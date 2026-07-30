Shukra Gochar In Virgo: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 1 अगस्त 2026 को शुक्र देव सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, सुख-सुविधा, प्रेम, कला, विलासिता और भौतिक संपन्नता का कारक ग्रह माना जाता है। आपको बता दें कि शुक्र के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन वृष, कन्या, मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर विशेष रूप से शुभ संकेत लेकर आ सकता है। करियर में उन्नति, आर्थिक लाभ, सामाजिक सम्मान और नए अवसर मिलने की संभावना बन सकती है। साथ ही आकस्मिक धनलाभ हो सकता है। यह विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार शुक्र ग्रह 1 अगस्त को सुबह 9 बजकर 28 मिनट पर कन्या राशि में गोचर करेंगे। वहीं यहां शुक्र देव 2 सितंबर तक विराजमान रहेंगे।

शुक्र का कन्या राशि में गोचर क्यों है खास?

शुक्र का राशि परिवर्तन आर्थिक गतिविधियों, वैवाहिक जीवन, लग्जरी, सौंदर्य, निवेश और सामाजिक प्रतिष्ठा पर विशेष प्रभाव डालता है। हालांकि कन्या राशि शुक्र की नीच राशि मानी जाती है, फिर भी व्यक्तिगत कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दृष्टि और दशा के अनुसार कई लोगों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। विशेष रूप से यदि शुक्र शुभ भाव में स्थित हो तो यह गोचर धन लाभ, प्रमोशन और नए अवसर प्रदान कर सकता है।

शुक्र गोचर का वृष राशि पर प्रभाव (Taurus Zodiac)

वृष राशि के स्वामी स्वयं शुक्र हैं। ऐसे में यह गोचर आपके लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक साबित हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिलने के साथ प्रमोशन या वेतन वृद्धि के संकेत हैं। व्यापार में नए ग्राहकों और मुनाफे के योग बन सकते हैं। निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना रहेगी। प्रेम संबंधों और दांपत्य जीवन में भी मधुरता बढ़ सकती है।

शुक्र गोचर का कन्या राशि पर प्रभाव (Virgo Zodiac)

शुक्र का गोचर आपकी ही राशि में होने से व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ सकता है। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यापारियों को नई साझेदारी से लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हो सकती है और परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

शुक्र गोचर का मकर राशि पर प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर भाग्य का साथ दिलाने वाला माना जा सकता है। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। व्यापार विस्तार के योग बनेंगे और आय के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और सम्मान में वृद्धि होगी।

शुक्र गोचर का कुंभ राशि पर प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर अचानक आर्थिक लाभ के अवसर लेकर आ सकता है। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। नौकरी में उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और करियर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। साझेदारी के कारोबार में लाभ होने की संभावना है। निवेश और संपत्ति से जुड़े मामलों में भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

ज्योतिषीय फल व्यक्ति की जन्मकुंडली, महादशा, अंतर्दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करते हैं। इसलिए किसी भी बड़े आर्थिक या करियर संबंधी निर्णय से पहले योग्य ज्योतिषी से व्यक्तिगत परामर्श लेना उचित रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।