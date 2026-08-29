Shukra Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्यों का गुरु के अलावा धन-वैभव, भोग-विलास, विवाह, प्रेम आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में शुक्र की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य देखने को मिल सकता है। धन के दाता शुक्र इस समय कन्या राशि में विराजमान है और 2 सितंबर को वह राशि परिवर्तन करके अपनी स्वराशि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के अपने स्वराशि में आने से पंच महापुरुष राजयोग यानी मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभाव देखने को मिल सकता है। हालांकि शुक्र के तुला राशि में जाने से इन तीन राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानिए शुक्र के तुला राशि में जाने से किन राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है…

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 2 सितंबर 2026, बुधवार को 01:51 पी एम बजे तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इस राशि में 6 नवंबर 2026, शुक्रवार को 12:45 ए एम बजे तक रहेंगे। इस दौरान 3 अक्टूबर को शुक्र वक्री होंगे। ऐसे में मालव्य राजयोग 6 नवंबर तक बना रहेगा और 26 सितंबर को बुध के साथ युति करके लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण करेंगे।

मेष राशि पर शुक्र के तुला राशि में जाने का असर (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का तुला राशि में जाना अनुकूल हो सकता है। इस राशि के सप्तम भाव में शुक्र रहने वाले हैं। ऐसे में जीवनसाथी या फिर पार्टनर के साथ अच्छा समय बीत सकता है। आपका रिश्ता नया और खूबसूरत मोड़ पर जा सकता है। सप्तम भाव में राहु की दृष्टि होने से बिजनेस के क्षेत्र में काफी लाभ मिल सकता है। आपके द्वारा नई आइडिया, रणनीति व्यापार को ऊचाईयां तक ले जा सकती है। इसके अलावा विदेश में कोई नई डील साइन हो सकता है। भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है।

नौकरीपेशा जातकों के लिए भी ये समय काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिल सकती है। ऐसे में आपको वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिल सकता है।

तुला राशि पर शुक्र के तुला राशि में जाने का असर (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए यह बहुत ही अच्छा और शानदार समय रहने वाला है, क्योंकि लग्नेश शुक्र लग्न में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में सीधे तौर पर आपकी पर्सनालिटी में काफी अधिक बदलाव देखने को मिल सकता है। आप खुद पर अधिक ध्यान दे सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों के लिए भी ये समय अच्छा हो सकता है। आप कार्यस्थल में बेकार के विवाद या फिर मतभेद समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीत सकता है।

भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिल सकता है। ऐसे में वह आपके करियर और लक्ष्य को पाने में हर तरह से मदद कर सकते हैं। लव लाइफ भी अच्छी रहने वाली है। आपको अपने पार्टनर से भरपूर अटेंशन मिलेगा। हालांकि, राहु की दृष्टि होने के कारण आपके व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव के साथ भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए खुद पर ध्यान देने की जरूरत है।

मकर राशि पर शुक्र के तुला राशि में जाने का असर (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के जातकों के लिए भी शुक्र का गोचर काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि के दशम भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है। ऐसे में करियर, स्टेटस और वर्कप्लेस में काफी लाभ देखने को मिल सकता है। आपकी रचनात्मकता में तेजी से वृद्धि बो सकती है। ग्रहों की स्थिति की वजह से आपको अपने काम करने के तरीकों में कुछ बेहद स्मार्ट, मॉडर्न और डिजिटल चेंजेस लाने की प्रेरणा मिलेगी।

कार्यस्थल में आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। सीनियर्स, सहकर्मियों के साथ आपका अच्छा समय बीत सकता है। इसके साथ ही आपको कई आइडिया उन्हें पसंद आ सकता है। आपको पैतृक संपत्ति या फिर कोई पुराना निवेश, पॉलिसी के माध्यम से अच्छा धन लाभ हो सकता है। हालांकि, माता-पिता की सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत है। इसके साथ ही नौकरीपेशा जातक अपने आइडिया, प्लान किसी से शेयर न करें, क्योंकि वह इसका क्रेडिट चुरा सकते हैं।

जानें जुलाई से लेकर दिसंबर का राशिफल

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।