Venus Rise 2026: ज्योतिष के अनुसार, शुक्र ग्रह को धन, वैभव, सुख-सुविधा, प्रेम और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। ऐसे में शुक्र की स्थिति में होने वाला बदलाव ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। पंचांग के अनुसार 28 अक्टूबर 2026 को शरद पूर्णिमा के बाद शुक्र ग्रह उदय होने जा रहे हैं। जिससे तुला, कन्या और कर्क राशि के जातकों के लिए करियर और आर्थिक जीवन में सकारात्मक लाभ हो सकता है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार वैभव के दाता शुक्र ग्रह 14 अक्टूबर को रात 1 बजकर 20 मिनट पर अस्त हुए थे। वहीं शुक्र ग्रह शरद पूर्णिमा के बाद 28 अक्टूबर को सुबह 7 बजकर 35 मिनट पर उदित होंगे।

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इन राशियों को हो सकता है लाभ

तुला राशि पर शुक्र उदय होने का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, इसलिए शुक्र का उदय इस राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और आपके काम की सराहना हो सकती है। व्यापार करने वालों को नए ग्राहक या लाभदायक सौदे मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में भी सुधार के अवसर बन सकते हैं।

कन्या राशि पर शुक्र उदय होने का प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का उदय करियर में आगे बढ़ने के अवसर ला सकता है। नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे लोगों को कोई अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। कारोबार में नए संपर्कों से फायदा होने की संभावना है। सोच-समझकर बनाई गई आर्थिक योजनाएं भविष्य में लाभ दे सकती हैं।

कर्क राशि पर शुक्र उदय होने का प्रभाव (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का उदय आर्थिक मामलों में सकारात्मक संकेत दे सकता है। आय बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं और नौकरी में आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है। कारोबारियों को नई डील मिलने की संभावना है। हालांकि, खर्चों पर नियंत्रण रखना और निवेश से पहले अच्छी तरह विचार करना जरूरी होगा।

शुक्र ग्रह क्यों माने जाते हैं वैभव के दाता?

वैदिक ज्योतिष में शुक्र को धन, ऐश्वर्य, प्रेम, सौंदर्य, कला और सुख-सुविधाओं का कारक माना गया है। इसी कारण शुक्र के उदय और अस्त होने की घटनाओं को ज्योतिष में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। हालांकि, किसी व्यक्ति पर इसका प्रभाव उसकी जन्मकुंडली और अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार अलग-अलग माना जाता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।