रभाव (Leo Zodiac)

सूर्य ग्रहण के दौरान आपको अपने विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों से सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। कार्यक्षेत्र में मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है, लेकिन किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। कारोबार में गोपनीय योजनाओं को सार्वजनिक करने से बचें। पारिवारिक संबंधों में मधुरता बनाए रखने का प्रयास करें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन नींद की कमी और तनाव से बचना जरूरी होगा।

सूर्य ग्रहण का कन्या राशि पर प्रभाव (Virgo Zodiac)

यह ग्रहण आपकी आय और सामाजिक प्रतिष्ठा में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। नई नौकरी का प्रस्ताव या अतिरिक्त आय का स्रोत मिलने की संभावना है। व्यापार में पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। मित्रों और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रह सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन नियमित व्यायाम जारी रखें।

सूर्य ग्रहण का तुला राशि पर प्रभाव (Libra Zodiac)

करियर के क्षेत्र में यह ग्रहण नई उपलब्धियों का संकेत दे सकता है। पदोन्नति, नई नौकरी या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। व्यापारियों को बड़े ग्राहकों से लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। जीवनसाथी का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक काम के कारण थकान महसूस हो सकती है।

सूर्य ग्रहण का वृश्चिक राशि पर प्रभाव (Scorpio Zodiac)

भाग्य का साथ मिलने से लंबे समय से रुके कार्य पूरे हो सकते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है। विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा के योग बन सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। व्यापार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा, लेकिन खान-पान में संतुलन बनाए रखें।

सूर्य ग्रहण का धनु राशि पर प्रभाव (Sagittarius Zodiac)

यह ग्रहण निवेश और साझेदारी से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने की सलाह देता है। किसी भी कानूनी या आर्थिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह जांच कर लें। नौकरी में बदलाव की संभावना बन सकती है। व्यापार में जोखिम लेने से बचें। परिवार में बुजुर्गों की सलाह लाभकारी सिद्ध होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से पेट और पाचन संबंधी समस्याओं से बचने के लिए संतुलित भोजन करें।

सूर्य ग्रहण का मकर राशि पर प्रभाव (Capricorn Zodiac)

दांपत्य जीवन और साझेदारी के मामलों में धैर्य रखना आवश्यक होगा। छोटी-छोटी बातों पर विवाद बढ़ सकता है, इसलिए बातचीत के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकालें। नौकरी में सहयोगियों का साथ मिलेगा। व्यापार में साझेदार के साथ तालमेल बनाकर चलना लाभदायक रहेगा। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन नियमित जांच और व्यायाम करना बेहतर होगा।

सूर्य ग्रहण का मकर राशि पर प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन आपकी मेहनत आपको सफलता दिला सकती है। नई रणनीति अपनाने से व्यापार में लाभ मिलने की संभावना है। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर खर्च करें। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से तनाव और थकान से बचने की कोशिश करें। साथ ही नियमित दिनचर्या अपनाएं।

सूर्य ग्रहण का मीन राशि पर प्रभाव (Pisces Zodiac)

यह ग्रहण शिक्षा, संतान और रचनात्मक कार्यों के लिए शुभ संकेत दे सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की संभावना है। नौकरी और व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखने से रिश्ते मजबूत होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन मौसम के अनुसार खान-पान और दिनचर्या का ध्यान रखना लाभकारी होगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।