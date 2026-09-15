Shukra Vakri 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को शक्तिशाली और महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक माना जाता है। शुक्र को धन-वैभव, भोग-विलास, प्रेम, ऐश्वर्य,  सौंदर्य और भौतिक सुख-सुविधाओं का कारक माना जाता है। ऐसे में शुक्र की स्थिति में बदलाव का असर इन क्षेत्रों में अवश्य देखने को मिलता है। इस समय शुक्र की स्थिति की बात करें, तो अपनी उच्च राशि तुला में संचरण कर रहे हैं। वहीं 3 अक्टूबर को इसी राशि में वक्री हो जाएंगे। इस अवधि में शुक्र मालव्य पंचमहापुरुष राजयोग के अलावा बुध के साथ भी युति कर रहे है, जिससे लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में शुक्र के वक्री होने से पहले पिछले भाव का भी फल दे सकते हैं। इस अवधि में शुक्र रचनात्मकता बढ़ाने के साथ रिश्तों में मिठास घोल सकते हैं। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं शुक्र के तुला राशि में वक्री होने से किन राशियों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है…

द्रिक पंचांग के अनुसार, शुक्र 3 अक्टूबर को दोपहर 12 बजकर 45 मिनट पर तुला राशि में वक्री हो जाएंगे और करीब 42 दिनों तक इस अवस्था में रहने के साथ 14 नवंबर 2026, शनिवार को 05:57 ए एम बजे कन्या राशि में मार्गी हो जाएंगे।

Also Read

मेष राशि पर शुक्र के वक्री होने का असर (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का वक्री होना लाभकारी हो सकता है। इस राशि के सप्तम भाव में शुक्र उल्टी चाल चलेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों के जीवन में असर देखने को मिल सकता है। रिश्तों में एक नया और खूबसूरत रूप देखने को मिल सकता है। बिजनेस के क्षेत्र में भी मुनाफा हो सकता है। बिजनेस को लेकर आपके दिमाग में कई आइडिया आ सकते हैं। ऐसे में आप मार्केट में अपनी पहचान बना पाने में सफल हो सकते हैं। इसके अलावा विदेशी डील, पार्टनरशिप के माध्यम से भी अच्छा धन कमा सकते हैं। आपके काम की रफ्तार थोड़ी तेज हो सकती है।

Also Read

मिथुन राशि पर शुक्र के वक्री होने का असर(Gemini Zodiac)

मिथुन राशि की बात करें, तो मंगल आपके दूसरे भाव में बैठे होंगे। इसके साथ ही शुक्र और राहु के बीच सीधा त्रिकोण का संबंध बन रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों के आत्मविश्वास, साहस और पराक्रम में भी वृद्धि हो सकती है। आपके अंदर क्रिएटिविटी के साथ-साथ नए-एन आइडिया आ सकते हैं। ऐसे में आप डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन या फिर स्टॉक मार्केट के माध्यम से खूब पैसा कमा सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों के लिए भी ये अवधि काफी लाभकारी हो सकती है। आप अपनी बातचीत और अलग सोच के कारण कोई प्रोजेक्ट हासिल कर सकते हैं।  

किसी पुराने प्रोजेक्ट या फिर निवेश के माध्यम से अचानक धन लाभ हो सकता है। दोस्तों के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। लंबे समय से दोस्ती में चला आ रहा मनमुटाव भी समाप्त हो सकता है। हालांकि सट्टे बाजी या अचानक से पैसों को निवेश करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें।

Also Read

कर्क राशि पर शुक्र के वक्री होने का असर(Cancer  Zodiac)

कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का वक्री होना कई मायनों में खास हो सकता है। इस राशि के चौथे भाव में शुक्र वक्री होंगे और इसी भाव में मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इस राशि के लग्न भाव में उच्च के गुरु विराजमान है। ऐसे में मानसिक शांति मिल सकती है। इसके साथ ही समाज में मान-सम्मान की वृद्धि के योग बन रहे हैं। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है और घर-परिवार में खुशियां बनी रहेगी।

नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि अच्छी हो सकती है। आपके द्वारा की जा रही मेहनत उच्च अधिकारियों को नजर आ सकती है। ऐसे में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आप वाहन, फ्लैट, जमीन या घर में अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके मां के साथ संबंध अच्छे हो सकते हैं। आप आत्मचिंतन करेंगे और आप और भी ज्यादा बेहतर, मैच्योर के साथ भावनात्मक रूप से मजबूत होंगे।

हालांकि,नौकरीपेशा जातक अपने काम पर अधिक ध्यान दें। बेकार के वाद-विवाद, पॉलिटिक्स से दूर रहें।

यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। इसमें बताई गई बातें सभी जातकों पर एक जैसी लागू हों, यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति की जन्मतिथि, जन्मसमय और जन्मस्थान के अनुसार परिणामों में अंतर हो सकता है। इसलिए राशिफल में बताए गए शुभ या चुनौतीपूर्ण समय को एक सामान्य मार्गदर्शन के रूप में लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी परिस्थिति, समझ और उचित सलाह को प्राथमिकता दें। सकारात्मक रहें, मेहनत करते रहें और परिस्थितियों के अनुसार समझदारी से निर्णय लें।

जानें जुलाई से लेकर दिसंबर का राशिफल

मेष राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026वृषभ राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026
मिथुन राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026कर्क राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026
सिहं राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026कन्या राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026
तुला राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026वृश्चिक राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026
धनु राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026मकर राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026
कुंभ राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026मीन राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।