Shukra Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्यों का गुरु माना जाता है। ऐसे में इसकी स्थिति में बदलाव का असर देश-दुनिया में देखने को मिलता है। शुक्र एक निश्चित अवधि में राशि और नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। इस समय शुक्र की स्थिति की बात करें, तो तुला राशि और चित्रा नक्षत्र में विराजमान है। हालांकि, 11 सितंबर को शुक्र नक्षत्र परिवर्तन करके स्वाति नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के चित्रा नक्षत्र में आने से कुछ राशि के जातकों को नौकरी-बिजनेस में अपार सफलता के साथ-साथ सुख-समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। भौतिक सुखों की प्राप्ति के साथ आज खुद को अधिक ध्यान दे सकते हैं। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं शुक्र के स्वाति नक्षत्र में जाने से किन राशि के जातकों के लिए शुभ हो सकता है…

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 11 सितंबर 2026, शुक्रवार को 11:19 पी एम बजे शुक्र स्वाति नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र इस नक्षत्र में 24 अक्टूबर तक रहने वाले हैं और फिर पुन: चित्रा नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। बता दें कि आकाश मंडल के 27 नक्षत्रों में से 15वां नक्षत्र स्वाति है जिसके स्वामी राहु और राशि तुला है। ऐसे में 12 राशियों के जीवन में शुक्र के अलावा राहु का पूरा असर देखने को मिल सकता है।

मेष राशि पर शुक्र के स्वाति नक्षत्र में जाने का असर (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का स्वाति नक्षत्र में जाना अत्यंत शुभ हो सकता है। शुक्र इस राशि के सप्तम भाव में रहने वाले हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों की लव लाइफ अच्छी जाने वाली है। आपके रिश्ता में एक नए खूबसूरत मोड़ आ सकता है। इसके साथ ही बिजनेस के क्षेत्र में भी सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। आप व्यापार में कोई बड़ा, यूनिक आइडिया ला सकते हैं। इससे आपको काफी मुनाफा हो सकता है।

आप मार्केट में अपना वर्चस्व दिखा सकते हैं। विदेश में व्यापार कर रहे जातकों को भी अच्छा लाभ मिल सकता है। कोई नई पार्टनरशिप या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। आप खुद पर ध्यान दे सकते हैं इससे आपके व्यक्तित्व में अच्छा निखार आ सकता है।

हालांकि, अपनी वाणी का थोड़ा ध्यान रखें। भाई-बहनों या करीबियों के साथ बातचीत करते समय आपकी टोन थोड़ी खराब हो,लेकिन उसे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। अपने अहंकार को हटाकर चलें।

सिंह राशि पर शुक्र के स्वाति नक्षत्र में जाने का असर (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए भी शुक्र का स्वाति नक्षत्र में जाना अनुकूल हो सकता है। इस राशि के दूसरे भाव यानी धन भाव और लग्न भाव में सूर्य-केतु विराजमान है। शुक्र की स्थिति की बात करें, तो वह तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में वह राहु और मंगल के साथ त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं। ऐसे में आप अपने संचार कौशल से कई लोगों के मन को प्रभावित कर सकते हैं। आप अपने तेज दिमाग से कई क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं।

शुक्र का स्वाति नक्षत्र में जाना उन जातकों के लिए काफी अच्छा है, जो नेटवर्किंग, पब्लिक डीलिंग और पीआर से जुड़े हुए हैं। इनके लिए ये अवधि सोने पे सुहागा हो सकता है। बिजनेस के क्षेत्र की बात करें, तो आपको काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। इससे आपको नए क्लाइंट्स और बड़े फाइनेंशियल प्रॉफिट मिल सकते हैं। भाई-बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं।

हालांकि, अधिक आत्मविश्वास, ईगो आपके बनते हुए काम बिगाड़ सकता है। इसलिए हर एक काम को विनम्रता के साथ करने की कोशिश करें। इसके साथ ही आप दांपत्य जीवन की बात करें, तो अपनी हर राय अपने पार्टनर पर थोपने की कोशिश न करें। इससे आपके रिश्ता में दरार आ सकता है। इसके अलावा बेकार के खर्चों से बचकर रहें।

कन्या राशि पर शुक्र के स्वाति नक्षत्र में जाने का असर (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के जातकों के लिए भी शुक्र का स्वाति नक्षत्र में जाना अत्यंत शुभ हो सकता है। शुक्र का यह गोचर आपके धन भाव यानी सेकंड हाउस में हो रहा है। इस भाव को बैंक बैलेंस, वाणी और कुटुंब का माना जाता है। ऐसे में शुक्र की ऐसी स्थिति होने से आपकी आर्थिक स्थिति पर काफी अच्छा असर देखने को मिल सकता है। आप पूरे बजट को बहुत ही अच्छी तरह से सुनियोजित तरीके से मैनेज कर पाएंगे। ऐसे में आपकी अच्छी खासी बचत भी होगी। परिवार के साथ लंबे समय से चला आ रहा वाद-विवाद अब समाप्त हो सकता है।

लंबे समय से रुका हुआ पैसा मिल सकता है। इसके साथ ही आपको इंसेंटिव मिल सकते हैं। शेयर मार्केट, आभूषण आदि संपत्तियों में निवेश करने से धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की बात करें, तो आपके द्वारा की जा रही मेहनत का अब मिल सकता है।

हालांकि, धन को लेकर किसी भी तरह के लालच से बचना चाहिए। राहु की दृष्टि की वजह से आपके अंदर अचानक रातों रात बहुत सारा पैसा कमाने का लालच पैदा हो सकता है, जिससे आपको हर हाल में बचना होगा। किसी भी स्कीम या अनवेरीफाइड सीक्रेट टिप्स के चक्कर में आकर आप पैसा न गवां दें। इसलिए संभलकर रहें।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।