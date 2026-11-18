Malavya Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को धन, वैभव, सुख-सुविधा, प्रेम और ऐश्वर्य का कारक माना जाता है। जब शुक्र ग्रह अपनी स्वराशि वृषभ या तुला में अथवा उच्च राशि मीन में स्थित होते हैं, तब मालव्य महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है। पंचांग के अनुसार, 22 नवंबर 2026 को शुक्र के तुला राशि में गोचर से मालव्य राजयोग बनने जा रहा है। इस शुभ योग का प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिल सकता है, लेकिन कुंभ, मकर और तुला राशि के जातकों के लिए यह विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। इस समय इन लोगों को करियर और कारोबार में तरक्की मिल सकती है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार शुक्र ग्रह 22 नवंबर शाम 5 बजकर 21 मिनट पर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि शुक्र ग्रह की स्वराशि है। ऐसे में तुला में प्रवेश करने से मालव्य राजयोग का निर्माण होगा।

कुंभ राशि पर मालव्य राजयोग का प्रभाव (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि वालों के लिए मालव्य राजयोग आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर लेकर आ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को तरक्की या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों को नए सौदे मिल सकते हैं। आय के नए स्रोत बनने और धन संचय में सफलता मिलने की संभावना है।

मकर राशि पर मालव्य राजयोग का प्रभाव (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के जातकों के लिए यह राजयोग भाग्य का साथ दिलाने वाला हो सकता है। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने की उम्मीद है। नौकरी और कारोबार में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ निवेश से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है।

तुला राशि पर मालव्य राजयोग का प्रभाव (Libra Zodiac)

तुला राशि वालों के लिए मालव्य राजयोग विशेष फलदायी हो सकता है, क्योंकि शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं। व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा और समाज में मान-सम्मान मिल सकता है। करियर में तरक्की, व्यापार में मुनाफा और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के योग बन सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी खुशियां आ सकती हैं।

क्या होता है मालव्य महापुरुष राजयोग?

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, जब शुक्र ग्रह अपनी स्वराशि वृषभ या तुला अथवा अपनी उच्च राशि मीन में होकर कुंडली के केंद्र भाव यानी पहले, चौथे, सातवें या दसवें भाव में स्थित होते हैं, तब मालव्य महापुरुष राजयोग बनता है। इस योग को सुख-सुविधाओं, धन, वाहन, मकान, वैभव और ऐश्वर्य प्रदान करने वाला माना जाता है। हालांकि, इसका वास्तविक फल व्यक्ति की जन्मकुंडली में शुक्र की स्थिति और अन्य ग्रहों के प्रभाव पर निर्भर करता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।