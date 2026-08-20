Shukra Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को शक्तिशाली ग्रहों में से एक माना जाता है। शुक्र एक निश्चित अवधि के बाद राशि के साथ-साथ नक्षत्र परिवर्तन करते है जिसका असर 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर में देखने को मिलता है। इस समय शुक्र कन्या राशि में विराजमान है। वहीं 25 अगस्त को शुक्र हस्त नक्षत्र से निकलकर चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जााएंगे। शुक्र के इस नक्षत्र परिवर्तन का असर 12 राशियों के जीवन में देखने को मिलने वाला है। शुक्र के मंगल के नक्षत्र में जाने से विशेषकर वृषभ, वृश्चिक और मकर राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है। धन लाभ के साथ नौकरी-बिजनेस में लाभ के साथ वैवाहिक सुख मिल सकता है।

पंचांग के अनुसार, धन-वैभव के दाता शुक्र 25 अगस्त 2026, मंगलवार को 12:55 पी एम बजे चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 11 सितंबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। इसके बाद स्वाती नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। आकाश मंडल के 27 नक्षत्रों में से 14वां नक्षत्र चित्रा है। इस नक्षत्र के स्वामी मंगल है। ये नक्षत्र कन्या और तुला राशि के अंतर्गत आता है। शुक्र के इस नक्षत्र में आना काफी शुभ माना जाता है। इससे विलासिता में बढ़ोतरी के साथ प्रेम, रोमांस में बढ़ोतरी हो सकती है। आय में वृद्धि के साथ बचत करने में सफल होते हैं। आपकी वाणी की शैली और लहजे में भी नियंत्रण रहता है।

वृषभ राशि पर शुक्र के चित्रा नक्षत्र में जाने का असर (Taurus Zodiac)

इस राशि में शुक्र पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। आपके अंदर अधिक से अधिक रचनात्मक में वृद्धि देखने को मिल सकती है, जिससे आप नई-नई कलाएं सीख सकते हैं। इससे आपके करियर में एक अच्छी उछाल मिल सकती है। बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि हो सकती है। लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ-साथ आर्थिक स्थिति अच्छी होती है और आप भविष्य के लिए पैसा बचाने में सफल हो सकते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ कुछ कर जाने का जुनून होता है। हालांकि कई बार गलत निर्णय ले सकते हैं। इसलिए थोड़ा सोच-समझ कर निर्णय लेने की कोशिश करें। छात्रों के लिए भी ये समय काफी अच्छा जा सकता है। कला, संगीत आदि से जुड़े छात्रों को लाभ मिल सकता है।

वृश्चिक राशि पर शुक्र के चित्रा नक्षत्र में जाने का असर (Scorpio Zodiac)

शुक्र का चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करके इस राशि के 11वें भाव में रहने वाले हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों की लंबे समय से रुकी हुई कई इच्छाएं पूरी हो सकती है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने के साथ भविष्य के लिए धन की बचत कर पाने में सफल हो सकते हैं। उधार दिया हुआ धन वापस मिल सकता है। बड़े लोगों से संपर्क बनेगा।

नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति, इच्छित स्थान की ओर प्रगति होगी। गति थोड़ी धीमी रहेगी। वरिष्ठों अधिकारियों का साथ मिल सकता है, जिससे आप कई क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं। विवाहित जीवन और पार्टनरशिप के कार्यों में तनाव या नुकसान की संभावना है। इसलिए धैर्य और संयम के साथ अपनी बात कहेंगे, तो सफलता हासिल हो सकती है।

मकर राशि पर शुक्र के चित्रा नक्षत्र में जाने का असर (Capricorn Zodiac)

शुक्र आपके भाग्य भाव में रहेंगे। बता दें कि शुक्र आपके पांचवें और कर्म भाव के स्वामी होकर चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करके नौवें भाव में संचरण करेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। जीवन में चली आ रही परेशानियां समाप्त हो सकती है। मान-सम्मान में तेजी से बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं। आप जिस काम के लिए लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, तो अब उसमें सफलता हासिल हो सकती है।

नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि अच्छी हो सकती है। आप अपने काम में पूरा ध्यान देंगे, जिससे सफलता हासिल हो सकती है। इसके साथ ही बिजनेस करने वाले जातकों को भी लाभ मिल सकता है। जीवन साथी के साथ कोई यात्रा में जा सकते हैं। छात्रों के लिए भी ये समय अच्छा जा सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।