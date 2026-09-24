Shukra Vakri 2026: ज्योतिष शास्त्र में दैत्यों के गुरु शुक्र को अत्यंत शुभ ग्रहों में से एक माना जाता है। शुक्र को प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, धन, और भौतिक सुख-सुविधाओं का कारक माना जाता है। ऐसे में शुक्र की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभाव देखने को मिल सकता है। शुक्र इस समय अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। वहीं 3 अक्टूबर को अपनी स्थिति में बदलाव करके इसी राशि में वक्री होने वाले हैं। शुक्र के तुला राशि में वक्री होने से कुछ राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है, तो कुछ राशियों को संभलकर रहने की जरूरत है। ज्योतिषियों के अनुसार, शुक्र के तुला राशि में उल्टी चाल से चलने से मिथुन, कर्क और मकर राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानिए शुक्र के वक्री होने से किन राशियों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है…

द्रिक पंचांग के अनुसार, 3 अक्टूबर 2026, शनिवार को दोपहर 12:45 बजे शुक्र तुला राशि में वक्री हो जाएंगे और करीब 42 दिनों तक इसी अवस्था में रहेंगे। 14 नवंबर 2026 को मार्गी होंगे। इस दौरान शुक्र 6 नवंबर को पुन: कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

कर्क राशि पर शुक्र के वक्री होने का असर (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का वक्री होना कई क्षेत्रों में सकारात्मक असर डाल सकता है। इस राशि के चौथे भाव में शुक्र वक्री होने वाले हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को शारीरिक और मानसिक तनाव कम हो सकता है। जीवन में लंबे समय से चली आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। इसके साथ ही समाज में मान-सम्मान की तेजी से वृद्धि हो सकती है। परिवार के बीच चला आ रहा तनाव समाप्त हो सकता है और उनके साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। कोर्ट-कचहरी के मामलों में भी सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है।

मिथुन राशि पर शुक्र के वक्री होने का असर (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का वक्री होना लाभकारी हो सकता है। इस राशि के पांचवें भाव में शुक्र वक्री होने वाले हैं। इसके साथ ही मंगल धन भाव में विराजमान हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों के पराक्रम, साहस और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसे में आप कई क्षेत्रों में सफलता हासिल कर सकते हैं।

आपके अंदर रचनात्मकता भी बढ़ सकती है, जिससे आपको करियर और बिजनेस में अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। निवेश के माध्यम से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय के नए स्रोत खुलेंगे। पुराने कर्ज से भी निजात मिल सकती है। मान-सम्मान में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं।

मकर राशि पर शुक्र के वक्री होने का असर (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र के वक्री होने से करियर के साथ बिजनेस में प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली के दशम भाव में शुक्र उल्टी चाल चलेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों की आमदनी के कई नए स्रोत खुल सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये समय अच्छा जा सकता है। कला, संगीत, फैशन, मीडिया आदि क्षेत्रों से जुड़े जातकों की विशेष रुचि के साथ सफलता हासिल हो सकती है। करियर में लंबे समय से चली आ रही बाधाएं अब समाप्त हो सकती है।

आपके करियर में सफलता के साथ लंबे समय से चली आ रही बाधाएं समाप्त हो सकती है और आप अपने लक्ष्यों को पाने में सफल हो सकते हैं। समाज में भी मान-सम्मान में वृद्धि देखने को मिल सकता है। आपका व्यक्तित्व काफी आकर्षक हो सकता है। हालांकि सुख-सुविधाओं और विलासिता पर आप अधिक खर्च कर सकते हैं।

यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। इसमें बताई गई बातें सभी जातकों पर एक जैसी लागू हों, यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति की जन्मतिथि, जन्मसमय और जन्मस्थान के अनुसार परिणामों में अंतर हो सकता है। इसलिए राशिफल में बताए गए शुभ या चुनौतीपूर्ण समय को एक सामान्य मार्गदर्शन के रूप में लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी परिस्थिति, समझ और उचित सलाह को प्राथमिकता दें। सकारात्मक रहें, मेहनत करते रहें और परिस्थितियों के अनुसार समझदारी से निर्णय लें।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।