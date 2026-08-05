Shukra Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, दैत्यों के गुरु शुक्र हर माह राशि परिवर्तन करने के साथ निश्चित अवधि में नक्षत्र परिवर्तन भी करते है जिसका असर 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर में भी देखने को मिल सकता है। इस समय शुक्र की स्थिति की बात करें, तो शुक्र अपनी नीच राशि कन्या राशि में विराजमान है। शुक्र ग्रह 1 अगस्त 2026, शनिवार के दिन प्रातः 9:28 बजे सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 2 सितंबर 2026 तक इसी राशि में रहेंगे। कन्या राशि शुक्र की मित्र राशि होने के साथ-साथ उनकी नीच राशि भी है। इसी बीच शुक्र हस्त नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। शुक्र के हस्त नक्षत्र में आने से 12 राशियों पर असर देखने को मिल सकता है। हालांकि इन तीन राशि के जातकों को बंपर लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं शुक्र के हस्त नक्षत्र में जाने से किन राशियों के जीवन में सकारात्मक असर हो सकता है…

वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह को सुख, वैभव, ऐश्वर्य, भौतिक सुविधाओं, दांपत्य जीवन, प्रेम, कला और विलासिता के कारक माने जाते हैं। जब शुक्र नीच अवस्था में होते हैं, तब इन क्षेत्रों में अपेक्षित शुभ फल कम मिल सकते हैं। हालांकि कन्या राशि के स्वामी बुध इस समय कर्क राशि में विराजमान है, जिससे नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में शुक्र के शुभ प्रभाव ही देखने को मिल सकते हैं।

वैदिक पंचांग के अनुसार, 11 अगस्त 2026, मंगलवार को 06:33 ए एम बजे शुक्र हस्त नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 25 अगस्त तक इसी नक्षत्र में रहेंगे और फिर चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इस अवधि में शुक्र अपनी नीच राशि कन्या राशि में विराजमान रहेंगे।

वृषभ राशि पर शुक्र के हस्त नक्षत्र में जाने का असर (Taurus Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए शुक्र का हस्त नक्षत्र में जाना काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि के पंचम भाव में शुक्र विराजमान रहेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों की निर्णय क्षमता में तेजी से वृद्धि हो सकती है। ऐसे में आप भविष्य को लेकर कई अच्छे निर्णय ले सकते हैं। लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि लाभकारी हो सकती है। आमदनी भी बढ़ने के योग बन रहे हैं। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। मान-सम्मान में वृद्धि देखने को मिल सकती है। आपके द्वारा की जा रही मेहनत का फल अब मिल सकता है।

सिंह राशि पर शुक्र के हस्त नक्षत्र में जाने का असर (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का हस्त नक्षत्र में जाना अनुकूल हो सकता है। इस राशि के धन भाव में शुक्र विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों को नौकरी में कई नए अवसर मिल सकते हैं। इसके अलावा आपके द्वारा की जा रही मेहनत के बल पर आप उच्च अधिकारियों की सराहना पा सकते हैं। आपके काम को देखते हुए कोई बड़ी जिम्मेदारी, इंक्रीमेंट, बोनस या फिर वेतन में वृद्धि हो सकती है। करियर में प्रगति के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। आपके द्वारा व्यापार में बनाई गई रणनीति कारगर साबित हो सकती है। आप जितनी अधिक मेहनत करेंगे, उतना बेहतर परिणाम मिलेगा।

मकर राशि पर शुक्र के हस्त नक्षत्र में जाने का असर (Capricorn Zodiac)

शुक्र हस्त नक्षत्र में प्रवेश करके आपकी जन्म कुंडली के नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए योगकारक हो सकता है। लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं। इसके साथ ही भाग्य का पूरा साथ मिलने के साथ करियर में नए अवसरों के लिए दरवाजे खुल सकते हैं। नौकरी में दूर स्थान में आपको अच्छा अवसर मिल सकता है। ट्रांसफर से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही पद-प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति हो सकती है। व्यापार में दूसरे जगहों से अच्छा लाभ मिल सकता है। नए संपर्क बनने से साथ-साथ धार्मिक योजनाओं में बढ़ चढ़कर भाग ले सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।