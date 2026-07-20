Shukra Gochar 2026: 1 अगस्त 2026 को होने वाला शुक्र का गोचर ज्योतिषीय दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। अपनी नीच राशि में शुक्र के आने से उनका शुभ फल मिलना काफी कम हो सकता है। बल्कि वह अपनी स्वाभाविक ऊर्जा और कारकत्व अपेक्षाकृत कमजोर हो जाते हैं। ऐसे में कुछ राशियों को कई क्षेत्रों में परेशानियां देखने को मिल सकती है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को भोग-विलास, सौंदर्य, विवाह और प्रेम आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में शुक्र की इस स्थिति में बदलाव होने से भावनात्मक और सहज अभिव्यक्ति पर असर देखने को मिल सकती है। ऐसे में लव लाइफ, वैवाहिक जीवन से से लेकर कुछ अन्य क्षेत्रों में छोटी- छोटी कमियां आ सकती है। खर्चों में वृद्धि से लेकर मानसिक तनाव के भी योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं शुक्र के कन्या राशि में जाने से मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर पड़ सकता है और ये क्यों माना जा रहा है महत्वपूर्ण…
द्रिक पंचांग के अनुसार, शुक्र 1 अगस्त को शनिवार को 09:33 ए एम बजे सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 2 सितंबर 2026, बुधवार को 01:51 पी एम बजे तक रहेंगे। इसके बाद तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के कन्या राशि में होते ही साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण कर्क राशि में लगने वाला है। जहां पर गुरु अपनी उच्च राशि में अस्त अवस्था में विराजमान रहेंगे।
शुक्र का कन्या राशि में जाना क्यों माना जा रहा है महत्वपूर्ण?
कन्या राशि के अपनी नीच राशि में आना से कई क्षेत्रों में प्रभाव देखने को मिल सकता है। कन्या राशि के स्वामी बुध है और शुक्र के साथ मित्रता का भाव रखते हैं। ऐसे में कुछ क्षेत्रों में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। इस अवधि में जाकर काफी लगनशील होने के साथ-साथ अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। जहां शुक्र को विवाह, भौतिक सुख, रोमांस, कोमलता, सौम्यता, और भावनाओं का ग्रह माना जाता है। वहीं दूसरी ओर कन्या राशि शांति देखभाल करने वाली पोषण करने वाली राशि है। ऐसे में शुक्र के कन्या राशि में आने से व्यक्ति के भीतर रचनात्मक एवं कलात्मक क्षमता उच्च रूप से देखने को मिल सकता है।
सभी 12 राशियों पर प्रभाव
शुक्र के कन्या राशि में आने से व्यक्ति के अंदर शालीनता, शिष्टाचार और चीजों को व्यवस्थित रखने का गुण देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही हर एक चीज पर ध्यान से काम करेंगे। भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति लगाव भी होता है। आप अपनी लाइफस्टाइल पर भी अधिक से अधिक ध्यान देने की कोशिश करेंगे। आत्ममंथन भी करेंगे। शुक्र का कन्या में होने से व्यक्ति को खुद के प्रति भी अधिक देखभाल करने वाला बना सकता है। वह अपनी लाइफस्टाइल पर अधिक ध्यान दे सकता हैं, जिससे वह सबसे बेहतर दिखे।
ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।