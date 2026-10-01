Shukraditya Rajyog 2026: ज्योतिष के अनुसार अक्टूबर में ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पंचांग अनुसार 17 अक्टूबर 2026 को सूर्य कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय शुक्र पहले से तुला राशि में मौजूद रहेंगे, जिससे सूर्य और शुक्र की युति बनेगी। ज्योतिष में सूर्य-शुक्र की युति को शुक्रादित्य राजयोग कहा जाता है। सूर्य के तुला राशि में प्रवेश का समय शाम को 7 बजकर 51 मिनट के आसपास है।

ज्योतिषीय मान्यताओं में सूर्य को पद-प्रतिष्ठा, नेतृत्व और आत्मविश्वास, जबकि शुक्र को धन, सुख-सुविधा, वैभव और भौतिक समृद्धि का कारक माना जाता है। इसलिए सूर्य और शुक्र की युति को करियर, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि, किसी व्यक्ति पर इसका वास्तविक प्रभाव उसकी जन्मकुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार अलग हो सकता है।

फ्यूचर पंचांग के मुताबिक मान- सम्मान के दाता राजा सूर्य देव 17 अक्टूबर को शाम 7 बजकर 51 मिनट पर अपनी नीच राशि तुला में गोचर करेंगे, जहां पहले से ही धन और वैभव के दाता शुक्र ग्रह स्थिथ हैं। ऐसे में तुला राशि में सूर्य और शुक्र की युति से शुक्रादित्य राजयोग बनेगा। आपको बता दें कि यह राजयोग 6 नवंबर तक बना रहेगा। क्योंकि इस दिन दोपहर को शुक्र देव कन्या राशि में वक्री हो जाएंगे।

सिंह राशि पर शुक्रादित्य राजयोग का प्रभाव (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए यह अवधि कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और आगे बढ़ने के अवसर लेकर आ सकती है। नौकरी करने वालों को अपनी मेहनत का लाभ मिलने तथा आय के नए स्रोत बनने की संभावना जताई जाती है। व्यापार से जुड़े लोगों को संपर्कों और नेटवर्क के जरिए फायदा मिल सकता है। आर्थिक मामलों में प्लानिंग से आगे बढ़ना बेहतर रहेगा।

मकर राशि पर शुक्रादित्य राजयोग का प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर राशि वालों के लिए शुक्रादित्य राजयोग करियर और आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलने और नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। कारोबार में नए प्रोजेक्ट या ग्राहकों से लाभ की संभावना बन सकती है। आय बढ़ाने के प्रयासों में सफलता मिलने की उम्मीद की जा सकती है।

मिथुन राशि पर शुक्रादित्य राजयोग का प्रभाव (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय पेशेवर क्षेत्र में नए अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी बदलने या नई भूमिका की तलाश कर रहे लोगों को विकल्प मिल सकते हैं। व्यापार में नए संपर्क आर्थिक लाभ का रास्ता खोल सकते हैं। निवेश से जुड़े फैसले हालांकि सोच-समझकर लेना उचित रहेगा।

कुंभ राशि पर शुक्रादित्य राजयोग का प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि वालों के लिए यह ग्रह संयोग करियर और आर्थिक योजनाओं को गति देने वाला माना जा रहा है। रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं और कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान मजबूत हो सकती है। व्यापारियों को नए सौदों और ग्राहकों से लाभ मिलने की संभावना है। धन से जुड़े मामलों में बैलेंस रणनीति अपनाना लाभदायक रहेगा।

क्या है शुक्रादित्य राजयोग?

वैदिक ज्योतिष अनुसार सूर्य और शुक्र एक ही राशि में आ जाते हैं तो उनकी युति को शुक्रादित्य योग कहा जाता है। सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व और प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है तो वहीं शुक्र को धन, ऐश्वर्य, कला और सुख-सुविधाओं से जोड़ा जाता है। इसलिए इस योग को करियर, आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रभाव के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।