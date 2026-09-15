Shukra Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख-सुविधा, धन, ऐश्वर्य, प्रेम, भौतिक सुख और वैभव का कारक माना जाता है। जब शुक्र की स्थिति मजबूत होती है तो व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समृद्धि और सुख-सुविधाओं से जुड़े सकारात्मक बदलाव आने की मान्यता है। ज्योतिष अनुसार 2 सितंबर 2026 को शुक्र ने अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में संचरण कर लिया है और 6 नवंबर तक इसी राशि में रहेंगे। शुक्र का यह गोचर कई राशियों के लिए शुभ माना जा रहा है। खासतौर पर मेष, कन्या, मकर और कुंभ राशि के जातकों को आर्थिक उन्नति और करियर से जुड़े अच्छे अवसर मिल सकते हैं।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार धन के दाता शुक्र देव ने 2 सितंबर दोपहर 1 बजकर 44 मिनट पर अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में प्रवेश कर लिया है और वह यहां पर 6 नवंबर रात 1 बजकर 4 मिनट तक स्थित रहेंगे। वहीं इसके बाद वह कन्या राशि में वक्री हो जाएंगे।

तुला राशि में शुक्र का गोचर क्यों है खास?

तुला राशि शुक्र की अपनी राशि होने के साथ-साथ उनकी मूल त्रिकोण राशि भी मानी जाती है। ऐसे में तुला राशि में शुक्र की स्थिति को ज्योतिषीय दृष्टि से काफी मजबूत माना जाता है। इस दौरान धन, कारोबार, नौकरी, साझेदारी, सुख-सुविधाओं और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बताई जाती है।

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मेष राशि पर शुक्र गोचर का प्रभाव (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आर्थिक दृष्टि से लाभकारी रह सकता है। आय के नए स्रोत बनने के अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार करने वालों को भी किसी लाभदायक सौदे से फायदा मिलने की संभावना है। अटके हुए आर्थिक मामलों में गति आने से राहत मिल सकती है।

कन्या राशि पर शुक्र गोचर का प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर वित्तीय मामलों में सकारात्मक परिणाम देने वाला माना जा रहा है। आय बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं और पुराने निवेश से लाभ की उम्मीद बन सकती है। नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापारियों के लिए भी यह समय नए संपर्क और आर्थिक लाभ के अवसर लेकर आ सकता है।

मकर राशि पर शुक्र गोचर का प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर करियर और धन के मामले में शुभ रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है। नई नौकरी या बेहतर पद का अवसर सामने आ सकता है। कारोबार में विस्तार की योजना बना रहे लोगों को सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ सुख-सुविधाओं पर खर्च करने के अवसर भी बढ़ सकते हैं।

कुंभ राशि पर शुक्र गोचर का प्रभाव (Aqurius Zodiac)

कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर आर्थिक उन्नति के लिहाज से अच्छा माना जा रहा है। आमदनी के नए साधन बन सकते हैं और कारोबार में लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। निवेश से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। समाज में मान-सम्मान बढ़ सकता है और लंबे समय से चली आ रही आर्थिक परेशानियों से राहत मिल सकती है।

6 नवंबर तक मिलेगा शुक्र गोचर का प्रभाव

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, 6 नवंबर 2026 तक तुला राशि में शुक्र का संचरण कई जातकों के लिए धन, करियर और सुख-सुविधाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण रह सकता है। हालांकि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र की स्थिति और अन्य ग्रहों के प्रभाव के आधार पर परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए इसे सामान्य राशिफल के रूप में ही देखना उचित है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।