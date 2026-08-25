Shukra Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्यों का गुरु के अलावा भौतिक सुख, सौंदर्य, प्रेम और ऐश्वर्य आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में शुक्र की स्थिति में बदलाव का असर इन क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है। बता दें कि 2 सितंबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जहां पर वह पंच महापुरुष राजयोगों में से एक मालव्य का निर्माण करेंगे। वहीं 11 सितंबर को शुक्र नक्षत्र परिवर्तन करते राहु के नक्षत्र स्वाति में प्रवेश करेंगे। शुक्र के इस नक्षत्र में आने से कुछ राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं शुक्र के स्वाति नक्षत्र में जाने से किन राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है..

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 11 सितंबर 2026, शुक्रवार को 11:19 पी एम बजे शुक्र स्वाति नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र इस नक्षत्र में 24 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। इसके बाद चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। आकाश मंडल के 27 नक्षत्रों में से 15वां नक्षत्र स्वाति है। इस नक्षत्र के स्वामी राहु है और तुला है। इस नक्षत्र में शुक्र के आने से व्यक्ति मिलनसार और मनमोहक हो जाता है। इसके साथ ही कला, फैशन, संगीत जैसे रचनात्मक कार्यों पर अधिक रुचि बढ़ाता है। लग्जरी लाइफ जीते हैं।

मेष राशि पर शुक्र के स्वाति नक्षत्र जाने का असर (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का स्वाति नक्षत्र में जाना अनुकूल हो सकता है। आपकी राशि के सप्तम भाव में शुक्र संचरण कर रहे हैं। इसके साथ ही राहु के नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण आप बिजनेस में कई नए आइडिया लेकर आ सकते हैं। ऐसे में आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा कोई बड़ी डील, विदेश कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। इससे आपको काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है। समाज में पद-प्रतिष्ठा की बढ़तरी हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए भी ये समय काफी अनुकूल हो सकता है। सहकर्मियों के साथ अच्छा समय बीत सकता है। लव लाइफ की बात करें, तो पिछले कुछ समय से पार्टनर के साथ चली आ रही समस्याएं अब समाप्त हो सकती है।

मिथुन राशि पर शुक्र के स्वाति नक्षत्र जाने का असर (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों के लिए भी शुक्र का स्वाति नक्षत्र में जाना अनुकूल हो सकता है। इस राशि के लग्न भाव में मंगल बैठे हैं। वहीं शुक्र की बात करें, तो इस नक्षत्र के स्वामी राहि के साथ सीधा त्रिकोण संबंध बना रहे हैं। ऐसे में आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं। शुक्र पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में आप रचनात्मक कार्यों के माध्यम से अच्छी खासी सफलता पा सकते हैं। दोस्तों के साथ अच्छा वक्त हीत सकता है। इसके अलावा किसी पुराने प्रोजेक्ट में सफलता हासिल हो सकती है और अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है। हालांकि राहु के कारण लव लाइफ में थोड़ा सा भटकाव आ सकता है। ऐसे में नए रिश्तों में किसी भी प्रकार का कमिटमेंट जल्दबाजी में करें।

कन्या राशि पर शुक्र के स्वाति नक्षत्र जाने का असर (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के जातकों के लिए भी शुक्र का स्वाति नक्षत्र में जाना लाभकारी हो सकता है। इस राशि के दूसरे यानी धन के भाव में हो रहा है। इस भाव को बैंक बैलेंस, वाणी और कुटुंब का भाव भी कहा जाता है। ऐसे में शुक्र के स्वाति नक्षत्र में आने से आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। लंबे समय से चली आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती है। आप अपने पूरे बजट को बहुत स्मार्ट और पूरी गणित के साथ मैनेज कर पाने में सफल हो सकते हैं। ऐसे में आपकी अच्छी खासी बचत हो सकती है।

परिवार के साथ भी अच्छा समय बीत सकता है। परिवार के बीच चले आ रहे पुराने विवाद समाप्त हो सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों के लिए भी ये नक्षत्र परिवर्तन लाभकारी हो सकता है। आपके द्वारा की जा रही मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। शेयर मार्केट में लाभ मिल सकता है। आपके द्वारा किए गए निवेश से अच्छा लाभ मिल सकता है। हालांकि राहु के कारण आपके अंदर जल्दी पैसा कमाने की ललसा होगी। ऐसे में किसी भी फर्जी स्कीम में फंसने से बचें। इसके साथ ही किसी भी प्रकार का निवेश सोच-समझकर करें।

जानें जुलाई से लेकर दिसंबर का राशिफल

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।