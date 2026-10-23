Shukra Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, दैत्यों के गुरु शुक्र को नवग्रह में अत्यंत शुभ ग्रहों में से एक माना जाता है। शुक्र को धन-वैभव, मान-सम्मान, भोग-विलास, आकर्षण, प्रेम, विवाह आदि का कारक माना जाता है। शुक्र की स्थिति की बात करें, तो शुक्र अभी तुला राशि में हैं, लेकिन वक्री होकर पुन: कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन नवंबर माह में एक बार फिर राशि परिवर्तन करके अपनी स्वराशि तुला में आ जाएंगे। अपनी राशि में आकर वह मालव्य राजयोग का भी निर्माण करेंगे। शुक्र के तुला राशि में आने से कुछ राशि के जातकों को नौकरी-व्यापार में अच्छा लाभ मिलने के साथ आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में भी खुशियां ही खुशियां आ सकती है। यह विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानिए शुक्र के तुला राशि में जाने से किन राशियों के जीवन में शुभ प्रभाव देखने को मिल सकता है…

द्रिक पंचांग के अनुसार, शुक्र 22 नवंबर, रविवार को शाम 05:38 बजे तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इस राशि में 1 जनवरी 2027, शुक्रवार को 11:27 पी एम तक रहेंगे। इसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

सिंह राशि पर शुक्र के तुला राशि में जाने का असर (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का तुला राशि में जाना लाभकारी हो सकता है। इस राशि के तीसरे भाव में शुक्र गोचर करने वाले हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों के साहस के साथ आत्मविश्वास में भी तेजी से वृद्धि हो सकती है। ऐसे में आप अपने शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं। आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं। अध्यात्म की ओर भी आपका काफी अधिक झुकाव हो सकता है। ऐसे में आप कई आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। कई धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। परिवार के बीच चली आ रही अनबन समाप्त हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए भी ये समय अच्छा जा सकता है। सहकर्मियों के साथ आपका समय अच्छा बीत सकता है। टीम वर्क के माध्यम से आप किसी प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो इस अवधि में लाभ मिल सकता है। भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिल सकता है। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि हो सकती है। आपको भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। अविवाहितों को शादी का प्रस्ताव आ सकता है। जीवन में किसी खास व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है। पार्टनर के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं।

वृश्चिक राशि पर शुक्र के तुला राशि में जाने का असर (Scorpio Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए शुक्र का तुला राशि में जाना लाभकारी हो सकता है। इस राशि के बारहवें भाव में शुक्र प्रवेश करेंगे। ऐसे में आपको विदेशी स्त्रोतों से अच्छा लाभ मिल सकता है। भौतिक सुखों की भी वृद्धि हो सकती है। विभिन्न स्त्रोतों से आपको धन लाभ हो सकता है। आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं। नौकरीपेशा जातकों के लिए भी ये अवधि अच्छी हो सकती है। कार्यस्थल में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं। व्यापार से जुड़े जातकों को काम के सिलसिले में विदेश यात्रा करना पड़ सकती है। हालांकि, इससे आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। वैवाहिक जीवन जीने वाले जातकों के लिए यह समय अच्छा अच्छा हो सकता है। पार्टनर के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। दांपत्य जीवन में संतुलन और खुशियां बनी रह सकती है। प्रेम संबंध की बात करें, तो इस अवधि में थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है।

कर्क राशि पर शुक्र के तुला राशि में जाने का असर (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के जातकों की गोचर कुंडली के चौथे भाव में शुक्र का गोचर होगा। ऐसे में इस राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। आर्थिक दृष्टि से ये अवधि अच्छी जा सकती है। आपकी कई इच्छाएं पूरी होने के साथ-साथ सुख-सुविधाओं में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। नया वाहन, घर खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। नौकरीपेशा जातकों की बात करें, तो कार्यस्थल में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि किसी सहकर्मी से मतभेद हो सकता है। इसलिए अपने काम पर ध्यान दें। व्यापारियों के लिए भी ये समय अच्छा जाने वाला है। पारिवारिक जीवन अच्छा जाने वाला है। घर का वातावरण शांत और सुखद रह सकता है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बिता सकते हैं। घर में किसी मांगलिक या फिर शुभ काम में शामिल हो सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है।

यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। इसमें बताई गई बातें सभी जातकों पर एक जैसी लागू हों, यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति की जन्मतिथि, जन्मसमय और जन्मस्थान के अनुसार परिणामों में अंतर हो सकता है। इसलिए राशिफल में बताए गए शुभ या चुनौतीपूर्ण समय को एक सामान्य मार्गदर्शन के रूप में लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी परिस्थिति, समझ और उचित सलाह को प्राथमिकता दें। सकारात्मक रहें, मेहनत करते रहें और परिस्थितियों के अनुसार समझदारी से निर्णय लें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।