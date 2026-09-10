Venus Rise 2026: ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शुक्र के उदय होने के बाद उनके शुभ प्रभावों में वृद्धि मानी जाती है। खासतौर पर वे कार्य जो धन, कला, रचनात्मकता, व्यापार, सुख-सुविधाओं और रिश्तों से जुड़े हैं, उनमें गति आने की संभावना मानी जाती है। शुक्र का तुला राशि से संबंध विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुला शुक्र की स्वामित्व वाली राशियों में से एक है।

ऐसे में शुक्र की मजबूत स्थिति कुछ राशि वालों के लिए करियर में नए अवसर, पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि और आर्थिक लाभ के संकेत दे सकती है। हालांकि वास्तविक परिणाम व्यक्ति की जन्मकुंडली, दशा और ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करते हैं।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार वैभव के दाता शुक्र ग्रह 14 अक्टूबर को रात 1 बजकर 20 मिनट पर अस्त होंगे। वहीं शुक्र ग्रह 28 अक्टूबर को सुबह 7 बजकर 35 मिनट पर उदित होंगे। ऐसे में शुक्र ग्रह लगभग 14 अस्त अवस्था में रहेंगे।

11 अक्टूबर को चंद्र और शुक्र बनाएंगे कलात्मक योग; कन्या, तुला, मेष और कुंभ राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

मकर राशि शुक्र उदय होने का प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र उदय का समय करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिलने की संभावना है। कारोबार से जुड़े लोगों को भी नए संपर्कों और लाभदायक सौदों से फायदा हो सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के नए रास्ते खुल सकते हैं।

कर्क राशि शुक्र उदय होने का प्रभाव (Cancer Zodiac)

कर्क राशि वालों के लिए शुक्र उदय आर्थिक दृष्टि से शुभ संकेत लेकर आ सकता है। आय के स्रोतों में वृद्धि या अचानक आर्थिक लाभ की संभावना बन सकती है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में बेहतर अवसर मिल सकते हैं। लंबे समय से रुका हुआ कोई आर्थिक काम आगे बढ़ सकता है। घर-परिवार की सुख-सुविधाओं पर खर्च करने का भी योग बन सकता है।

कन्या राशि शुक्र उदय होने का प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के जातकों को शुक्र उदय के बाद करियर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों को अच्छा अवसर मिल सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने की संभावना है। कारोबारियों को नई डील या नए ग्राहक मिलने से लाभ हो सकता है। आर्थिक मामलों में भी स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हो सकती है।

कुंभ राशि शुक्र उदय होने का प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का उदय करियर और आर्थिक मोर्चे पर लाभकारी माना जा सकता है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलने के साथ आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। प्रमोशन या वेतन वृद्धि की संभावना बन सकती है। व्यापार करने वाले जातकों को नए प्रोजेक्ट या साझेदारी से लाभ मिल सकता है। विदेश से जुड़े काम करने वालों के लिए भी नए अवसर सामने आ सकते हैं।

तुला राशि शुक्र उदय होने का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि शुक्र की स्वामित्व वाली राशि है, इसलिए इस राशि के जातकों के लिए शुक्र की स्थिति विशेष महत्व रखती है। शुक्र उदय के बाद आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ सकता है। करियर में नई संभावनाएं सामने आ सकती हैं और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के अवसर मिल सकते हैं। व्यापार और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष रूप से अनुकूल रह सकता है।

शुक्र ग्रह क्यों माने जाते हैं वैभव के दाता?

वैदिक ज्योतिष में शुक्र को भौतिक सुख, धन, वैभव, सौंदर्य, प्रेम, कला, विलासिता और वाहन आदि का कारक ग्रह माना जाता है। इसलिए शुक्र की राशि, भाव और दशा को कुंडली में आर्थिक तथा भौतिक सुखों के आकलन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।