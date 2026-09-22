Shukraditya Rajyog 2026: ज्योतिष के अनुसार अक्टूबर का महीना ग्रहों की चाल के लिहाज से खास रहने वाला है। क्योंकि इस महीने 17 अक्टूबर 2026 को सूर्य देव कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। पंचांग के अनुसार यह गोचर शाम को होगा। तुला राशि में पहले से शुक्र की स्थिति होने के कारण सूर्य और शुक्र की युति बनेगी, जिसे ज्योतिष में शुक्रादित्य राजयोग कहा जाता है।

वैदिक ज्योतिष में सूर्य को पद, प्रतिष्ठा, नेतृत्व और आत्मविश्वास का कारक माना गया है, जबकि शुक्र धन, सुख-सुविधा, कला, वैभव और भौतिक सुखों से जुड़े ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में सूर्य और शुक्र की युति को करियर, आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि किसी योग का वास्तविक प्रभाव व्यक्ति की जन्मकुंडली, लग्न, दशा और ग्रहों की स्थिति के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य देव 17 अक्टूबर को शाम 7 बजकर 51 मिनट पर अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही शुक्र देव विराजमान हैं। ऐसे में तुला राशि में सूर्य और शुक्र की युति से शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होगा। आपको बता दें कि यह राजयोग 6 नवंबर तक बना रहेगा। क्योंकि इस दिन दोपहर को शुक्र देव कन्या राशि में वक्री हो जाएंगे।

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कन्या राशि पर शुक्रादित्य राजयोग का प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण रह सकता है। आय बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं और नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारी या नई भूमिका मिलने की संभावना बन सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों को नए संपर्कों और सौदों से लाभ मिल सकता है। रुके हुए धन से जुड़े मामलों में भी प्रगति के संकेत मिल सकते हैं।

तुला राशि पर शुक्रादित्य राजयोग का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि में ही सूर्य और शुक्र की युति बनने के कारण इस राशि के जातकों के लिए यह गोचर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। कार्यक्षेत्र में पहचान बढ़ सकती है और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच प्रभाव मजबूत हो सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी, पद में बदलाव या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिलने के अवसर बन सकते हैं। कारोबारियों के लिए नए संपर्क लाभकारी साबित हो सकते हैं।

मेष राशि पर शुक्रादित्य राजयोग का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए तुला राशि में सूर्य-शुक्र की युति साझेदारी और कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और कारोबार करने वालों को नए पार्टनर या क्लाइंट से जुड़ने का मौका मिल सकता है। आर्थिक मामलों में भी सुधार के अवसर बन सकते हैं। हालांकि साझेदारी से जुड़े फैसले लेते समय शर्तों को अच्छी तरह समझना जरूरी रहेगा।

कर्क राशि पर शुक्रादित्य राजयोग का प्रभाव (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के जातकों के लिए यह ग्रह परिवर्तन करियर और पारिवारिक सुख-सुविधाओं से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं और कारोबार में विस्तार की योजना पर काम शुरू हो सकता है। घर-परिवार से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मेहनत और सही रणनीति से आर्थिक स्थिति मजबूत करने के अवसर बन सकते हैं।

क्या है शुक्रादित्य राजयोग?

ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार जब सूर्य और शुक्र एक ही राशि में आ जाते हैं तो उनकी युति को शुक्रादित्य योग कहा जाता है। सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व और प्रतिष्ठा से तथा शुक्र को धन, ऐश्वर्य, कला और सुख-सुविधाओं से जोड़ा जाता है। इसलिए इस योग को करियर, आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रभाव के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।