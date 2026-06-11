Shukra Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्यों के गुरु के अलावा धन-वैभव, भौतिक सुख-सुविधाओं, प्रेम, सौंदर्य, विवाह, आकर्षण आदि का कारण माना जाता है। अगर किसी जातक की कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी होती हैं, तो उसे कला, ऐश्वर्य, विलासिता सहित कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। शुक्र एक निश्चित अवधि के बाद राशि और नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। इस समय शुक्र गुरु बृहस्पति के साथ कर्क राशि में विराजमान है। वहीं आज शुक्र नक्षत्र परिवर्तन करके शनि के नक्षत्र पुष्य में प्रवेश करने वाले हैं। शुक्र की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से देखने को मिल सकता है। लेकिन इनमें से इन तीन राशि के जातकों के जीवन में सबसे अधिक सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें शुक्र के पुष्य नक्षत्र में जाने से किन राशियों को मिल सकता है लाभ…

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 11 जून 2026, बृहस्पतिवार को 02:11 पी एम बजे शुक्र पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 23 जून तक रहेंगे। इसके बाद आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। आकाश मंडल के 27 नक्षत्रों में से आठवां नक्षत्र पुष्य है। इस नक्षत्र के स्वामी शनि और देवता गुरु बृहस्पति है। इसके साथ ही राशि कर्क राशि है। बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में पुष्य को सभी नक्षत्रों का राजा या ‘नक्षत्रों का सम्राट’ माना जाता है। इसी कारण इसे अत्यंत शुभ, समृद्धिदायक और पोषण करने वाला नक्षत्र कहते हैं।

वृषभ राशि पर शुक्र के पुष्य नक्षत्र में जाने का असर (Taurus Zodiac)

शुक्र के पुष्य नक्षत्र में जाने से इस राशि के जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। आपकी गोचक कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र गोचर करेंगे। ऐसे में आपके द्वारा की जा रही मेहनत का फल आपको मिल सकता है। जीवन में चली आ रही कई समस्याएं समाप्त हो सकती है। आत्मविश्वास के साथ पराक्रम की तेजी से वृद्धि हो सकती है। भाई-बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे बन सकते हैं। आमदनी में तेजी से वृद्धि हो सकती है। ऐसे में आर्थिक स्थिति मजबूत होने के योग बन रहे हैं। व्यापार में भी आपके द्वारा बनाई गई रणनीति कारगर हो सकती है। ऐसे में आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है।

कर्क राशि पर शुक्र के पुष्य नक्षत्र में जाने का असर (Cancer Zodiac)

शुक्र पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करके आपके लग्न भाव में रहने वाले हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए ये अवधि काफी लाभकारी हो सकता है। आपके व्यक्तित्व में निखार आ सकता है। करियर के क्षेत्र में लाभ मिलने के योग नजर आ रहे हैं। आपके काम को देखते हुए नए अवसर मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा जा सकता है। इसके साथ ही अविवाहितों को शादी का प्रस्ताव मिल सकता है। शुक्र के साथ गुरु की युति हो रही है। ऐसे में आर्थिक स्थिति अच्छी होने के अलावा भूमि, वाहन, प्रापर्टी खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। आपके जीवन में चली आ रही कई चुनौतियां समाप्त हो सकती है।

तुला राशि पर शुक्र के पुष्य नक्षत्र में जाने का असर (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र का पुष्य नक्षत्र में जाने से कई क्षेत्रों में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। शुक्र दशम भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को करियर के क्षेत्र में काफी लाभ मिल सकता है। पद-प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी के भी योग बन रहे हैं। आपके काम की सराहना की जा सकती है। ऐसे में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। उच्च शिक्षा पाने का सपना पूरा हो सकता है। कला, फैशन, एक्टिंग आदि क्षेत्रों से जुड़े जातकों को लाभ मिल सकता है।

Fengshui Tips: किचन में करें ये फेंगशुई बदलाव, घर में बनी रह सकती है सकारात्मक ऊर्जा

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।