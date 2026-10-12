Venus Rise 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को धन, वैभव, सुख-सुविधाओं, प्रेम और ऐश्वर्य का कारक माना जाता है। ऐसे में 28 अक्टूबर 2026 को शुक्र ग्रह के उदय होने की घटना ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मान्यता है कि शुक्र के उदय होने पर जीवन में सुख-सुविधाओं, आर्थिक स्थिति और प्रेम संबंधों से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। खास तौर पर तुला, मेष और कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय करियर में आगे बढ़ने, नए अवसर पाने और धनलाभ के लिहाज से शुभ साबित हो सकता है।

वहीं नौकरी करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जबकि व्यापार से जुड़े जातकों को नए सौदे या लाभ के अवसर मिलने की उम्मीद रह सकती है। हालांकि, इन संभावनाओं का वास्तविक फल व्यक्ति की जन्मकुंडली, शुक्र की स्थिति और अन्य ग्रहों के प्रभाव पर निर्भर करता है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार वैभव के दाता शुक्र ग्रह 14 अक्टूबर को रात 1 बजकर 20 मिनट पर अस्त होंगे। वहीं शुक्र ग्रह 28 अक्टूबर को सुबह 7 बजकर 35 मिनट पर उदित होंगे। ऐसे में शुक्र ग्रह लगभग 14 अस्त अवस्था में रहेंगे।

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तुला, मेष और कुंभ राशि पर क्या होगा असर?

तुला राशि पर शुक्र उदय होने का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, इसलिए शुक्र का उदय इस राशि के जातकों के लिए खास माना जा सकता है। नौकरी में पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर मिलने की संभावना है। कारोबार करने वालों को नए ग्राहक और लाभदायक सौदे मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में लिए गए सही फैसले भविष्य में फायदा पहुंचा सकते हैं।

मेष राशि पर शुक्र उदय होने का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि वालों के लिए शुक्र का उदय करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर ला सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। व्यापारियों को नई साझेदारी या प्रोजेक्ट से लाभ मिलने की संभावना है। आय बढ़ाने की योजनाओं पर काम करने के लिए भी समय महत्वपूर्ण रह सकता है।

कुंभ राशि पर शुक्र उदय होने का प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों को करियर और आर्थिक मामलों में सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी, पदोन्नति या वेतन वृद्धि की उम्मीद रह सकती है। कारोबार से जुड़े लोगों को नए संपर्कों से फायदा मिल सकता है। रचनात्मक और तकनीकी क्षेत्रों में काम करने वालों को अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर मिल सकते हैं। हालांकि, खर्च और निवेश के मामलों में सावधानी रखना जरूरी होगा।

वैदिक ज्योतिष में शुक्र के उदय को धन, वैभव, प्रेम और सुख-सुविधाओं से जुड़े विषयों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, शुक्र के उदय होने के बाद कुछ लोगों को करियर और आर्थिक मामलों में नए अवसर मिल सकते हैं। हालांकि, यह सामान्य ज्योतिषीय फलादेश है और इसका प्रभाव हर व्यक्ति की जन्मकुंडली के अनुसार अलग हो सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।