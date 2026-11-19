Lakshmi Narayan Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में दैत्यों के गुरु शुक्र का विशेष महत्व है। शुक्र को सुख-समृद्धि, धन-वैभव, प्रेम, भोग-विलास आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में शुक्र की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के साथ वैश्विक स्तर में देखने को मिलता है। बता दें कि 22 नवंबर को शुक्र राशि परिवर्तन करके तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही बुध विराजमान है। ऐसे में दोनों ग्रहों की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस शुभ राजयोग का प्रभाव 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन इन 3 राशि के जातकों को विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। इन राशि के जातकों को कार्य, व्यवसाय में लाभ मिलने के साथ परिवार में खुशियां बनी रहती हैं।ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानिए तुला राशि में बना लक्ष्मी नारायण राजयोग किन राशियों के लिए शुभ हो सकता है…

द्रिक पंचांग के अनुसार, शुक्र 22 नवंबर 2026 को शाम 5:20 बजे तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 1 जनवरी 2027 तक रहेंगे और फिर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

मिथुन राशि पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का असर (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का तुला राशि में जाना बेहद शुभ रहने वाला है। इस राशि के जातकों के लिए बुध और शुक्र की युति से बना लक्ष्मी नारायण राजयोग सकारात्मक प्रभाव दिखा सकता है। सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी से लेकर तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं। आप पहले से अधिक आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरपूर महसूस कर सकते हैं। आपके व्यक्तित्व में भी निखार आ सकता है। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। विदेश यात्रा के बी योग बन रहे हैं।

धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। संतान के साथ अच्छा वक्त बीतेगा। लव लाइफ अच्छी जा सकती है। मीडिया, क्रिएटिविटी और मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े व्यवसाय को भी तरक्की के योग बनेंगे।

मकर राशि पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का असर (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के जातकों के लिए लक्ष्मी नारायण योग शुभ परिणाम दे सकता है। इस राशि के दशम भाव में बुध और शुक्र की युति हो रही है। ऐसे में इस राशि के जातकों के करियर और कारोबार में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। वहीं व्यवसाय करने वालों को कई नई योजनाएं से लाभ मिल सकता है। पिता का पूरा सहयोग मिल सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं।

विद्यार्थियों के लिए भी ये समय अच्छा जा सकता है। पढ़ाई में आपकी रुचि बढ़ सकती है। शिक्षा से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है। रचनात्मकता में भी बढ़ोतरी हो सकती है।

मीन राशि पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का असर (Pisces Zodiac)

मीन राशि के जातकों के लिए भी बुध-शुक्र का लक्ष्मी नारायण राजयोग लाभकारी हो सकता है। इस राशि के अष्टम भाव में इस राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में आपको अचानक धन लाभ के साथ संचित धन में भी तेजी से वृद्धि हो सकती है। परिवार और भाई-बहन का पूरा साथ मिल सकता है। कई लंबे समय से अटके काम पूरा हो सकता है। प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में खुशियां आ सकती है। छोटे भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिल सकता है। यात्रा का प्लान बना सकते हैं। माता-पिता और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है।

डिस्क्लेमर- ये लेख चंद्र राशि के आधार पर सामान्य ज्योतिषीय फलादेश है। वास्तविक व्यक्ति की जन्मकुंडली में बुध की स्थिति, महादशा, अंतर्दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति प्रभाव पर निर्भर है। इसलिए किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले किसी ज्योतिषी, पंडित को अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं।