Shukra Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को प्रभावशाली ग्रहों में से एक माना जाता है। शुक्र एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते है जिसका असर 12 राशियों के साथ-साथ देश-दुनिया में देखने को मिलता है। शुक्र को धन-वैभव, मान-सम्मान, सौंदर्य, प्रेम, भौतिक सुख-सुविधाओं और वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। इस समय शुक्र कर्क राशि में विराजमान है। वहीं जुलाई माह के आरंभ में सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के सूर्य की राशि में आने से कुछ राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। वहीं कुछ राशियों को संभलकर रहने की जरूरत है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं पंडित केपी शुक्ल से शुक्र का सिंह राशि में जाना क्यों है महत्वपूर्ण और राशियों पर कैसा हो सकता है प्रभाव…
वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शुक्र द्रिक पंचांग के अनुसार, वैभव, धन और भोग विलास के कारक ग्रह शुक्र 4 जुलाई 2026 को चंद्रमा की राशि छोड़कर सूर्य की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। वह 4 जुलाई शाम को 7 बजकर 14 मिनट पर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 1 अगस्त तक इसी राशि में रहेंगे।
शुक्र का सिंह राशि में जाना क्यों है महत्वपूर्ण?
सूर्य की राशि सिंह अग्नि तत्व की राशि होती है। वहीं दूसरी ओर शुक्र की बात करें, तो वह शीतल और सौम्य ग्रह माना जाता है। ऐसे में सौम्य ग्रह का अग्नि तत्व की राशि में जाने से भावनात्मक रूप से काफी असर देखने को मिल सकता है। कुछ राशि के जातक भावनात्मक रूप से काफी प्रभावित हो सकते हैं। इससे उनकी लव लाइफ से लेकर इगो, अभिमान में भी असर देखने को मिलने वाला है। वही दूसरी ओर लग्जरी लाइफ देने वाले शुक्र का राजसी स्वभाव वाले ग्रह की राशि में जाने से पद-प्रतिष्ठा, मान-सम्मान, हर क्षेत्र में सफलता से लेकर आर्थिक स्थिति पर असर देखने को मिलने वाला है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि शुक्र का सिंह राशि में जाने से कुछ राशि के जातकों के लिए अनुकूल हो सकता है, तो कुछ राशि के जातकों को सतर्क रहने की जरूरत है।
शुक्र के सिंह राशि में जाने से इन राशियों के लिए हो सकता है शुभ
शुक्र के सिंह राशि में जाने से 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभाव देखने को मिलने वाला है। जानें पंडित केपी शुक्ल से 12 राशियों पर कैसा असर देखने को मिलने वाला है।
12 राशियों पर प्रभाव
डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।