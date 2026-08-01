Shukra Gochar In Virgo: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्यों का गुरु के अलावा धन-वैभव, भोग-विलास, विवाह, प्रेम आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में शुक्र की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य देखने को मिल सकता है। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य 1 अगस्त 2026, शनिवार को अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान है। इसके साथ ही शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में विराजमान है। ऐसे में शुक्र की पूर्ण सप्तम दृष्टि शनि पर पड़ रही है। ऐसे में कुछ राशि के जातकों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें शुक्र के कन्या राशि में जाने से मेष से लेकर मीन राशि पर क्या हो सकता है प्रभाव…

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शुक्र आज यानी 1 अगस्त को शनिवार को 09:33 ए एम बजे सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 2 सितंबर 2026, बुधवार को 01:51 पी एम बजे तक रहेंगे। इसके बाद तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन यह प्रभाव यहीं समाप्त नहीं होगा। आगे चलकर 3 अक्टूबर को शुक्र वक्री होंगे और 6 नवंबर को फिर से कन्या राशि में लौट आएंगे, जहां वे 22 नवंबर तक रहेंगे। इस प्रकार शुक्र दो बार अपनी नीच राशि से गुजरेंगे और कुल मिलाकर लगभग 50 दिनों तक इसका प्रभाव रहेगा।

शुक्र का कन्या राशि में जाना है क्यों महत्वपूर्ण?

वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्यों का गुरु माना जाता है। इसके अलावा शुक्र को विवाह, दांपत्य सुख, प्रेम, आकर्षण, सौंदर्य, श्रृंगार, कला, संगीत, नृत्य, अभिनय और काव्य के कारक हैं। ऐसे में शुक्र की स्थिति में बदलाव होने के कारण विवाह, प्रेम, धन, वाहन, सुख-सुविधाएं और स्वास्थ्य जैसे विषय विशेष रूप से प्रभावित हो सकते हैं।

ऐसे में शुक्र के कन्या राशि नीच की राशि मानी जाती है। कन्या राशि बुध की राशि है और बुध शुक्र के मित्र हैं। इसलिए शुक्र किसी शत्रु की राशि में नहीं बल्कि मित्र की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में इस अवधि में भी आपको अच्छा खासा सुख मिल सकता है। हालांकि खर्च बढ़ सकते हैं। आप संतुष्ट नजर नहीं आएंगे। संबंधों में आलोचना तथा छोटी-छोटी कमियां अधिक दिखाई देने लग सकती हैं।

शुक्र के कन्या राशि में जाने से 12 राशियों पर असर

मेष राशि पर शुक्र के कन्या राशि पर जाने का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे। आपकी राशि से शुक्र धन भाव और विवाह भाव दोनों के स्वामी हैं। नौकरी में सेवा और चिकित्सा से जुड़े क्षेत्र वालों के लिए समय तो बहुत अच्छा है। यदि आप किसी प्रकार का लोन लेने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने की संभावना कम रहेगी। विवाहित जातकों को अपने जीवनसाथी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वहां नुकसान होने की संभावना है। परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद या कटुता बढ़ सकती है। अब तक की गई बचत में भी कमी आने के संकेत हैं। इसलिए स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी बरतना आवश्यक होगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को लाभ मिल सकता है।

वृषभ राशि पर शुक्र के कन्या राशि पर जाने का प्रभाव (Taurus Zodiac)

शुक्र आपकी राशि के पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं। इस भाव में शुक्र के आने से आपको कई क्षेत्रों में उत्तम फल मिल सकता है। संतान से जुड़े मामलों में भी माता-पिता को अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सकते। व्यापार, नौकरी या किसी भी कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में कठिनाई आ सकती है। आत्मविश्वास में कमी महसूस हो सकती है या जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने की संभावना रहेगी। इसलिए किसी भी बड़े निर्णय से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है विशेष करके कला, संगीत, चित्र कला के जो विद्यार्थी हैं। नौकरी में आपके कार्यों की विशेषकर रचनात्मक कार्यों की सराहना होगी। अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे।

मिथुन राशि पर शुक्र के कन्या राशि पर जाने का प्रभाव (Gemini Zodiac)

कर्क लग्न वालों के लिए शुक्र तृतीय भाव में नीच अवस्था में रहेंगे। इससे साहस और पराक्रम में कमी महसूस हो सकती है। छोटे भाई-बहनों के साथ मतभेद या सहयोग की कमी हो सकती है। छोटी यात्राओं से अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा। इस समय वाहन या अन्य सुख-सुविधाओं से जुड़ी वस्तुएँ खरीदने से बचना चाहिए क्योंकि बाद में परेशानी हो सकती है। आय में कमी या रुकावट के संकेत हैं। मित्रों, विशेषकर महिला मित्रों के साथ व्यवहार में सावधानी रखें और अपनी निजी बातें साझा करने से बचें।

कर्क राशि पर शुक्र के कन्या राशि पर जाने का प्रभाव (Cancer Zodiac)

कर्क लग्न वालों के लिए शुक्र तृतीय भाव में नीच अवस्था में रहेंगे। इससे साहस और पराक्रम में कमी महसूस हो सकती है। इस भाव को पराक्रम, छोटे भाई-बहन, यात्रा और संवाद के भाव में और आपकी राशि से यह सुख भाव तथा लाभ भाव के स्वामी बनते हैं।

छोटे भाई-बहनों के साथ मतभेद या सहयोग की कमी हो सकती है। छोटी यात्राओं से अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा। इस समय वाहन या अन्य सुख-सुविधाओं से जुड़ी वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए क्योंकि बाद में परेशानी हो सकती है। आय में कमी या रुकावट के संकेत हैं। नौकरी में कोई बड़ा प्रस्ताव आएगा। छोटी यात्राओं से लाभ होगा। लेखन, प्रचार तथा संवाद वाले काम से आपकी चमक बढ़ेगी।

लेखन, गायन, संगीत, कोई नया कौशल सीखने के लिए ये समय छात्रों के लिए काफी अच्छा हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें।

सिंह राशि पर शुक्र के कन्या राशि पर जाने का प्रभाव (Leo Zodiac)

सिंह लग्न वालों के लिए शुक्र द्वितीय भाव में नीच अवस्था में रहेंगे। ऐसे में परिवार में तनाव या मतभेद हो सकते हैं। बचत में कमी आने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में पूरी एकाग्रता से काम करें और वरिष्ठ अधिकारियों या सहकर्मियों से विवाद करने से बचें। जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएँ। पराक्रम में कमी और छोटी यात्राओं से अपेक्षित परिणाम न मिलने की संभावना है। छोटे भाई-बहनों से भी सहयोग कम मिल सकता है।

विद्यार्थियों की बात करूं तो विशेष करके कोई भाषण, गायन और संगीत के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समय बड़ा शुभ है। स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सजग रहें।

कन्या राशि पर शुक्र के कन्या राशि पर जाने का प्रभाव (Virgo Zodiac)

आपकी राशि से शुक्र धन भाव और भाग्य भाव के स्वामी होकर लग्न भाव में विराजमान है। कन्या लग्न वालों के लिए शुक्र लग्न में नीच अवस्था में रहेंगे। भावनाओं में बहकर कोई गलत निर्णय लेने से बचें। नौकरी में आपकी छवि निखरेगी। आप जितना बेहतर कर सकते हो बेहतर करने का प्रयत्न करिए। लोग आप पर भरोसा करेंगे। बस आप झिझक छोड़िए और अपने काम का श्रेय लीजिए, दूसरे के काम का नहीं।

व्यापार में नए अनुबंधों की भरमार दिखेगी। प्यार का प्रस्ताव मिल सकता है। अपने पार्टनर को लेकर जरा सजग रहिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो एकाग्रता में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा।

तुला राशि पर शुक्र के कन्या राशि पर जाने का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला लग्न वालों के लिए शुक्र द्वादश भाव में नीच अवस्था में रहेंगे। इस दौरान अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है, विशेषकर दिखावे या विलासिता पर। बजट बिगड़ने से बचें। 12वें भाव को व्यय, शयन, विदेश और एकांत का भाव है। खर्च सुख की वस्तुओं पर होगा। बड़े-बुजुर्गों के साथ संबंध मधुर बनाए रखें।

लेखा शोध में तो खूब उन्नति होगी। हो सकता है। व्यापार में आयात-निर्यात में भी लाभ मिल सकता है। विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया है।

वृश्चिक राशि पर शुक्र के कन्या राशि पर जाने का प्रभाव (Scorpio Zodiac)

शुक्र के कर्क राशि में जाने से वृश्चिक राशि के जातकों को भी लाभ मिल सकता है। इस राशि के 11वें भाव में शुक्र का गोचर होगा। शुक्र दांपत्य भाव के स्वामी और व्यय भाव के स्वामी आय के नए द्वार खोलेंगे। रुका हुआ धन वापस लौटेगा। मित्रों से लाभ मिलेगा। बड़े लोगों से संपर्क बनेगा।

नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति, इच्छित स्थान की ओर प्रगति होगी। गति थोड़ी धीमी रहेगी। वरिष्ठों की कृपा होगी। आय में कमी या रुकावट आ सकती है। विवाहित जीवन और पार्टनरशिप के कार्यों में तनाव या नुकसान की संभावना है। व्यापार में पुराना फंसा हुआ धन निकलेगा। बड़ी आपूर्ति के आदेश मिल सकते हैं और मित्रों के माध्यम से नया काम मिलेगा।

धनु राशि पर शुक्र के कन्या राशि पर जाने का प्रभाव (Sagittarius Zodiac)

इस राशि की गोचर कुंडली के दसवें भाव में शुक्र का गोचर होने वाला है। ऐसे में इस राशि के जातकों को थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है। नौकरी में काम का बोझ बढ़ सकता है। इसके साथ ही कार्यलय में किसी से बेकार में टकराव हो सकता है। किसी विवाद में मध्यस्थ बनने से बचें। अपने कार्य स्वयं करें और दूसरों पर निर्भर न रहें। व्यापार में भी नुकसान की संभावना है। आय में रुकावट, मित्रों से मतभेद तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आ सकती हैं। शत्रुओं से भी सावधान रहें।

प्रेम संबंध में भी ध्यान रखना है कि बहुत ईमानदारी की आवश्यकता है। माता के स्वास्थ्य, भवन के मामले में धैर्य और सप्ताह में एक पूरा दिन पूरे परिवार को देना ही है।

मकर राशि पर शुक्र के कन्या राशि पर जाने का प्रभाव (Capricorn Zodiac)

शुक्र आपके भाग्य भाव में रहेंगे। शुक्र आपके पांचवें और कर्म भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव में रहेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों के किस्मत के द्वार खुल सकते हैं। नीच राशि में होने के कारण हो सकता है कि थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। लेकिन अंत में सफलता जरूर हासिल हो सकती है। अटके काम अटकते-अटकते बन जाएंगे।

उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में पूरी ईमानदारी और गंभीरता से काम करें। किसी भी सहकर्मी, वरिष्ठ या कनिष्ठ से विवाद न करें। नए संपर्क बन सकते हैं। ऐसे में आपको व्यापार में लाभ मिल सकता है। धार्मिक आयोजनों में आपको जुड़ने को मिलता है। दांपत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ की गई तीर्थ यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा बेहद लाभप्रद होगी। सास-ससुर का आशीर्वाद मिलता रहेगा।

विद्यार्थियों के लिए जो उच्च शिक्षा, शोध और परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए शुभ परिणाम लेकर के आ रहा है।

कुंभ राशि पर शुक्र के कन्या राशि पर जाने का प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर अष्टम भाव में होगा, जो रहस्य, गहराई और आकस्मिक घटनाओं का भाव माना जाता है। गोचर शास्त्र में अष्टम भाव का शुक्र शुभ फल देने वाला माना गया है। ऐसे में इस राशि के जातकों को अचानक धन लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति, ससुराल पक्ष से सहयोग या किसी गुप्त स्रोत से धन मिलने के योग बन सकते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। सुख-सुविधाओं में कमी महसूस हो सकती है। इस समय वाहन या अन्य महँगी वस्तुओं की खरीदारी से बचना उचित रहेगा क्योंकि बाद में परेशानी हो सकती है। घर के बड़े-बुजुर्गों के साथ संबंध अच्छे बनाए रखें।

हालांकि शुक्र की नीच अवस्था और आपकी राशि में स्थित राहु यह संकेत देते हैं कि अचानक मिलने वाले धन या अवसर को अच्छी तरह जांच-परख कर ही स्वीकार करें। लालच या जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है।

मीन राशि पर शुक्र के कन्या राशि पर जाने का प्रभाव (Pisces Zodiac)

मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर सप्तम भाव में होगा और यहीं से शुक्र अपनी पूर्ण दृष्टि आपकी राशि पर डालेंगे, जहां पहले से ही वक्री शनि विराजमान हैं। ऐसे में विवाह, साझेदारी और आपके सामने वाले व्यक्ति की भूमिका इस पूरे गोचर में सबसे महत्वपूर्ण रहेगी।

हालांकि, दांपत्य जीवन में जीवनसाथी की भावनाओं और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अविवाहित जातकों के विवाह की बातचीत आगे बढ़ सकती है। नौकरीपेशा लोगों के लिए साझेदारी, ग्राहकों और जनता से जुड़े कार्यों में प्रगति होगी। व्यापारियों को किसी भी प्रकार की साझेदारी या अनुबंध केवल लिखित रूप में ही करने चाहिए। विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता बढ़ेगी और समूह में पढ़ाई करना अधिक लाभदायक रहेगा।

ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।