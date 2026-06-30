Singh Lagna Personality: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 12 लग्न में से पांचवा लग्न सिंह को माना जाता है। इस लग्न के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं। ग्रहों के राजा होने के साथ-साथ सूर्य को आत्मा, पिता, मान-सम्मान, उच्च पद, और सरकारी नौकरी आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में सूर्य के कारण जातकों के व्यक्तिगत जीवन से लेकर शारीरिक और मानसिक प्रभाव भी देखने को मिलता है। फलदीपिका ग्रंथ के रचियता मंत्रेश्वर के अनुसार, सिंह राशि के जातक काफी पराक्रमी, साहसी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे में वह जल्दी हार नहीं मानते हैं। माता-पिता के प्रिय होते हैं। लेकिन कई बार अधिक क्रोध आ जाने के कारण बनते हुए काम भी बिगाड़ देते हैं। आइए ‘कुंडली रहस्य’ में जानें सिंह लग्न के जातकों की कैसा होता है व्यक्तित्व, स्वभाव….

श्लोक

पिङ्गेक्षरणः स्थूलहनुर्विशालवक्त्रोऽभिमानी सपराक्रमः स्यात् ।

कुप्यत्यकार्ये वनशैलगामी मातुर्विधेयः स्थिरधीर्मृगेन्द्रे ॥५॥

अर्थ- यदि जातक का सिंह लग्न हो या सिंह राशि में चन्द्रमा हो तो जातक का स्वरूप निम्नलिखित होगा। पीले नेत्र, मोटी छाती, बड़ा चेहरा। ऐसे व्यक्ति अभिमानी, पराक्रमी, विस्मय उत्पन्न करने वाले और अपने माता के विशेष प्यारे होते हैं। ऐसे जातक वनों में और पहाड़ों में भ्रमण करने के शौकीन होते हैं। सिंह लग्न या सिंह राशि वाले जातक छोटी-सी बात पर, जिस में क्रोध नहीं करना चाहिए उसमें भी, क्रोध करने हैं।

आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व

फलदीपिका के इस श्लोक के अनुसारस सिंह ल्गन के जातकों की आंखे हल्की पीली या फिरप सुनहरी रंग की हो सकती है। इनका चेहरा बड़ा होने के कारण छाती चौड़ी होती है। इनका व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली होता है, जिससे ये सबी के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं। इनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होने के साथ आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं।

साहसी और पराक्रमी स्वभाव

सिंह लग्न के जातकों के स्वामी सूर्य होते हैं। ग्रहों के राजा के स्वामी होने के कारण इस लग्न के जातक भी साहसी, निडर और पराक्रमी माने जाते हैं। ये हर कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं और बिना घबराएं उसका सामना करते हैं। ये हर एक चुनौती को स्वाकीरने के साथ उससे लड़ने का जज्बा रखते हैं। ये समाज में अक अलग पहचान बना लेते हैं।

स्वाभिमानी और आत्मसम्मान प्रिय

सिंह लग्न के जातक काफी स्वाभिमानी होते हैं। इनके लिए सम्मान और प्रतिष्ठा काफी जरूर होती है। इसी के कारण कई बार ये स्वाभिमान अभिमान का रूप लेता है, जिससे इन पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि हर हाल में विनम्र रहने की कोशिश करें।

क्रोध के आगे बेबस

फलदीपिका के अनुसार, सिंह लग्न के जातकों को क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। कई बार क्रोध के कारण बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता हासिल करनी है, तो क्रोध को अपने नियंत्रण में रखें।

सिंह लग्न वाले होते हैं घुमक्कड़

सिंह लग्न वाले लोगों को घूमना काफी पसंद होता है। ये पहाड़, जंगल जैसी नेचुरल संबंधित जगहों पर जाना पसंद करते है। इन्हें एडवेंचर काफी पसंद है। ऐसे में यह कई नई जगहों की खोज करने के लिए भी निकल जाते हैं।

सिंह लग्न वाले मां के होते हैं लाडले

फलदीपिका के अनुसार, इस लग्न के जातक माता के साथ काफी अच्छा संबंध होता है। ये उनके लाडले होते हैं। इसके साथ ही माता का सम्मान पूरे दिल से करते हैं। उनका सलाह को भी सबसे ज्यादा महत्व देते हैं।

सिंह लग्न वाले होते हैं बुद्धिमान

सिंह लग्न वाले काफी बुद्धिमान माने जाते हैं। ऐसे में इनकी निर्णय क्षमता भी काफी अच्छी होती है। ये किसी भी निर्णय को लेने में जल्दबाजी नहीं करते हैं और कोई निर्णय ले लिया, तो जल्द पीछे नहीं हटते हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी वैदिक ज्योतिष के पारंपरिक ग्रंथों, विशेष रूप से फलदीपिका में वर्णित सिद्धांतों और मान्यताओं पर आधारित है। ज्योतिष को वैज्ञानिक रूप से सर्वमान्य तथ्य नहीं माना जाता है। किसी व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर या वैवाहिक जीवन केवल लग्न या राशि से निर्धारित नहीं होता, बल्कि अनेक व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक और परिस्थितिजन्य कारकों से भी प्रभावित होता है। यहां दी गई जानकारी सामान्य प्रकृति की है और इसे अंतिम सत्य या व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के योग्य विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य करें।