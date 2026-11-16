Shukra Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को धन, वैभव, सुख-सुविधा, प्रेम और ऐश्वर्य का कारक माना जाता है। मान्यता है कि जब शुक्र ग्रह अपनी स्वराशि में प्रवेश करते हैं, तो इसका प्रभाव आर्थिक स्थिति, करियर, व्यापार और वैवाहिक जीवन पर देखने को मिलता है। साल 2026 में 22 नवंबर को शुक्र देव तुला राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तुला शुक्र की अपनी राशि है, इसलिए इस गोचर को ज्योतिषीय दृष्टि से खास माना जा रहा है।

वहीं शुक्र के इस गोचर से कुछ राशि वालों के जीवन में सुख-सुविधाओं में वृद्धि और आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव के योग बन सकते हैं। खासतौर पर तुला, मकर और कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय करियर और धन के लिहाज से अच्छा रह सकता है। नौकरीपेशा लोगों को तरक्की के अवसर मिल सकते हैं, वहीं कारोबार करने वालों को नई डील या मुनाफे के मौके मिल सकते हैं। आइए जानते हैं इन तीन राशियों पर शुक्र गोचर का क्या प्रभाव पड़ सकता है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार, शुक्र देव 22 नवंबर 2026 को शाम 5 बजकर 21 मिनट पर कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला शुक्र की स्वराशि है। इस राशि में शुक्र का गोचर 1 जनवरी 2027 तक रहेगा।

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तुला राशि पर शुक्र गोचर का प्रभाव (Libra Zodiac)

शुक्र का गोचर आपकी ही राशि में होने जा रहा है, इसलिए इसका विशेष प्रभाव आपके व्यक्तित्व और जीवन पर देखने को मिल सकता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान मजबूत हो सकती है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन सकते हैं। व्यापार से जुड़े लोगों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है। वैवाहिक जीवन में भी मधुरता आने की संभावना है।

मकर राशि पर शुक्र गोचर का प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन करियर और आर्थिक मामलों में लाभकारी साबित हो सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी या पदोन्नति मिलने के संकेत हैं। जो लोग नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, उन्हें अच्छे अवसर मिल सकते हैं। व्यापारियों को नए संपर्कों से फायदा हो सकता है। आय के नए स्रोत बनने और पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है।

कर्क राशि पर शुक्र गोचर का प्रभाव (Cancer Zodiac)

शुक्र का यह गोचर कर्क राशि वालों के लिए सुख-सुविधाओं और आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम दे सकता है। परिवार में खुशियों का माहौल रह सकता है और लंबे समय से अटके काम पूरे होने की उम्मीद है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। व्यापार में नई योजनाएं लाभ दे सकती हैं। धन की बचत करने में सफलता मिल सकती है। इस दौरान प्रॉपर्टी, वाहन या घर से जुड़े मामलों में भी अनुकूल अवसर मिल सकते हैं।

ध्यान दें

शुक्र का तुला राशि में गोचर ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार तुला, मकर और कर्क राशि वालों के लिए करियर, कारोबार और आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव के संकेत दे रहा है। हालांकि, वास्तविक फल व्यक्ति की जन्मकुंडली में शुक्र की स्थिति और अन्य ग्रहों के प्रभाव पर भी निर्भर करेंगे।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।