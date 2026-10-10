Shukra Vakri 2026: द्रिक पंचांग के अनुसार, दैत्यों के गुरु शुक्र 3 अक्टूबर को तुला राशि में वक्री हो गए थे और 14 नवंबर 2026 तक उल्टी चाल चलेंगे और फिर मार्गी हो जाएंगे। हालांकि, 6 नवंबर को शुक्र राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में ही वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस दौरान शुक्र तुला राशि से पीछे की ओर बढ़ते हुए कन्या राशि में आएगा। ज्योतिषीय दृष्टि से शुक्र को प्रेम, विवाह, साझेदारी, सौंदर्य, सुख-सुविधाओं और आर्थिक प्राथमिकताओं से जोड़ा जाता है। ऐसे में यह अवधि इन क्षेत्रों से जुड़े फैसलों की समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। ज्योतिषाचार्य मनित वर्मा से जानिए मेष से लेकर मीन राशि तक पर शुक्र के वक्री होने का क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है।

शुक्र के वक्री होने से किसी रिश्ते में पुरानी अपेक्षाएं फिर चर्चा में आ सकती हैं,बिजनेस पार्टनरशिप में जिम्मेदारियों और भुगतान की शर्तों पर दोबारा बात हो सकती है और बड़ी खरीदारी को लेकर व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार कर सकता है। हालांकि, शुक्र वक्री का प्रभाव सभी लोगों पर एक जैसा नहीं होता और व्यक्तिगत परिणाम जन्म कुंडली तथा ग्रह दशाओं पर निर्भर करते हैं।

कब से कब तक शुक्र रहेंगे वक्री?

द्रिक पंचांग के अनुसार, धन दाता शुक्र 3 अक्टूबर, दोपहर 12: 45 बजे वक्री हो जाएंगे और 14 नवंबर को सुबह 5: 57 पर मार्गी हो जाएंगे। इसी बीच 6 नवंबर को शुक्र वक्री अवस्था में ही कन्या राशि में प्रवेश करेंगे।

वक्री शुक्र को केवल कमजोर ग्रह मानना सही नहीं है

शुक्र के वक्री होने को सीधे तौर पर नकारात्मक परिणामों से जोड़ना उचित नहीं है। शास्त्रीय ज्योतिष में वक्री ग्रहों की स्थिति को अधिक व्यापक तरीके से देखा जाता है। बृहत पाराशर होरा शास्त्र में ग्रह की गति से मिलने वाली शक्ति यानी चेष्टा बल का उल्लेख मिलता है, जबकि फलदीपिका में भी वक्री ग्रह की शक्ति को स्वीकार किया गया है। इसलिए किसी ग्रह के वक्री होने के आधार पर अकेले निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। राशि, ग्रहों की स्थिति, दूसरे ग्रहों का प्रभाव और अन्य ज्योतिषीय परिस्थितियों को भी साथ में देखना जरूरी होता है।

तुला में शुक्र वक्री: रिश्तों और साझेदारी की समीक्षा

शुक्र अपनी ही राशि तुला में वक्री होगा। यह अवधि रिश्तों में संतुलन, आपसी सहयोग और जिम्मेदारियों की समीक्षा से जुड़ी हो सकती है। रिश्तों में यह सवाल सामने आ सकता है कि दोनों पक्ष एक-दूसरे से क्या उम्मीद कर रहे हैं और क्या दोनों की जरूरतों को समान महत्व मिल रहा है। कई बार एक व्यक्ति भावनात्मक बातचीत को महत्व देता है, जबकि दूसरा अपनी जिम्मेदारियां निभाकर भावनाएं व्यक्त करता है। ऐसे अंतर स्पष्ट बातचीत की जरूरत पैदा कर सकते हैं।

बिजनेस पार्टनरशिप में भी काम का बंटवारा, भुगतान, जिम्मेदारियां और किसी उपलब्धि का श्रेय जैसे मुद्दों की दोबारा समीक्षा हो सकती है। इस दौरान खरीदारी और व्यक्तिगत पसंद से जुड़े फैसलों पर भी विचार किया जा सकता है। खासतौर पर बड़ी खरीदारी में यह देखना उपयोगी होगा कि फैसला वास्तविक जरूरत पर आधारित है या केवल सामाजिक प्रभाव और दूसरों की स्वीकृति पर।

24 अक्टूबर को शुक्र का चित्रा नक्षत्र में प्रवेश

दैत्यों के गुरु शुक्र 24 अक्टूबर तक स्वाति नक्षत्र में रहेगा और इसके बाद चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। ज्योतिषीय व्याख्या में स्वाति को स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्पेस से जोड़ा जाता है। ऐसे में रिश्तों में साथ रहते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सीमाओं का सवाल महत्वपूर्ण हो सकता है। चित्रा में शुक्र का जाना स्थिति को सुधारने और चीजों को व्यवस्थित करने की जरूरत की ओर संकेत करता है। इसलिए इस अवधि में केवल समस्या पहचानने के बजाय उसके व्यावहारिक समाधान पर ध्यान देना अधिक उपयोगी हो सकता है। रिश्तों में जिम्मेदारियों को दोबारा तय करना, बिजनेस समझौते की अस्पष्ट शर्तों को स्पष्ट करना या किसी पुराने विवाद का समाधान तलाशना इसके उदाहरण हो सकते हैं।

17 अक्टूबर को सूर्य-शुक्र की युति

द्रिक पंचांग के अनुसार, 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे। जहां पर शुक्र की युति होगी। हालांकि 24 अक्टूबर को शुक्र और सूर्य एक ही अंश पर पहुंचेगे। ज्योतिषीय दृष्टि से यह समय व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, पहचान और दूसरों से मिलने वाली स्वीकृति के प्रभाव को समझने का अवसर दे सकता है। रिश्तों में अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट रूप से बताना और सामने वाले से बिना कहे सब समझने की उम्मीद न करना इस अवधि में महत्वपूर्ण हो सकता है। वहीं, खर्च से जुड़े फैसलों में यह देखना जरूरी होगा कि किसी वस्तु या सुविधा का आकर्षण लंबे समय तक बना रहेगा या नहीं।

नवंबर में शुक्र का कन्या राशि में गोचर

शुक्र 6 नवंबर को पीछे की ओर चलते हुए कन्या राशि में वापस आएगा और 14 नवंबर को मार्गी होगा। इस चरण में रोजमर्रा के खर्च, घरेलू जिम्मेदारियां, रिश्तों में व्यावहारिक तालमेल और काम के बंटवारे जैसे विषय अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यह समय अनावश्यक खर्चों की पहचान करने और जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने का अवसर दे सकता है। हालांकि, रिश्तों में हर योगदान को आर्थिक हिसाब-किताब की तरह देखना उचित नहीं होगा।

शुक्र वक्री के दौरान किन बातों पर ध्यान दें?

ज्योतिषीय दृष्टि से इस अवधि का उपयोग साझा बजट की समीक्षा, रिश्तों में अपेक्षाओं पर बातचीत, बिजनेस पार्टनरशिप की शर्तों की समीक्षा और बड़ी खरीदारी पर दोबारा विचार करने के लिए किया जा सकता है। शुक्र वक्री को लेकर यह धारणा कि इस दौरान हर पुराने रिश्ते का व्यक्ति वापस आएगा या हर रिश्ते में ब्रेकअप होगा, ज्योतिषीय रूप से एक सामान्य निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। यह देखना महत्वपूर्ण है कि कौन-सी बात अधूरी है, परिस्थितियों में क्या बदलाव आया है और आगे का फैसला किन तथ्यों के आधार पर लिया जाना चाहिए।

शुक्र के वक्री होने का 12 राशियों पर प्रभाव

मेष राशि पर शुक्र के वक्री होने का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि वालों के लिए शुक्र पहले सातवें भाव और फिर छठे भाव से जुड़े विषयों को सक्रिय कर सकता है। विवाह, बिजनेस पार्टनरशिप और जिम्मेदारियों को लेकर बातचीत बढ़ सकती है। बाद में काम, विवाद और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने पर ध्यान जा सकता है।

वृषभ पर शुक्र के वक्री होने का प्रभाव (Taurus Zodiac)

वृषभ राशि वालों के लिए कार्यस्थल के रिश्ते, जिम्मेदारियां और रोजमर्रा की दिनचर्या महत्वपूर्ण हो सकती है। बाद में प्रेम, रचनात्मक काम और बच्चों से जुड़े मामलों में सोच-समझकर फैसले लेने की जरूरत हो सकती है।

मिथुन पर शुक्र के वक्री होने का प्रभाव (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंध और रचनात्मक गतिविधियां चर्चा में रह सकती हैं। शुक्र के चौथे भाव में आने के बाद घर, परिवार, घरेलू खर्च और सुख-सुविधाओं से जुड़े मामलों की समीक्षा हो सकती है।

कर्क पर शुक्र के वक्री होने का प्रभाव (Cancer Zodiac)

कर्क राशि वालों के लिए घर और परिवार से जुड़े मुद्दे सामने आ सकते हैं। बाद में बातचीत, व्यक्तिगत योजनाओं, लेखन और नए कौशल से जुड़े मामलों पर ध्यान बढ़ सकता है।

सिंह पर शुक्र के वक्री होने का प्रभाव (Leo Zodiac)

सिंह राशि के लिए शुक्र वक्री अवधि में बातचीत, व्यक्तिगत प्रयास और समझौतों से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकता है। बाद में परिवार, बचत और खर्च से जुड़े फैसलों की समीक्षा हो सकती है।

कन्या पर शुक्र के वक्री होने का प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि वालों के लिए बचत, परिवार और बोलचाल से जुड़े मुद्दे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बाद में शुक्र पहले भाव में आने पर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, प्रस्तुति और रिश्तों को लेकर अपनी अपेक्षाओं पर विचार कर सकता है।

तुला पर शुक्र के वक्री होने का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि वालों के लिए शुक्र का वक्री होना व्यक्तिगत पहचान, व्यक्तित्व और दूसरों की राय के प्रभाव को लेकर आत्ममंथन का समय हो सकता है। बाद में निजी खर्च, आराम और व्यक्तिगत स्पेस से जुड़े मुद्दे सामने आ सकते हैं।

वृश्चिक पर शुक्र के वक्री होने का प्रभाव (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि के लिए निजी रिश्तों और अनियोजित खर्चों पर ध्यान जा सकता है। बाद में दोस्ती, पेशेवर नेटवर्क और भविष्य के लक्ष्यों में सहयोग करने वाले लोगों की भूमिका पर विचार किया जा सकता है।

धनु पर शुक्र के वक्री होने का प्रभाव (Sagittarius Zodiac)

धनु राशि वालों के लिए आय, नेटवर्क और सामूहिक लक्ष्यों से जुड़े मुद्दे सामने आ सकते हैं। बाद में करियर, पेशेवर रिश्तों और काम में मिलने वाली पहचान की समीक्षा हो सकती है।

मकर पर शुक्र के वक्री होने का प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर राशि वालों के लिए करियर, ऑफिस के रिश्ते, जिम्मेदारियां और पेशेवर पहचान महत्वपूर्ण हो सकती है। बाद में शिक्षा, यात्रा और सलाहकारों या मार्गदर्शकों से जुड़े मामलों पर दोबारा विचार किया जा सकता है।

कुंभ पर शुक्र के वक्री होने का प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि वालों के लिए शिक्षा, गुरु, यात्रा और व्यक्तिगत विचारों से जुड़े विषय सामने आ सकते हैं। बाद में साझा धन, आर्थिक जिम्मेदारियों और रिश्तों में भरोसे से जुड़े मामलों को स्पष्ट करने की जरूरत हो सकती है।

मीन पर शुक्र के वक्री होने का प्रभाव (Pisces Zodiac)

मीन राशि वालों के लिए साझा धन, निजी रिश्ते और अधूरी अपेक्षाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। बाद में सातवें भाव में शुक्र का प्रभाव रिश्तों और साझेदारियों में स्पष्ट प्रतिबद्धता तथा जिम्मेदारियों के संतुलित बंटवारे पर जोर दे सकता है।

ध्यान दें- ये सभी प्रभाव सामान्य ज्योतिषीय संकेत हैं। किसी व्यक्ति के वास्तविक परिणाम उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति और दशा-अंतर्दशा के आधार पर अलग हो सकते हैं।

यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। इसमें बताई गई बातें सभी जातकों पर एक जैसी लागू हों, यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति की जन्मतिथि, जन्मसमय और जन्मस्थान के अनुसार परिणामों में अंतर हो सकता है। इसलिए राशिफल में बताए गए शुभ या चुनौतीपूर्ण समय को एक सामान्य मार्गदर्शन के रूप में लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी परिस्थिति, समझ और उचित सलाह को प्राथमिकता दें। सकारात्मक रहें, मेहनत करते रहें और परिस्थितियों के अनुसार समझदारी से निर्णय लें।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।