Shukra Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को प्रभावशाली ग्रहों में से एक माना जाता है। शुक्र एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते है जिसका असर 12 राशियों के साथ-साथ देश-दुनिया में देखने को मिलता है। शुक्र को धन-वैभव, मान-सम्मान, सौंदर्य, प्रेम, भौतिक सुख-सुविधाओं और वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। इस समय शुक्र कर्क राशि में विराजमान है। वहीं जुलाई माह के आरंभ में सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के सूर्य की राशि में आने से कुछ राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। वहीं कुछ राशियों को संभलकर रहने की जरूरत है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं पंडित केपी शुक्ल से शुक्र का सिंह राशि में जाना क्यों है महत्वपूर्ण और राशियों पर कैसा हो सकता है प्रभाव…

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शुक्र द्रिक पंचांग के अनुसार, वैभव, धन और भोग विलास के कारक ग्रह शुक्र 4 जुलाई 2026 को चंद्रमा की राशि छोड़कर सूर्य की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। वह 4 जुलाई शाम को 7 बजकर 14 मिनट पर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 1 अगस्त तक इसी राशि में रहेंगे।

शुक्र का सिंह राशि में जाना क्यों है महत्वपूर्ण?

सूर्य की राशि सिंह अग्नि तत्व की राशि होती है। वहीं दूसरी ओर शुक्र की बात करें, तो वह शीतल और सौम्य ग्रह माना जाता है। ऐसे में सौम्य ग्रह का अग्नि तत्व की राशि में जाने से भावनात्मक रूप से काफी असर देखने को मिल सकता है। कुछ राशि के जातक भावनात्मक रूप से काफी प्रभावित हो सकते हैं। इससे उनकी लव लाइफ से लेकर इगो, अभिमान में भी असर देखने को मिलने वाला है। वही दूसरी ओर लग्जरी लाइफ देने वाले शुक्र का राजसी स्वभाव वाले ग्रह की राशि में जाने से पद-प्रतिष्ठा, मान-सम्मान, हर क्षेत्र में सफलता से लेकर आर्थिक स्थिति पर असर देखने को मिलने वाला है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि शुक्र का सिंह राशि में जाने से कुछ राशि के जातकों के लिए अनुकूल हो सकता है, तो कुछ राशि के जातकों को सतर्क रहने की जरूरत है।

शुक्र के सिंह राशि में जाने से इन राशियों के लिए हो सकता है शुभ

शुक्र के सिंह राशि में जाने से 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभाव देखने को मिलने वाला है। जानें पंडित केपी शुक्ल से 12 राशियों पर कैसा असर देखने को मिलने वाला है।

ज्योतिष विशेष शुक्र का कर्क राशि में प्रवेश

12 राशियों पर प्रभाव जानें — आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा Copy HTML अधिक शुभ राशियां मध्यम शुभ राशियां मिले-जुले परिणाम सावधानी वाली राशियां सर्वाधिक अनुकूल इन चार राशियों के लिए शुक्र का कर्क राशि में प्रवेश विशेष रूप से शुभ है। धन, संबंध, करियर और भाग्य — सभी क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। तुला राशि अति शुभ लाभ, धन, कार्यक्षेत्र और सहयोग के अच्छे संकेत। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और व्यावसायिक जीवन में प्रगति के अवसर मिलेंगे। कर्क राशि अति शुभ परिवार, धन, सुख-सुविधाओं और सामाजिक अनुकूलता में वृद्धि। घरेलू माहौल सुखद रहेगा और आर्थिक स्थिरता बनेगी। सिंह राशि अति शुभ शिक्षा, प्रेम, विवाह, यात्राओं और संबंधों में सुधार होगा। नए रिश्ते बनेंगे और पुराने संबंधों में मधुरता आएगी। धनु राशि अति शुभ भाग्य का साथ मिलेगा, नौकरी और आर्थिक मामलों में अच्छा सहयोग रहेगा। करियर में नई ऊंचाइयां छूने का समय है। सामान्य से अच्छे परिणाम इन राशियों के लिए परिणाम मध्यम से अच्छे रहेंगे। लाभ तो होगा, लेकिन कुछ क्षेत्रों में सावधानी और संयम बरतना जरूरी है। मेष राशि मध्यम शुभ आर्थिक मामलों में लाभ होगा, लेकिन दांपत्य जीवन और संतान पक्ष में सावधानी बरतें। निर्णय लेने में जल्दबाजी से बचें। वृषभ राशि मध्यम शुभ गृहस्थ जीवन में सुधार आएगा, पर क्रोध पर नियंत्रण रखें और वाहन संबंधी सावधानी आवश्यक है। धैर्य से काम लें। मिथुन राशि मध्यम शुभ आत्मविश्वास और सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे। हालांकि अतिआत्मविश्वास से बचना होगा, वरना नुकसान हो सकता है। मकर राशि मध्यम शुभ पुरानी परेशानियों से राहत मिल सकती है और मेहनत का फल मिलेगा। लगातार प्रयास करते रहें, सफलता मिलेगी। मिश्रित परिणाम इन दोनों राशियों के लिए परिणाम मिले-जुले रहेंगे। कुछ क्षेत्रों में लाभ होगा तो कुछ में चुनौतियां आ सकती हैं। संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं। कन्या राशि मिला-जुला खर्च बढ़ सकते हैं और बजट पर ध्यान देना जरूरी होगा। हालांकि यात्राओं और सुविधाओं के मामले में लाभ संभव है। वृश्चिक राशि मिला-जुला कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं और रुकावटें सामने आएंगी। परंतु परिश्रम और दृढ़ता से सफलता जरूर मिल सकती है। सुझाव मिले-जुले परिणाम वाली राशियों को धैर्य रखना होगा। अनावश्यक विवादों से बचें, खर्चों पर नियंत्रण रखें और लंबे समय के लक्ष्यों पर ध्यान दें। विशेष सतर्कता जरूरी इन दोनों राशियों के लिए यह समय अपेक्षाकृत कठिन हो सकता है। जीवन के कई क्षेत्रों में सावधानी, संयम और सोच-समझकर निर्णय लेना आवश्यक है। कुंभ राशि सावधानी दांपत्य जीवन, गृहस्थी, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी विशेष सावधानी जरूरी है। परिवार के साथ संवाद बनाए रखें। मीन राशि विशेष सतर्कता विरोधियों, विवादों, स्वास्थ्य और संबंधों के मामलों में विशेष सतर्कता आवश्यक है। कानूनी मामलों से दूर रहें। उपाय इन राशियों के जातकों को शुक्र ग्रह के उपाय करने चाहिए। शुक्रवार का व्रत, सफेद वस्तुओं का दान और मधुर व्यवहार इस समय विशेष लाभकारी रहेगा। स्रोत: ज्योतिष विशेषज्ञ, जनसत्ता Jansatta InfoGenIE HTML + CSS Copied to Clipboard

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।