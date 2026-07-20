Shukra Gochar 2026: 1 अगस्त 2026 को होने वाला शुक्र का गोचर ज्योतिषीय दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। अपनी नीच राशि में शुक्र के आने से उनका शुभ फल मिलना काफी कम हो सकता है। बल्कि वह अपनी स्वाभाविक ऊर्जा और कारकत्व अपेक्षाकृत कमजोर हो जाते हैं। ऐसे में कुछ राशियों को कई क्षेत्रों में परेशानियां देखने को मिल सकती है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को भोग-विलास, सौंदर्य, विवाह और प्रेम आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में शुक्र की इस स्थिति में बदलाव होने से भावनात्मक और सहज अभिव्यक्ति पर असर देखने को मिल सकती है। ऐसे में लव लाइफ, वैवाहिक जीवन से से लेकर कुछ अन्य क्षेत्रों में छोटी- छोटी कमियां आ सकती है। खर्चों में वृद्धि से लेकर मानसिक तनाव के भी योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं शुक्र के कन्या राशि में जाने से मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर पड़ सकता है और ये क्यों माना जा रहा है महत्वपूर्ण…

द्रिक पंचांग के अनुसार, शुक्र 1 अगस्त को शनिवार को 09:33 ए एम बजे सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 2 सितंबर 2026, बुधवार को 01:51 पी एम बजे तक रहेंगे। इसके बाद तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के कन्या राशि में होते ही साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण कर्क राशि में लगने वाला है। जहां पर गुरु अपनी उच्च राशि में अस्त अवस्था में विराजमान रहेंगे।

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शुक्र का कन्या राशि में जाना क्यों माना जा रहा है महत्वपूर्ण?

कन्या राशि के अपनी नीच राशि में आना से कई क्षेत्रों में प्रभाव देखने को मिल सकता है। कन्या राशि के स्वामी बुध है और शुक्र के साथ मित्रता का भाव रखते हैं। ऐसे में कुछ क्षेत्रों में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। इस अवधि में जाकर काफी लगनशील होने के साथ-साथ अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। जहां शुक्र को विवाह, भौतिक सुख, रोमांस, कोमलता, सौम्यता, और भावनाओं का ग्रह माना जाता है। वहीं दूसरी ओर कन्या राशि शांति देखभाल करने वाली पोषण करने वाली राशि है। ऐसे में शुक्र के कन्या राशि में आने से व्यक्ति के भीतर रचनात्मक एवं कलात्मक क्षमता उच्च रूप से देखने को मिल सकता है।

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शुक्र का कन्या राशि में गोचर
सभी 12 राशियों पर प्रभाव
स्रोत: ज्योतिषाचार्य पंडित केपी शुक्ल
मेष राशि
आर्थिक मामलों में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन पैसों के लेन-देन में सावधानी रखें। वैवाहिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं तथा जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। व्यवसाय में साझेदारों पर आंख मूंदकर विश्वास न करें।
वृषभ राशि
संतान और प्रेम संबंधों को लेकर अत्यधिक भावुकता या नियंत्रण की भावना बढ़ सकती है। नए विचार और योजनाएं आएंगी, लेकिन उन्हें लागू करने में धैर्य आवश्यक होगा। प्रेम संबंधों में अनावश्यक शंका से बचें।
मिथुन राशि
घर-परिवार में मतभेद और घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाहन या संपत्ति संबंधी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करें तथा स्वास्थ्य विशेषकर हृदय और फेफड़ों से जुड़ी समस्याओं के प्रति सतर्क रहें।
कर्क राशि
आत्मविश्वास में कमी या अति आत्मविश्वास दोनों ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। छोटे भाई-बहनों से मतभेद संभव हैं। यात्राएं अधिक होंगी, लेकिन अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा। कंधे, हाथ और कान से जुड़ी समस्याओं का ध्यान रखें।
सिंह राशि
वाणी में कटुता आ सकती है जिससे संबंध प्रभावित हो सकते हैं। आर्थिक असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है। दिखावे के लिए ऋण लेने से बचें तथा नौकरी बदलने के निर्णय में जल्दबाजी न करें।
कन्या राशि
आत्मविश्वास में कमी, स्वयं की आलोचना और भाग्य का साथ न मिलने जैसी भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। रिश्तों में अनावश्यक कमियां निकालने से बचें। त्वचा, मूत्र मार्ग तथा निचले पेट के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।
तुला राशि
खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है। नींद प्रभावित हो सकती है तथा अनैतिक संबंधों या गलत आर्थिक निर्णयों से बचना चाहिए। मानसिक शांति के लिए ध्यान और संयम आवश्यक रहेगा।
वृश्चिक राशि
आय में रुकावट आ सकती है। साझेदारी में पूर्ण पारदर्शिता रखें। मित्रों और सामाजिक संबंधों में सावधानी बरतें तथा किसी को बड़ी धनराशि उधार देने से बचें।
धनु राशि
कार्यस्थल पर राजनीति और वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद संभव हैं। मेहनत का पूरा श्रेय न मिलने से निराशा हो सकती है, लेकिन आवेश में नौकरी छोड़ना उचित नहीं होगा।
मकर राशि
भाग्य का साथ धीमा महसूस हो सकता है। विदेश संबंधी कार्यों में विलंब संभव है। पिता, गुरु या वरिष्ठों से मतभेद हो सकते हैं। धैर्य और अनुशासन बनाए रखना लाभकारी रहेगा।
कुंभ राशि
अचानक परिवर्तन, पारिवारिक विवाद या संपत्ति संबंधी मामले सामने आ सकते हैं। जोखिम भरे निवेश से बचें तथा स्वास्थ्य विशेषकर प्रजनन तंत्र और निचले पेट का ध्यान रखें।
मीन राशि
वैवाहिक जीवन में संवाद की कमी तनाव बढ़ा सकती है। जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नए अनुबंध या समझौते पूरी तरह जांचने के बाद ही स्वीकार करें।
उपाय
शुक्र के शुभ फलों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक शुक्रवार प्रातः शुक्र बीज मंत्र का 108 बार जप करना शुभ माना गया है। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की संयुक्त पूजा करें तथा सफेद पुष्प या मखाने की खीर का भोग अर्पित करें। शुक्रवार को चावल, दही, चीनी, सफेद वस्त्र जैसी सफेद वस्तुओं का दान भी लाभकारी माना जाता है।
स्रोत: ज्योतिषाचार्य पंडित केपी शुक्ल
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शुक्र के कन्या राशि में आने से व्यक्ति के अंदर शालीनता, शिष्टाचार और चीजों को व्यवस्थित रखने का गुण देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही हर एक चीज पर ध्यान से काम करेंगे। भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति लगाव भी होता है। आप अपनी लाइफस्टाइल पर भी अधिक से अधिक ध्यान देने की कोशिश करेंगे। आत्ममंथन भी करेंगे। शुक्र का कन्या में होने से व्यक्ति को खुद के प्रति भी अधिक देखभाल करने वाला बना सकता है। वह अपनी लाइफस्टाइल पर अधिक ध्यान दे सकता हैं, जिससे वह सबसे बेहतर दिखे।

ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।

मेष राशिफल जून से दिसंबर 2026वृषभ राशिफल जून से दिसंबर 2026
मिथुन राशिफल जून से दिसंबर 2026कर्क राशिफल जून से दिसंबर 2026
सिहं राशिफल जून से दिसंबर 2026कन्या राशिफल जून से दिसंबर 2026
तुला राशिफल जून से दिसंबर 2026वृश्चिक राशिफल जून से दिसंबर 2026
धनु राशिफल जून से दिसंबर 2026मकर राशिफल जून से दिसंबर 2026
कुंभ राशिफल जून से दिसंबर 2026मीन राशिफल जून से दिसंबर 2026

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।