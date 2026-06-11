वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को सुख, धन, वैभव, प्रेम, कला, आकर्षण, दांपत्य सुख और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। इसलिए जब भी शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, तो उसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर देखने को मिलता है। फ्यूचर पंचांग के अनुसार शुक्र ग्रह 4 जुलाई 2026 को सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि सिंह राशि में शुक्र का गोचर कई राशियों के लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है। खासतौर पर तुला, वृश्चिक समेत 3 राशियों को करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में लाभ मिलने के संकेत हैं। यह फलित चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं…

फ्यूचर पंचांग के अनुसार धन के दाता शुक्र ग्रह 4 जुलाई शाम को 7 बजकर 14 मिनट पर सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और वह 1 अगस्त तक यहां ही विराजमान रहेंगे। वहीं इसके बाद वह अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे।

शुक्र गोचर का तुला राशि पर प्रभाव (Libra Zodiac)

शुक्र ग्रह आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए विशेष लाभकारी साबित हो सकता है। साथ ही शुक्र ग्रह आपकी गोचर कुंडली के इनकम भाव पर संचरण करेंगे। इसलिए इस दौरान करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। कारोबार में अच्छे मुनाफे के संकेत हैं। नए लोगों से संपर्क भविष्य में लाभ दिला सकते हैं। आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं। वहीं इस दौरान व्यापारी वर्ग कोई बड़ी व्यवसायिक डील कर सकते हैं। वहीं इस दौरान आपको संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

शुक्र गोचर का वृश्चिक राशि पर प्रभाव (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर करियर में उन्नति दिलाने वाला साबित हो सकता है। क्योंकि यह गोचर आपकी राशि से भाग्य स्थान पर संचऱण करने जा रहे हैं। इसलिए इस दौरान लंबे समय से रुके कार्य पूरे हो सकते हैं। बिजनेस में नई डील फाइनल होने की संभावना है। कार्यस्थल पर आपकी छवि मजबूत होगी और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। वहीं इस समय आपको किस्मत का साथ मिल सकता है। साथ ही आप देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं। वहीं आप धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।

शुक्र गोचर का सिंह राशि पर प्रभाव (Leo Zodiac)

शुक्र का आपकी ही राशि में प्रवेश होना बेहद शुभ माना जा रहा है। इस दौरान आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। साथ ही आपको मान- सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी और कारोबार में सफलता मिलने के योग हैं। जो लोग मीडिया, कला, फैशन या ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी। साथ ही पार्टनरशिप के व्यापार में लाभ हो सकता है। वहीं जो लोग अविवाहित हैं, उनको विवाह का प्रस्ताव आ सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।