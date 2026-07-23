Shukra Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक माना जाता है। शुक्र को दैत्यों के गुरु के साथ विवाह, भोग-विलास, धन-वैभव, भौतिक सुखों आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में शुक्र की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य देखने को मिल सकता है। इस समय शुक्र सिंह राशि में विराजमान है और जुलाई के अंत में नक्षत्र परिवर्तन करके उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के सूर्य के नक्षत्र में आने से कुछ राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलने के योग नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं शुक्र के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाने से किन राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है…

पंचांग के अनुसार, शुक्र 29 जुलाई 2026, बुधवार को 04:56 ए एम बजे उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। जहां पर 11 अगस्त तक रहने वाले हैं। इसके बाद हस्त नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इस समय शुक्र सिंह राशि में विराजमान होंगे और 1 अगस्त को राशि परिवर्तन करके अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे।

शुक्र का उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में जाना क्यों माना जा रहा है महत्वपूर्ण?

शुक्र ग्रह का उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में जाना ज्योतिषीय दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शुक्र को भोग-विलास,भौतिक सुख, प्रेम, विवाह, कला, विलासिता, धन और सौंदर्य आदि का कारक माना जाता है। वहीं दूसरी ओर सूर्य का नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी को स्थिरता, साझेदारी, सामाजिक प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी आदि से संबंधित माना जाता है। ऐसे में शुक्र के इस नक्षत्र में आने से रिश्ते में स्थिरता आने के साथ आर्थिक स्थिति में प्रभाव देखने को मिल सकता है। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि के साथ-साथ रचनात्मकता में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही नेतृत्व क्षमता में भी तेजी से बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। वहीं शुक्र इस समय सूर्य की राशि सिंह में विराजमान है। ऐसे में शुक्र के इस नक्षत्र में आने से दोगुना फलों की प्राप्ति हो सकती है। 1 अगस्त को शुक्र अपनी नीच राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तब कुछ राशि के जातकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

शुक्र के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाने से मेष राशि पर असर ( Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में जाना लाभकारी हो सकता है। इस राशि में 1 अगस्त तक पंचम और फिर छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों के मान-सम्मान में वृद्धि के साथ-साथ प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। लव लाइफ अच्छी जाने वाली है। इसके साथ ही लंबे समय से चली आ रही कोई स्वास्थ्य समस्या से भी निजात मिल सकता है। घर परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है।

नौकरी में स्थानांतरण, नई जिम्मेदारी या बड़ा पद मिलने की संभावना है। सरकारी नौकरी और प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने वालों के लिए यह समय अत्यंत शुभ रहेगा।

शुक्र के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाने से वृषभ राशि पर असर ( Taurus Zodiac)

वृषभ राशि के जातकों के लिए भी शुक्र का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाना लाभकारी हो सकता है। इस राशि के चौथे और पंचम भाव में शुक्र रहने वाले हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों के सुख-सुविधाओं और साधनों में वृद्धि हो सकती है। नया वाहन खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। इस अवधि में आपके मन में नए और रचनात्मक विचारों की भरमार रहेगी। नए व्यवसाय, प्रोजेक्ट या योजनाओं का प्लान बना सकते हैं। ऐसे में आप पूरे धैर्य और निरंतर प्रयास के साथ इसमें सफलता हासिल कर सकते हैं।

शुक्र के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाने से सिंह राशि पर असर ( Leo Zodiac)

इस राशि में शुक्र तृतीय और दशम भाव के स्वामी है। ऐसे में इस राशि के लग्न और दूसरे भाव में गोचर करने वाले हैं। शुक्र का उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में जाना इस राशि के जातकों के लिए कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। इस दौरान आप अपनी वाणी से कई क्षेत्रों में सफलता हासिल कर सकते हैं। आप अपनी कमियों को जानकर उससे निजात पाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। लंबे समय से पैसों से संबंधित चली आ रही समस्याएं समाप्त हो सकते है। वैवाहिक जीवन अच्छा जाने वाला है। छोटी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं. हालांकि स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें।

शुक्र के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाने से कर्क राशि पर असर ( Cancer Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए भी शुक्र का उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में जाना कई मायनों में खास हो सकता है। लंबे समय से रुका धन मिलने के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही वेतन में अच्छी खासी वृद्धि हो सकती है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। आपके व्यक्तित्व में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आप खुद पर अधिक ध्यान दे सकते हैं। हालांकि अहंकार बी बढ़ सकता है। इसलिए विनम्रता के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। नौकरीपेशा और व्यापार के क्षेत्रों को भी लाभ मिल सकता है। गुरु की शुभ स्थिति के कारण निर्णय क्षमता में भी तेजी से वृद्धि हो सकती है। जो लोग स्वयं का व्यवसाय करते हैं, उनके लिए उन्नति के अच्छे अवसर बनेंगे।

शुक्र के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाने से कुंभ राशि पर असर ( Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में जाना लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। इस राशि के सप्तम और अष्टम भाव में शुक्र रहने वाले हैं। ऐसे में नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि काफी लाभकारी हो सकती है। आपके काम की सराहना की जा सकती है। इसके साथ ही व्यापार में अच्छा खासा विस्तार हो सकता है। लव लाइफ की बात करें, तो पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है।

ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।