Malavya Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को धन-वैभव, प्रेम, सुख-सुविधाओं और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। ऐसे में जब शुक्र राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका असर वैश्विक स्तर के साथ-साथ सभी 12 राशियों में देखने को मिलता है। वर्तमान में शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में संचरण कर रहे हैं। वहीं 22 नवंबर को राशि परिवर्तन करके दोबारा अपनी स्वराशि तुला राशि प्रवेश कर जाएंगे। जहां पर पर वह मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। इसके अलावा पहले से विराजमान बुध के साथ युति करके लक्ष्मी नारायण राजयोग का भी निर्माण करेंगे। ऐसे में मालव्य राजयोग का असर 12 राशियों के जातकों पर अलग-अलग रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा। खासतौर पर मेष, तुला और कन्या राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में लाभ, नौकरी में तरक्की और कारोबार में नए अवसर मिलने की योग बन सकते हैं। यह फलादेश चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते है मालव्य राजयोग का क्या प्रभाव पड़ सकता है…

द्रिक पंचांग के अनुसार, दैत्यों के गुरु शुक्र 22 नवंबर 2026, रविवार को शाम 05:38 बजे तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 1 जनवरी 2027 तक इसी राशि में रहेंगे। ऐसे में मालव्य पंचमहापुरुष राजयोग 1 जनवरी तक बनेगा। बता दें कि शुक्र जब अपनी स्वराशि वृषभ या तुला में अथवा उच्च राशि मीन से होकर कुडंली के केंद्र भाव (पहला, चौथे, सातवें, दसवें) भाव में विराजमान होते हैं, तो मालव्य महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है। इसे पंच महापुरुषों में से एक माना जाता है।

मेष राशि पर मालव्य राजयोग का असर (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए मालव्य राजयोग कई मामलों में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आपकी राशि में शुक्र सातवें भाव पर प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में इस भाव को वैवाहिक जीवन, साझेदारी कारोबार से संबंधित भाव माना जाता है। ऐसे में आपको व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। लंबे समय से व्यापारिक योजनाओं को आगे बढ़ने में भी सफलता हासिल हो सकती है। ऐसे में आपको नए ऑर्डर मिलने के साथ-साथ नए क्लाइंट मिल सकते हैं। आर्थिक लाभ से भी ये समय अनुकूल जा सकता है। साझेदारी में किए जा रहे कार्यों में आपको लाभ मिलने की योग बन रहे हैं। नौकरीपेशा जातकों को क्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। वही जो लोग नौकरी बदलने के विचार कर रहे हैं, तो उन्हें अक्सर मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन में लंबे समय से चली आ रही समस्या समाप्त हो सकती हो सकती है। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और आपका जीवनसाथी के साथ रिश्ता मज़बूत हो सकता है। हालांकि, किसी बड़े आर्थिक समझौते में जल्दबाजी करने से बचें।

तुला राशि पर मालव्य राजयोग का असर (Libra Zodiac)

तुला राशि की जातकों के लिए शुक्र का तुला राशि में जाना अत्यंत अनुकूल माना जा रहा है, क्योंकि शुक्र आपकी राशि स्वामी है और लग्न भाव में संचरण करेंगे। ऐसे में शुक्र के प्रथम भाव में होने से आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ने के साथ आत्मविश्वास में मजबूती आ सकती है। इसके अलावा समाज में मान-सम्मान की वृद्धि हो सकती है। आर्थिक मामलों में भी आपको लाभ मिल सकता है। आय के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। नौकरी करने वाले जातकों को प्रमोशन या वेतन वृद्धि से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापारियों को नए ग्राहक मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन और लव लाइफ में भी सकारात्मक असर देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही सुख-सुविधाओं की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, इस अवधि में अत्यधिक खर्च हो सकता है।

कन्या राशि पर मालव्य राजयोग का असर (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का मालव्य राजयोग बनाना लाभकारी हो सकता है। आपकी राशि के दूसरे भाव में शुक्र प्रवेश करेंगे। इस भाव को धन, वाणी, संपत्ति, परिवार आदि का भाव माना जाता है। ऐसे में आपको धन अर्जित करने के नए अवसर मिल सकते हैं। लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बन रही है। नौकरी करने वाले जातकों को नए अवसर मिल सकते हैं। आपके द्वारा की जा रही मेहनत का शुभ परिणाम मिल सकता है। आपके काम की सराहना की जा सकती है। वहीं परिवार से जुड़े लोगों को कारोबार में मुनाफा के साथ-साथ नए आर्डर मिल सकते हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रह सकती है और परिजनों का सहयोग मिलेगा, जिससे आप अपना लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं। वाणी के प्रभाव से आप करियर के क्षेत्र में लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि बेकार के खर्चों को नियंत्रण करने की कोशिश करें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।