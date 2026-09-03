Shukraditya Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सुख-सुविधा, धन, वैभव, प्रेम और भौतिक सुखों का कारक ग्रह माना जाता है, जबकि सूर्य आत्मविश्वास, पद-प्रतिष्ठा और नेतृत्व क्षमता के कारक हैं। ऐसे में जब शुक्र और सूर्य एक ही राशि में स्थित होते हैं, तो ज्योतिष में इसे शुक्रादित्य राजयोग कहा जाता है। अक्टूबर 2026 में बनने वाला यह योग कुछ राशि वालों के लिए करियर और कारोबार के लिहाज से खास साबित हो सकता है।

17 अक्टूबर को तुला राशि में बनेगा शुक्रादित्य राजयोग

फ्यूचर पंचांग के अनुसार सूर्य 17 अक्टूबर को शाम 7 बजकर 51 मिनट पर तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही शुक्र देव विराजमान हैं। ऐसे में इन दोनों की युति से शुक्रादित्य राजयोग बनेगा। तुला राशि शुक्र की अपनी राशि है, इसलिए इस राशि में शुक्र का प्रभाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्य और शुक्र की यह युति जातकों के जीवन में पद, प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिति और कार्यक्षेत्र से जुड़े अवसरों को प्रभावित कर सकती है।

हालांकि किसी योग का वास्तविक फल व्यक्ति की जन्म कुंडली, लग्न, दशा और ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है। इसलिए इसे सामान्य ज्योतिषीय फलादेश के रूप में ही देखना चाहिए।

तुला राशि पर शुक्रादित्य राजयोग का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि वालों के लिए यह समय करियर के लिहाज से सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर होने से तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। कारोबार करने वाले लोगों को नए संपर्कों और साझेदारी से लाभ मिलने के योग बन सकते हैं।

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कन्या राशि पर शुक्रादित्य राजयोग का प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि वालों के लिए शुक्रादित्य राजयोग आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी में पद और जिम्मेदारियों में वृद्धि हो सकती है। रुके हुए काम दोबारा गति पकड़ सकते हैं। कारोबारियों को किसी नए सौदे या व्यावसायिक संपर्क से फायदा मिलने की संभावना है। धन से जुड़े फैसले लेते समय सोच-समझकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा।

कर्क राशि पर शुक्रादित्य राजयोग का प्रभाव (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के जातकों को करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी बदलने या नई भूमिका की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबार में विस्तार की योजना बना रहे जातकों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है। मेहनत और अनुभव के दम पर कार्यक्षेत्र में अपनी पहचान मजबूत करने का मौका मिलेगा।

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कुंभ राशि पर शुक्रादित्य राजयोग का प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि वालों के लिए शुक्रादित्य राजयोग लाभकारी परिणाम दे सकता है। करियर में प्रगति के साथ आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। कारोबारियों को नए क्लाइंट या व्यावसायिक अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि की उम्मीद मजबूत हो सकती है। समाज और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान भी बढ़ सकता है।

किन बातों का रखें ध्यान?

शुक्रादित्य राजयोग को शुभ माना जाता है, लेकिन इसका प्रभाव सभी लोगों पर एक जैसा नहीं होता। सूर्य और शुक्र की युति कुछ स्थितियों में अस्त शुक्र जैसी ज्योतिषीय परिस्थितियों से भी जुड़ सकती है, इसलिए केवल योग के नाम के आधार पर बड़े आर्थिक या करियर संबंधी निर्णय लेना उचित नहीं है। व्यक्तिगत कुंडली के आधार पर परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।