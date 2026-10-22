Kalatmak Yog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन-वैभव, प्रेम, सौंदर्य, भौतिक सुख और सुख-समृद्धि आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में शुक्र की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के साथ वैश्विक स्तर में देखने को मिलता है। इस समय तुला की स्थिति की बात करें, तो वह वक्री अवस्था में तुला राशि में विराजमान है। इस पूरे माह इसी राशि में रहेंगे। वहीं नवंबर माह के आरंभ में शुक्र राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जहां पहले से विराजमान चंद्रमा के साथ युति करके कलात्मक नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। इस राजयोग का निर्माण करने से कुछ राशि के जातकों को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलने के साथ आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। यह विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानिए शुक्र-चंद्र की युति से बना कलात्मक योग किन राशियों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है..

द्रिक पंचांग के अनुसार, धनदाता शुक्र 6 नवंबर को देर रात 12:45 बजे वक्री अवस्था में कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। जहां पर पहले से विराजमान चंद्रमा के साथ युति करके कलात्मक योग का निर्माण करेंगे। बता दें कि चंद्रमा 5 नवंबर को सुबह 9:34 बजे कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 7 नवंबर शाम 05:14 बजे तक रहेंगे। इसके बाद चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

वृषभ राशि पर कलात्मक राजयोग का असर और उपाय (Taurus Zodiac)

वृषभ राशि के जातकों की बात करें, तो शुक्र और चंद्रमा की युति पंचम भाव में होने वाली है। ऐसे में इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में शुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस राशि के जातकों को मान-सम्मान मिलने के योग बन रहे हैं। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीतेगा और घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। आर्थिक स्थिति की बात करें, तो धीरे-धीरे सही हो सकती है। अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। कुछ जातकों को अप्रत्याशित रूप से आर्थिक लाभ हो सकता है। आपकी जीवनशैली अच्छी हो सकती है। समाज में प्रतिष्ठा की बढ़ोतरी के भी योग बन रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय अच्छा जाने वाला है। आपको कई क्षेत्रों में सफलता हासिल हो सकती है। आपकी एकाग्रता और समझने की क्षमता अच्छी हो सकती है। कुछ नई चीजें सीखने की रुचि होगी। परिवार या फिर दोस्तों के साथ घूमने-फिरने जा सकते हैं।

उपाय: मां लक्ष्मी की उपासना करें। उन्हें खीर, मिश्री, सफेद फूल अर्पित करें। इससे आपके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो सकती है।

कर्क राशि पर कलात्मक राजयोग का असर और उपाय (Cancer Zodiac)

इस राशि में शुक्र और चंद्र की युति तीसरे भाव में हो रही है। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए कलात्मक राजयोग लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों के साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिल सकती है। ऐसे में अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं। आपकी इच्छा शक्ति मजबूत बनी रहेगी, जिससे कठिन परिस्थितियों से निकलने में मदद मिल सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए भी ये समय अच्छा जा सकता है। पद-प्रतिष्ठा के साथ बोनस आदि मिल सकती है। आपको भाग्य का पूरा साथ मिलने के योग्य बन रहे हैं। समाज में मान-सम्मान बढ़ सकता है। नए दोस्त बनेंगे। अध्यात्म की ओर भी आपका झुकाव हो सकता है। ऐसे में दान-पुण्य कर सकते हैं। परिवार के छोटे बहन-भाईयों के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। जीवन में खुशियां ही खुशियां आ सकती है।

उपाय: शुक्रवार या फिर धनतेरस के दिन शुक्र को प्रसन्न करने के लिए सफेद चीजों का दान करें। इसके अलावा छोटी कन्याओं की पूजा करें। इससे घर में सुख-शांति के साथ-साथ मानसिक शांति बनी रह सकती है।

कुंभ राशि पर कलात्मक राजयोग का असर और उपाय (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए भी ये समय अच्छा हो सकता है। आपके जीवन में लंबे समय से चला आ रहा उतार-चढ़ाव अब कम हो सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। इसके साथ ही आप धन की बचत कर पाने में सफल हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। वैवाहिक जीवन में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का अब समाधान हो सकता है। भौतिक सुख-सुविधाओं की वृद्धि हो सकती हैं। हालांकि इसमें आपका अधिक खर्च हो सकता है। पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। घर के सदस्यों के बीच प्रेम बना रह सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को लाभ मिल सकता है।

उपाय: शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। इसके साथ ही सफेद चीजों का दान करना लाभकारी हो सकता है।

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यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। इसमें बताई गई बातें सभी जातकों पर एक जैसी लागू हों, यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति की जन्मतिथि, जन्मसमय और जन्मस्थान के अनुसार परिणामों में अंतर हो सकता है। इसलिए राशिफल में बताए गए शुभ या चुनौतीपूर्ण समय को एक सामान्य मार्गदर्शन के रूप में लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी परिस्थिति, समझ और उचित सलाह को प्राथमिकता दें। सकारात्मक रहें, मेहनत करते रहें और परिस्थितियों के अनुसार समझदारी से निर्णय लें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।