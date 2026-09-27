Shukra Uday 2026: ज्योतिष में शुक्र ग्रह को धन, वैभव, सुख-सुविधा, प्रेम, कला और भौतिक समृद्धि का कारक माना जाता है। पंचांग के अनुसार शुक्र ग्रह 28 अक्टूबर 2026 को उदित होंगे। पंचांग में भी शुक्र के 28 अक्टूबर को पूर्व दिशा में उदय होने का जिक्र दिया हुआ है।

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शुक्र के उदय होने के बाद शुक्र से संबंधित शुभ प्रभावों में वृद्धि मानी जाती है। इस दौरान करियर, कारोबार, आर्थिक मामलों और सुख-सुविधाओं से जुड़े क्षेत्रों में नए अवसर बनने की संभावना रहती है। हालांकि किसी व्यक्ति पर ग्रहों का वास्तविक प्रभाव उसकी जन्मकुंडली, दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार वैभव के दाता शुक्र ग्रह 14 अक्टूबर को रात 1 बजकर 20 मिनट पर अस्त होंगे। वहीं शुक्र ग्रह 28 अक्टूबर को सुबह 7 बजकर 35 मिनट पर उदित होंगे। शुक्र ग्रह अपनी स्वराशि तुला में वक्री होने जा रहे हैं। ऐसे में शुक्र ग्रह लगभग 14 अस्त अवस्था में रहेंगे।

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तुला राशि पर शुक्र उदय होने का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, इसलिए शुक्र का उदय इस राशि के जातकों के लिए विशेष महत्व रख सकता है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति का अवसर मिल सकता है। व्यापार करने वालों के लिए नए संपर्क और सौदे लाभकारी साबित हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के अवसर मिल सकते हैं और रुके हुए कामों में गति आने की संभावना है।

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मेष राशि पर शुक्र उदय होने का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि वालों के लिए शुक्र उदय करियर और धन के मामले में नए रास्ते खोल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है और नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन सकते हैं। कारोबारियों को साझेदारी या नए प्रोजेक्ट से लाभ मिलने की संभावना है। आय बढ़ाने के कुछ नए अवसर भी सामने आ सकते हैं।

सिंह राशि पर शुक्र उदय होने का प्रभाव (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का उदय करियर में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। नौकरी में प्रमोशन, बेहतर अवसर या कार्यक्षेत्र में प्रभाव बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं। व्यापार में नए ग्राहक जुड़ सकते हैं। आर्थिक मामलों में भी स्थिति बेहतर होने की संभावना है। रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय महत्वपूर्ण रह सकता है।

मिथुन राशि पर शुक्र उदय होने का प्रभाव (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि वालों को शुक्र उदय के बाद करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबार में नई डील या नए संपर्क आर्थिक लाभ का कारण बन सकते हैं। आय के अतिरिक्त स्रोत बनने और धन संबंधी परेशानियां कम होने की संभावना ज्योतिषीय मान्यताओं में बताई जाती है।

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शुक्र को क्यों माना जाता है धन और वैभव का कारक?

वैदिक ज्योतिष में शुक्र को धन, ऐश्वर्य, प्रेम, सौंदर्य, कला, विलासिता और भौतिक सुख-सुविधाओं से संबंधित ग्रह माना जाता है। इसलिए शुक्र के उदय और अस्त होने की घटनाओं को ज्योतिष में महत्वपूर्ण माना जाता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।